México Deportes

Segunda etapa del sorteo de boletos para el Mundial FIFA 2026: todo lo que necesitas saber

Cuándo y dónde registrarte, cómo participar, los precios de las entradas, las categorías disponibles, los límites de compra y las sedes en México, Estados Unidos y Canadá

Por Alexander Ortiz

Guardar
Segunda fase del sorteo de
Segunda fase del sorteo de boletos para la Copa Mundial FIFA 2026: aficionados podrán registrarse del 27 al 31 de octubre. (Infobae)

La Copa Mundial FIFA 2026 se acerca y México será uno de los países anfitriones, junto con Estados Unidos y Canadá.

Después de que la primera fase del sorteo vendiera más de un millón de entradas con preferencia para usuarios de tarjetas Visa, la FIFA abrió una segunda oportunidad para que los aficionados puedan adquirir boletos para el torneo.

Registro y fechas de la segunda fase

El registro estará abierto del
El registro estará abierto del 27 al 31 de octubre a través del portal oficial de FIFA, sin necesidad de tarjeta Visa. (Jesús Avilés)

El periodo de inscripción comienza el lunes 27 de octubre a las 11:00 AM (hora del Este) y se mantendrá abierto hasta el viernes 31 de octubre a la misma hora.

Durante estos días, los fanáticos que no fueron seleccionados en la primera preventa podrán registrarse a través del portal oficial de FIFA.

Finalizado el plazo, los ganadores se elegirán mediante un sorteo aleatorio y se les indicará el horario exacto para comprar sus entradas. En esta ocasión, no será necesario contar con una tarjeta Visa.

Pasos para participar

Crear un FIFA ID, registrarse,
Crear un FIFA ID, registrarse, esperar el sorteo y comprar los boletos asignados son los pasos clave para acceder a las entradas. (Foto / FIFA)
  1. Crear un FIFA ID: Si aún no tienes uno, debes registrarte antes del inicio del proceso. La edad mínima para abrir la cuenta es de 13 años, pero solo quienes tengan 18 o más podrán comprar boletos.
  2. Registro en línea: Se realiza llenando un formulario disponible en FIFA.com/tickets dentro de las fechas indicadas.
  3. Sorteo de selección: Una vez cerrado el registro, la FIFA asignará los turnos de compra de forma aleatoria.
  4. Compra de boletos: Ser elegido en el sorteo permite acceder al proceso de compra en el horario asignado, pero la disponibilidad dependerá de la sede y la categoría; ser seleccionado no garantiza la obtención de boletos.

Precios y categorías

Los boletos se dividen en
Los boletos se dividen en cuatro categorías, desde las gradas preferentes hasta las más accesibles, con precios que van de $60 USD a $6,730 USD. (REUTERS/Rick Wilking/FilePhoto)

Los costos aproximados por fase son:

  • Fase de grupos: $60 USD (unos $1,100 pesos mexicanos).
  • Final: $6,730 USD (aproximadamente $124,000 pesos mexicanos).

Las entradas están clasificadas en cuatro categorías:

  • Categoría 1: Gradas inferiores en zonas preferentes, los boletos más caros.
  • Categoría 2: Gradas inferiores y superiores.
  • Categoría 3: Mayormente en gradas superiores.
  • Categoría 4: Zonas más alejadas, entradas más económicas.

Límites de compra y opciones adicionales

Cada unidad familiar puede adquirir
Cada unidad familiar puede adquirir hasta cuatro boletos por partido o paquetes de hospitalidad para obtener más entradas. (IMAGN IMAGES/Gary A. Vasquez)

Cada familia puede adquirir un máximo de 4 boletos por partido y hasta 40 en todo el torneo, según disponibilidad y términos de FIFA.

Para quienes necesiten más entradas, existen paquetes de hospitalidad con servicios especiales.

Se recomienda adquirir boletos únicamente en el sitio oficial de FIFA, aunque también hay una plataforma segura de reventa e intercambio autorizada por la organización.

