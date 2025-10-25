México Deportes

Todo listo para la Qualy del México GP 2025: así fue el triunfo de Lando Norris marca el ritmo en la Práctica 3

El piloto británico registra el mejor tiempo de la P3, superando a Hamilton y Russell en una sesión clave para la clasificación

Por Jesús F. Beltrán

El piloto británico de McLaren
El piloto británico de McLaren se impone sobre Hamilton y Russell, mostrando un ritmo sólido que lo coloca como favorito de cara a la clasificación en el Autódromo Hermanos Rodríguez. (Foto: Daniel Montes de Oca)

El piloto británico Lando Norris volvió a demostrar el potencial de McLaren al registrar el mejor tiempo en la Práctica Libre 3 del Gran Premio de México 2025, celebrado en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Norris completó su vuelta rápida en 1:16.633, superando a sus principales competidores y dejando entrever que el equipo de Woking mantiene un ritmo competitivo de cara a la clasificación del sábado.

Detrás de Norris se situó Lewis Hamilton, quien consiguió un registro de 1:16.978, bajando por primera vez la barrera del minuto 1:17 en la jornada. En tercer lugar finalizó George Russell, mostrando la fortaleza del equipo Mercedes frente a sus rivales directos. La sesión fue un claro indicio de la paridad que caracteriza a los equipos punteros de la Fórmula 1 y generó expectativas sobre lo que ocurrirá en la Qualy.

(Foto: Daniel Montes de Oca)
(Foto: Daniel Montes de Oca)

Aunque Max Verstappen había dominado la segunda práctica del viernes, el piloto neerlandés no se mostró completamente satisfecho con su ritmo de carrera. Este sábado fue de los primeros en salir a la pista, pero finalmente no logró mejorar su tiempo y terminó sexto, por detrás de Oscar Piastri, quien completó el Top 6 con un sólido desempeño al volante de McLaren.

(Foto: Daniel Montes de Oca)
(Foto: Daniel Montes de Oca)

El resto de los mejores tiempos estuvieron encabezados por Charles Leclerc, quien finalizó cuarto, seguido de Piastri y Verstappen. Cerrando el Top 10 se ubicaron Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), Hadjar (Racing Bulls), Yuki Tsunoda (Red Bull) y Gabriel Bortoleto (Sauber), mostrando una interesante mezcla de pilotos consolidados y jóvenes promesas que marcan el ritmo de la Fórmula 1 moderna.

(Foto: Daniel Montes de Oca)
(Foto: Daniel Montes de Oca)

Más atrás, Fernando Alonso tuvo un día complicado al terminar en posición 20, luego de que Aston Martin reportara un inconveniente mecánico en la parte delantera derecha del monoplaza, lo que redujo significativamente su tiempo de pista y afectó su preparación para la clasificación.

Los equipos y pilotos ahora se preparan para la sesión de clasificación, que definirá la parrilla de salida para la carrera del domingo. La Qualy del México GP está programada para este sábado a las 15:00 horas, en la que se espera que la competencia entre McLaren, Mercedes, Red Bull y Ferrari sea intensa, con la lucha por la pole position más abierta que nunca.

(Foto: Daniel Montes de Oca)
(Foto: Daniel Montes de Oca)

Con un Norris dominante en la P3, Hamilton presionando desde Mercedes y Verstappen buscando mejorar su ritmo, la previa del Gran Premio de México promete emociones y estrategia. La afición en el Autódromo Hermanos Rodríguez estará atenta a cada vuelta, anticipando un espectáculo lleno de velocidad y sorpresas en el corazón de la Ciudad de México.

