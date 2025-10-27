México Deportes

Filtran tercer jersey de la selección mexicana para el Mundial 2026: así luce el uniforme

Esta camiseta sería una opción alternativa del Tri en la Copa Mundial y sobresalió que retomaron el color negro como base del diseño

Por Luz Coello

Filtran el tercer uniforme de
Filtran el tercer uniforme de la selección mexicana para el Mundial 2026 (X/ @miseleccionmx)

En menos de ocho meses iniciará la Copa Mundial 2026, tras la presentación oficial del balón TRIONDA, la afición mexicana está a la expectativa de los detalles mundialistas, uno de los que genera más expectativas es el uniforme que portará el Tri de Javier Aguirre.

En meses recientes se han filtrado imágenes de cómo serán las camisetas que portará el tricolor, y en días recientes sobresalió que se reveló detalles de un tercer uniforme que usará el equipo mexicano.

La filtración del tercer uniforme de la selección mexicana para la Copa Mundial 2026 ha despertado una gran expectativa entre los aficionados, quienes ya anticipan el impacto visual que tendrá el equipo nacional en el torneo. El portal especializado Footy Headlines reveló en exclusiva los primeros detalles de esta indumentaria, que destaca por su base negra y una serie de elementos gráficos inspirados en la cultura azteca.

Así el tercer jersey de la selección mexicana para el Mundial 2026

Así sería el tercer uniforme
Así sería el tercer uniforme de la selección mexicana para el Mundial 2026 (X/ @Footy_Headlines)

Según la información difundida por Footy Headlines, el nuevo uniforme alternativo del conjunto dirigido por Javier Aguirre se suma a la tradicional camiseta verde de local y la blanca de visitante.

La pieza, confeccionada por la marca Adidas, incorpora grecas de estilo azteca que recorren la prenda y forman las letras “M” y “X”, en homenaje a la identidad nacional. Este diseño resalta por la integración de detalles en los colores de la bandera mexicana, las franjas características de Adidas aparecen en verde, blanco y rojo, mientras que el logo del trébol de la marca también adopta estas tonalidades, en lugar del color único habitual.

Así sería el tercer uniforme
Así sería el tercer uniforme de la selección mexicana para el Mundial 2026 (Foto: captura Footy Headlines)

Según con la filtración, la confección del uniforme contó con la colaboración de Someone Somewhere, una firma que trabaja junto a Adidas para apoyar a artesanos mexicanos. Esta alianza busca dar visibilidad y respaldo al trabajo artesanal del país, integrando técnicas y motivos tradicionales en la indumentaria deportiva que lucirá la selección en el escenario internacional. Así, el uniforme representa a México en el ámbito deportivo y proyecta su riqueza cultural y el talento de sus comunidades.

En cuanto a la disponibilidad, Footy Headlines señala que el lanzamiento oficial del tercer uniforme está previsto para 2026, aunque aún no se ha confirmado una fecha exacta. Se espera que la camiseta llegue al mercado antes del verano, con el objetivo de que esté disponible para los aficionados y forme parte de las opciones del equipo durante la Copa Mundial.

La posibilidad de que el Tri utilice esta versión alternativa en alguno de los partidos del torneo ha incrementado la expectativa entre seguidores y coleccionistas.

