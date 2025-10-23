¿Cuál era el salario de Eduardo “Chofis” López, futbolista mexicano que dejó al Club Pachuca?

El club Pachuca anunció oficialmente la salida de Eduardo Javier López, conocido como la “Chofis”, tras alcanzar un acuerdo mutuo con el futbolista. (Mexsport)

El club Pachuca anunció oficialmente la salida de Eduardo Javier López, conocido como la “Chofis”, tras alcanzar un acuerdo mutuo con el futbolista. Mediante un comunicado difundido en redes sociales, la directiva confirmó que el mediocampista mexicano de 31 años terminó su vínculo contractual con la institución.

Durante su paso por el equipo hidalguense (3 años aproximadamente), el cual estuvo marcado de altibajos, Eduardo López participó en 72 partidos, consiguiendo un total de 11 goles y, además, logró aportar 11 asistencias. Su etapa con la camiseta de los Tuzos incluyó la obtención del título de campeón del Apertura 2022-2023, logro que quedó destacado en el balance de sus aportaciones.

“El Club Pachuca informa que de mutuo acuerdo, Javier Eduardo López deja de ser jugador de nuestra institución a partir de hoy. El Club de Futbol Pachuca quiere expresar su más sincero agradecimiento a Eduardo López por su dedicación, esfuerzo y compromiso durante su estancia en el equipo”, se lee en parte del comunicado.

Pachuca despidió a La Chofis López (X/ @Tuzos)

¿Cuál era el salario de la Chofis López, futbolista que dejó de ser jugador de Pachuca?

De acuerdo con la última actualización del sitio especializado en sueldos de futbolistas, Salary Sports, el suelo de Eduardo la “Chofis” López es de 230, 916 pesos semanales y 12,007,632 anuales. Estas cifras ubicaban al mediocampista nacional entre los jugadores mejor remunerados del plantel hidalguense.

A la par de su salario, el valor de mercado del jugador azteca también ha sido reportado por Transfermarkt, portal que fija la valuación actual de la “Chofis” López en 500 mil euros.

Indisciplinas de la Chofis López

A sus 31 años, el futuro de López en el futbol mexicano permanece incierto. Pese a su reconocido talento y visión ofensiva, su trayectoria se ha visto condicionada por episodios de indisciplina que le impidieron consolidarse como figura en los equipos que integró. Los rumores sobre su comportamiento en los entrenamientos y decisiones tomadas fuera de la cancha terminaron por mermar su rendimiento dentro del campo y limitar sus oportunidades.

(Foto: Twitter/Tuzos)

Después de una corta etapa en la MLS con San José Earthquakes, el delantero llegó a Pachuca en 2022, donde, aunque sumó momentos sobresalientes y celebró títulos con los Tuzos, la inquietud sobre su actitud persistió. En julio de 2024, el técnico Guillermo Almada lo apartó del plantel. Luego consiguió reincorporarse el torneo siguiente, pero la permanencia fue breve y su salida definitiva se oficializó en octubre de 2025. Lo que en otro momento fue considerado como una trayectoria prometedora ha terminado por convertirse en una sucesión de ocasiones desaprovechadas.