Fechas y sedes del Mundial 2026

El torneo se jugará del
El torneo se jugará del 11 de junio al 19 de julio en Canadá, Estados Unidos y México, con ciudades anfitrionas seleccionadas en cada país. (Imagen cuenta de X @Chivas)

El torneo se jugará del 11 de junio al 19 de julio de 2026, con los siguientes escenarios:

  • Canadá: Vancouver y Toronto.
  • Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle.
  • México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey.

Con esta guía completa sobre fechas, pasos de registro, precios y sedes, los aficionados pueden asegurarse de participar en la segunda fase del sorteo para conseguir sus boletos y vivir la experiencia del Mundial FIFA 2026.

Temas Relacionados

FIFAMundial 2026MéxicoFutbolCanadáEEUUEntradasCopa del mundomexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Pumas, al límite: lo que necesitan para jugar el Play In

A pesar de contar con refuerzos como Keylor Navas, Pumas se mantiene fuera de la zona de Play-In y depende de combinaciones de resultados para mantener viva su esperanza

Pumas, al límite: lo que

Con triplete La Hormiga González pelea liderato de goleo de la Liga MX: Paulinho y Joao Pedro empatan en la cima

Se cierra la pelea por ser el máximo goleador del Apertura 2025

Con triplete La Hormiga González

Liga MX rumbo a la Liguilla: clasificados, aspirantes y eliminados tras Jornada 15

Toluca mantiene el liderato del torneo, seguido de Tigres y Cruz Azul

Liga MX rumbo a la

Toluca mantiene liderato, Tigres y Cruz Azul lo siguen de cerca, mientas que Chivas ya sueña con liguilla directa

La pelea en la tabla de posiciones de la Liga MX se cierra a dos jornadas de que termine el torneo regular

Toluca mantiene liderato, Tigres y

Lando Norris responde a los abucheos en el GP de México: “Si quieren pueden seguir haciéndolo”

Tras imponerse a Charles Leclerc y Max Verstappen, el piloto britanico se convirtió en líder del campeonato mundial de pilotos con 357 puntos

Lando Norris responde a los
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinan a síndico de Michoacán

Asesinan a síndico de Michoacán en su automóvil de camino a Penjamillo

Sheinbaum destacó histórico aseguramiento de 500 armas en EEUU: “Es parte de la coordinación que hemos alcanzado”

Caen 3 generadores de violencia en megaoperativo en Navolato: incautan armas, vehículos y rescatan a persona secuestrada

Estas serían las regiones de Sinaloa dominadas por la alianza de Los Chapitos y el CJNG

Detienen a “El Tunco”, encargado de “todas las operaciones de narcotráfico” entre Colombia, México y Ecuador

ENTRETENIMIENTO

¿Cuál es el paradero de

¿Cuál es el paradero de Inés Gómez Mont tras la detención de su esposo Víctor Álvarez Puga en EEUU?

Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, es detenido en Estados Unidos por su situación migratoria

“Golden” de HUNTR/X continúa rompiéndola en el top 10 de los éxitos K-pop en iTunes

Germán Ortega confiesa lo que nadie sabía de “¿Quién es la Máscara?”: “ensayos breves, trajes pesados y disfraces que asfixian”

“La que se va”: Adal Ramones comete gran error adelantando la eliminación de Sandra Itzel y fans piden su despido

DEPORTES

Pumas, al límite: lo que

Pumas, al límite: lo que necesitan para jugar el Play In

Con triplete La Hormiga González pelea liderato de goleo de la Liga MX: Paulinho y Joao Pedro empatan en la cima

Liga MX rumbo a la Liguilla: clasificados, aspirantes y eliminados tras Jornada 15

Toluca mantiene liderato, Tigres y Cruz Azul lo siguen de cerca, mientas que Chivas ya sueña con liguilla directa

Lando Norris responde a los abucheos en el GP de México: “Si quieren pueden seguir haciéndolo”