“Si se largaran tres personas, sí”: Tuca Ferretti pone condiciones para volver a Tigres

Ricardo “Tuca” Ferretti habló sobre el presente de Tigres y dejó abierta la posibilidad de regresar al banquillo bajo condiciones específicas.(Foto: Jovani Pérez / Infobae México)

A cuatro años de su salida de Tigres UANL, Ricardo “Tuca” Ferretti habló sobre la situación actual del club y no descartó un posible regreso como director técnico.

El entrenador, responsable de la etapa más exitosa en la historia felina, señaló que retomaría el cargo bajo condiciones específicas relacionadas con la estructura directiva.

En entrevista con ABC Deportes, Ferretti destacó que su decisión no depende de factores económicos, sino de resolver tensiones internas con miembros de la directiva.

Así mismo, analizó el rendimiento actual del equipo y comentó sobre el desempeño de jugadores como Juan Brunetta, así como la situación de André-Pierre Gignac.

Condición para su regreso y visión sobre el equipo

Ferretti aseguró que su regreso a Tigres depende de la salida de tres personas en la directiva y criticó la falta de verticalidad en el juego actual del equipo. (REUTERS/Daniel Becerril)

Ferretti dejó claro que su retorno a Tigres depende de cambios en la directiva: “Si se largaran tres personas, sí”.

Aunque no mencionó nombres, la declaración apunta a miembros con quienes tuvo diferencias tras su salida en 2021. Aclaró que incluso si Guido Pizarro, su ex capitán, le pidiera ayuda, su postura no cambiaría: “Si esas tres personas se van, yo regreso”.

Sobre el desempeño actual de Tigres, Ferretti señaló que observa “muy poco reflejo” de su equipo en la plantilla vigente. Criticó la estrategia centrada en la posesión de balón sin verticalidad.

Respecto a Juan Brunetta, indicó: “De contención, no”, argumentando que un jugador con capacidad goleadora debe estar más cerca del área rival y que Brunetta no sobresale en tareas defensivas.

El consejo hacia Gignac

El exentrenador de Tigres recomendó a André-Pierre Gignac planificar su retiro en el momento adecuado para preservar su legado con el club. (Foto X /@10APG)

En relación con André-Pierre Gignac, Ferretti aconsejó: “Debe retirarse en un punto exacto para no echar a perder todo lo de atrás”.

Señaló que el delantero francés, de 40 años, enfrenta retos físicos y que la planificación de su salida sería clave para preservar su legado.

Durante la era Ferretti (2015-2020), Gignac anotó 142 goles en 15,200 minutos. Desde 2021, registra 78 goles en 12,500 minutos, lo que refleja los desafíos físicos y la gestión de su continuidad en el club.