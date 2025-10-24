México Deportes

Apertura 2025: partidos de la jornada 15 que serán transmitidos por televisión abierta

Habrá tres encuentros que se podrán ver de forma gratuita por televisión

Por César Márquez

Guardar
Partidos de la jornada 15
Partidos de la jornada 15 que serán transmitidos por televisión abierta (X@LigaBBVAMX)

Este fin de semana se jugará la jornada número 15 del Apertura 2025, y como es costumbre en la Liga MX habrá algunos partidos que se puedan sintonizar por televisión abierta, otros por TV de paga y otros por plataformas de streaming.

La acción dará inicio el viernes 24 de octubre a las 19:00 horas, cuando Juárez reciba a Puebla en el primer enfrentamiento de la jornada. El calendario se completará el domingo 26 de octubre con el encuentro protagonizado por Atlético San Luis y Necaxa, el cual marcará el cierre de la fecha.

¿Qué partidos de la jornada 15 del Apertura 2025 serán transmitidos por TV abierta?

Los partidos de la jornada 15 del Apertura 2025 que serán transmitidos por televisión abierta son el de Mazatlán vs América, Tigres vs Tijuana y Cruz Azul vs Monterrey. El resto de la fecha se podrá sintonizar por las plataformas streaming como Fox, Caliente TV, ViX o por TV de paga en ESPN 2.

  • Juárez vs Puebla | viernes 24 de octubre a las 19:00 horas | transmisión por Fox y Caliente TV
  • Mazatlán vs América | viernes 24 de octubre a las 21:00 horas | transmisión por Azteca 7, Fox y Caliente TV.
  • Tigres vs Tijuana | sábado 25 de octubre a las 17:00 horas | transmisión por Azteca 7, Fox y Caliente TV .
  • León vs Pumas | sábado 25 de octubre a las 19:00 horas | transmisión por Fox y Caliente TV.
  • Chivas vs Atlas | sábado 25 de octubre a las 19:07 horas | transmisión por Prime Video.
  • Cruz Azul vs Monterrey | sábado 25 de octubre a las 21:05 horas | transmisión por Canal 5, TUDN y ViX.
  • Santos vs Querétaro | domingo 26 de octubre a las 17:00 horas | transmisión por ViX
  • Toluca vs Pachuca | domingo 26 de octubre a las 19:00 horas | transmisión por Fox, Caliente TV y Azteca Deportes Network.
  • Atlético San Luis vs Necaxa | domingo 26 de octubre a las 19:00 horas | transmisión por ESPN 2 y Disney +.
Soccer Football - Liga MX
Soccer Football - Liga MX - Club America v Puebla - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - October 21, 2025 Club America's Ramon Juarez celebrates scoring their second goal with Patricio Salas REUTERS/Eloisa Sanchez

¿Cómo marcha el Apertura 2025 tras 14 jornadas disputadas?

A falta de pocas jornadas para culminar la fase regular, la parte alta de la clasificación muestra una competencia ajustada entre cinco clubes. Los Diablos Rojos encabezan la tabla general, ocupando el primer sitio con 32 puntos. Por detrás, tanto América como Monterrey mantienen la presión al sumar 30 unidades cada uno. A corta distancia, Tigres y Cruz Azul comparten protagonismo desde la cuarta y quinta posición, acumulando 29 puntos cada equipo.

Soccer Football - Liga MX
Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v America - Estadio Olimpico Universitario Mexico 1968, Mexico City, Mexico - October 18, 2025 Cruz Azul's Jose Rivero celebrates scoring their second goal with teammates REUTERS/Eloisa Sanchez

Contrario a este panorama competitivo, los equipos situados al fondo de la tabla enfrentan una realidad diferente. Puebla, ubicado en la última posición (18°), ha logrado únicamente 8 puntos, mientras que Necaxa se coloca un peldaño arriba con 10 unidades y León cuenta con 12 puntos, completando así la zona de los rezagados del campeonato.

Temas Relacionados

Liga MXApertura 2025Jornada 15Televisión abiertaStreamingPlataformas streamingmexico-deportes

Más Noticias

“Totalmente falso”: Ramsey y su esposa aclaran rumores sobre Sofía Niño de Rivera y el caso Halo

La pareja desmintió la relación de la comediante con el extravío de su mascota en San Miguel de Allende, mediante historias en Instagram, expresaron su dolor y exigieron respuestas al albergue

“Totalmente falso”: Ramsey y su

¿Llega al Mundial? Huescas es operado y enfrenta larga rehabilitación

El lateral del Copenhague inicia recuperación tras rotura de ligamento, su participación en 2026 depende de evolución médica

¿Llega al Mundial? Huescas es

Así luce la remodelación del Estadio Azteca al interior del inmueble a ocho meses del Mundial 2026

Las autoridades tienen previsto un partido inaugural para que la selección mexicana estrene las instalaciones antes de la Copa Mundial

Así luce la remodelación del

¿Cuál era el salario de Eduardo “Chofis” López, futbolista mexicano que dejó al Club Pachuca?

El mediocampista nacional tuvo una estancia llena de altibajos con los “Tuzos”

¿Cuál era el salario de

Gran Premio de México 2025: Lewis Hamilton honra a Roscoe en el emotivo altar del Día de Muertos en la F1

La parrilla se vistió de alegría con una ofrenda para honrar la memoria del perro y rendir tributo a una emblemática tradición mexicana

Gran Premio de México 2025:
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Tranquilos”: maestra calma a alumnos

“Tranquilos”: maestra calma a alumnos durante balacera en inmediaciones de primaria en Monterrey

Empresa niega que decomiso histórico de huachicol en Guanajuato sea de gasolina ilegal: “Viene de canales oficiales”

Guerra entre Chapos y Mayos provoca que Sinaloa lidere lista de ciudades con mayor percepción de inseguridad en México

Secretaría de Marina asegura armas largas y municiones en Culiacán: hay 7 detenidos

Quién es José Luis Abarca, exalcalde de Iguala involucrado en el caso Ayotzinapa al que le ratificaron amparo

ENTRETENIMIENTO

Pati Chapoy revela si habrá

Pati Chapoy revela si habrá cambios en Ventaneando tras ocho meses de la muerte de Daniel Bisogno

El Haragán y Compañía pospone de último momento su concierto de este jueves 23 de octubre

La Granja VIP EN VIVO: Lolita Cortés rompe en llanto ante supuesta trampa la tarde de hoy 23 de octubre

Suspenden de manera definitiva concierto de ‘Los Toreros Muertos’ en CDMX

Cuánto podrían costar los boletos para los conciertos de Lorde en México

DEPORTES

“Totalmente falso”: Ramsey y su

“Totalmente falso”: Ramsey y su esposa aclaran rumores sobre Sofía Niño de Rivera y el caso Halo

¿Llega al Mundial? Huescas es operado y enfrenta larga rehabilitación

Así luce la remodelación del Estadio Azteca al interior del inmueble a ocho meses del Mundial 2026

¿Cuál era el salario de Eduardo “Chofis” López, futbolista mexicano que dejó al Club Pachuca?

Gran Premio de México 2025: Lewis Hamilton honra a Roscoe en el emotivo altar del Día de Muertos en la F1