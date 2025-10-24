Así es el elegante uniforme de Cruz Azul que estrenará en el partido contra Monterrey

Cruz Azul estrenará su tercer uniforme en el partido contra Monterrey (X@Pirma_Oficial)

A semanas de que termine la fase regular del Apertura 2025, Cruz Azul estrenará su tercera indumentaria en el partido que disputará este sábado 24 de octubre contra Rayados de Monterrey.

La Máquina de Nicolás Larcamón recibirá en el Estadio Olímpico Universitario al conjunto regiomontano en lo que será la jornada número 15 del campeonato en un partido que está programado a las 21:05 horas (tiempo del centro de México).

El encuentro tiene una relevancia especial, ya que podría definir posiciones clave en la parte alta de la tabla general. Actualmente, el equipo celeste ocupa el quinto lugar, igualado en puntos con Tigres (cuarto) y a solo una unidad de América (segundo) y Monterrey (tercero). Una victoria podría modificar de manera significativa el panorama de la clasificación, añadiendo un componente extra de expectativa al debut de la nueva indumentaria.

Pirma presenta el tercer uniforme de Cruz Azul

El anuncio del nuevo uniforme fue realizado este 23 de octubre a través de las redes sociales y plataformas oficiales del club y de la marca Pirma. El jersey luce un elegante color negro, acompañado de vivos de la cruz distribuidos a lo largo de la prenda. El escudo del club, presentado en blanco y con un estilo minimalista, resalta sobre el fondo oscuro, mientras que un parche con la tradicional porra de la Máquina añade un guiño a la identidad histórica del equipo. Además, los patrocinadores también aparecen en blanco, integrándose al diseño general.

Cruz Azul presentó su tercera indumentaria del Apertura 2025 (X@Pirma_Oficial)

La presentación incluyó un video en el que el defensor Jesús ‘Chiquete’ Orozco conversa por teléfono con Nacho Rivero, subrayando el carácter de gala del uniforme para las noches importantes. El cierre del video muestra al capitán celeste portando la camiseta y una chamarra de la misma colección, reforzando la imagen de exclusividad y pertenencia.

“Donde el fútbol se cruza con lo elegante”, se lee en la publicación que hizo Pirma.

Cabe indicar que la campaña de lanzamiento no se limitó a los jugadores del primer equipo varonil. En la galería oficial, difundida por Cruz Azul y Pirma, también aparecen futbolistas como Ángel Sepúlveda y Lorenzo Faravelli, así como integrantes del equipo femenil, todos luciendo la nueva indumentaria.

¿Cuáles son los partidos que le faltan jugar a Cruz Azul en el la fase regular del Apertura 2025?

El cierre de la fase regular para Cruz Azul en el actual campeonato estará marcado por dos encuentros que definirán su posición para la siguiente instancia. Tras enfrentar a Monterrey, el equipo cementero viajará a la ciudad de Puebla para jugar en el Estadio Cuauhtémoc, donde será visitante ante el conjunto local.

Posteriormente, la Máquina deberá recibir a Pumas de la UNAM en su último partido de la etapa regular. Aunque este enfrentamiento figura oficialmente como localía para los cementeros, la sede aún no ha sido confirmada. Sin embargo, las versiones más recientes apuntan a que el duelo podría celebrarse también en la casa del Puebla, es decir, repetirían en el Estadio Cuauhtémoc para definir su clasificación.