Apertura 2025: partidos de la jornada 15 que serán transmitidos por televisión abierta

Partidos de la jornada 15 que serán transmitidos por televisión abierta (X@LigaBBVAMX)

Este fin de semana se jugará la jornada número 15 del Apertura 2025, y como es costumbre en la Liga MX habrá algunos partidos que se puedan sintonizar por televisión abierta, otros por TV de paga y otros por plataformas de streaming.

La acción dará inicio el viernes 24 de octubre a las 19:00 horas, cuando Juárez reciba a Puebla en el primer enfrentamiento de la jornada. El calendario se completará el domingo 26 de octubre con el encuentro protagonizado por Atlético San Luis y Necaxa, el cual marcará el cierre de la fecha.

¿Qué partidos de la jornada 15 del Apertura 2025 serán transmitidos por TV abierta?

Los partidos de la jornada 15 del Apertura 2025 que serán transmitidos por televisión abierta son el de Mazatlán vs América, Tigres vs Tijuana y Cruz Azul vs Monterrey. El resto de la fecha se podrá sintonizar por las plataformas streaming como Fox, Caliente TV, ViX o por TV de paga en ESPN 2.

Juárez vs Puebla | viernes 24 de octubre a las 19:00 horas | transmisión por Fox y Caliente TV

Mazatlán vs América | viernes 24 de octubre a las 21:00 horas | transmisión por Azteca 7, Fox y Caliente TV.

Tigres vs Tijuana | sábado 25 de octubre a las 17:00 horas | transmisión por Azteca 7, Fox y Caliente TV .

León vs Pumas | sábado 25 de octubre a las 19:00 horas | transmisión por Fox y Caliente TV.

Chivas vs Atlas | sábado 25 de octubre a las 19:07 horas | transmisión por Prime Video.

Cruz Azul vs Monterrey | sábado 25 de octubre a las 21:05 horas | transmisión por Canal 5, TUDN y ViX.

Santos vs Querétaro | domingo 26 de octubre a las 17:00 horas | transmisión por ViX

Toluca vs Pachuca | domingo 26 de octubre a las 19:00 horas | transmisión por Fox, Caliente TV y Azteca Deportes Network.

Atlético San Luis vs Necaxa | domingo 26 de octubre a las 19:00 horas | transmisión por ESPN 2 y Disney +.

Soccer Football - Liga MX - Club America v Puebla - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - October 21, 2025 Club America's Ramon Juarez celebrates scoring their second goal with Patricio Salas REUTERS/Eloisa Sanchez

¿Cómo marcha el Apertura 2025 tras 14 jornadas disputadas?

A falta de pocas jornadas para culminar la fase regular, la parte alta de la clasificación muestra una competencia ajustada entre cinco clubes. Los Diablos Rojos encabezan la tabla general, ocupando el primer sitio con 32 puntos. Por detrás, tanto América como Monterrey mantienen la presión al sumar 30 unidades cada uno. A corta distancia, Tigres y Cruz Azul comparten protagonismo desde la cuarta y quinta posición, acumulando 29 puntos cada equipo.

Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v America - Estadio Olimpico Universitario Mexico 1968, Mexico City, Mexico - October 18, 2025 Cruz Azul's Jose Rivero celebrates scoring their second goal with teammates REUTERS/Eloisa Sanchez

Contrario a este panorama competitivo, los equipos situados al fondo de la tabla enfrentan una realidad diferente. Puebla, ubicado en la última posición (18°), ha logrado únicamente 8 puntos, mientras que Necaxa se coloca un peldaño arriba con 10 unidades y León cuenta con 12 puntos, completando así la zona de los rezagados del campeonato.