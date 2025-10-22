México Deportes

Previo al GP de México, Red Bull enfrenta las consecuencias de haber dejado ir a Checo Pérez

El bajo rendimiento de Yuki Tsunoda y la inestabilidad en la alineación han puesto en duda las decisiones del equipo de cara al Gran Premio de México

Por Alexander Ortiz

Guardar
Helmut Marko reconoce las dificultades
Helmut Marko reconoce las dificultades de Yuki Tsunoda y la disparidad de rendimiento frente a Max Verstappen en la actual temporada de Fórmula 1. (Jovani Pérez / Infobae México)

Red Bull atraviesa un periodo de autocrítica tras los resultados obtenidos en la actual temporada de la Fórmula 1.

La salida del piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez, quien aún tenía un año de contrato, ha sido señalada por especialistas como uno de los mayores errores en la gestión del equipo, ya que su reemplazo no ha cumplido con las expectativas.

Primero fue Liam Lawson, quien apenas disputó un par de carreras antes de ser sustituido, y posteriormente Yuki Tsunoda, cuyo rendimiento ha estado lejos de lo esperado.

Esta falta de estabilidad en la alineación ha provocado tensiones internas y ha puesto en duda las decisiones de la dirección técnica y deportiva de la escudería.

En medio de este panorama, las declaraciones recientes de Helmut Marko, asesor principal del equipo austriaco y uno de los responsables de la salida de Pérez, evidencian un cambio en el discurso dentro de Red Bull y un reconocimiento implícito de los errores cometidos.

(Credit: Jerome Miron-Imagn Images)
(Credit: Jerome Miron-Imagn Images)

Durante el pasado Gran Premio de Estados Unidos, Marko expresó su frustración por el bajo desempeño del piloto japonés. Las palabras del directivo evidencian la presión que enfrenta la escudería, especialmente en un momento en el que el tetracampeón del mundo, Max Verstappen, continúa sosteniendo al equipo casi en solitario.

La temporada ha dejado al conjunto energético con una evidente disparidad entre sus pilotos. Mientras Verstappen se mantiene en la cima del campeonato, Tsunoda no ha conseguido superar los altibajos de su rendimiento.

Este panorama ha reavivado el debate sobre si el despido de Checo Pérez fue una decisión precipitada, especialmente ante el inminente regreso del mexicano a la máxima categoría del automovilismo.

Desempeño de los pilotos y tensiones internas

Red Bull mantiene en suspenso
Red Bull mantiene en suspenso la decisión sobre su alineación de pilotos, priorizando la estabilidad durante la carrera en la Ciudad de México. (REUTERS/Manon Cruz)

Helmut Marko no ocultó su descontento con el rendimiento de Tsunoda tras la clasificación en Austin:

“Es triste cuando tenemos a un piloto en la pole y el otro ni siquiera pasa a la Q2”, declaró a los medios.

Posteriormente, fue más contundente al señalar: “El problema es el piloto, y después del Gran Premio de la Ciudad de México tomaremos una decisión sobre quién será el compañero de equipo de Max en 2026”.

De acuerdo con datos oficiales de la F1, Yuki Tsunoda solo ha sumado puntos en seis grandes premios de la temporada 2025, incluido el disputado en Estados Unidos. Actualmente, se encuentra a 278 puntos de Verstappen en la clasificación general de pilotos, una diferencia que evidencia el desequilibrio dentro del equipo.

Expectativas ante el Gran Premio de México

El piloto mexicano logró ser
El piloto mexicano logró ser subcampeón del mundo en 2023 con los ‘Toros Rojos’. (Foto: FORMULA 1 GP DE LA CIUDAD DE MÉXICO)

El entorno de Red Bull ha optado por no adelantar decisiones hasta después del Gran Premio de la Ciudad de México, una cita especial tanto para la escudería como para los aficionados locales.

La prensa especializada ha interpretado esta decisión como un intento de evitar tensiones adicionales durante la carrera, donde la figura de Checo Pérez sigue teniendo gran relevancia.

Temas Relacionados

Red BullCheco PérezMéxico GPGP de México 2025Gran Premio de MéxicoYuki TsunodaMax Verstappenmexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

México femenil vs Camerún: a qué hora y dónde ver el partido por el pase a los octavos de final del Mundial Sub-17

El conjunto azteca quiere hacer historia en esta edición internacional y buscará sacar provecho del rival menos complicado en el último encuentro de la fase de grupos

México femenil vs Camerún: a

De qué murió la mamá de La Parka, luchador de AAA, fallecido en 2020

La lucha libre mexicana despide a una de sus figuras más queridas, madre del ídolo Jesús Alfonso Escoboza Huerta

De qué murió la mamá

Marco Verde vuelve a casa: peleará en Mazatlán para cerrar el año

El medallista olímpico disputará su cuarta pelea profesional, en la que buscará cerrar invicto su primer año en el boxeo de paga

Marco Verde vuelve a casa:

Así marcha la clasificación de pilotos rumbo al Gran Premio de México 2025

Con cinco carreras restantes, el GP de México podría ser clave en la lucha por el título entre Piastri, Norris y Verstappen

Infobae

Saúl “Canelo” Álvarez Vs Julio Chávez Jr.: dos historias que contrastan arriba del ring

Mientras el tapatío destaca por su disciplina y perseverancia el hijo de la leyenda es reconocido por sus problemas de adicciones e indisciplinas deportivas

Saúl “Canelo” Álvarez Vs Julio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscal de Puebla revela si

Fiscal de Puebla revela si asesinato de Medio Metro Original podría ser un ajuste de cuentas con el crimen organizado

Cuatro muertos tras atentados en Culiacán: un niño de 12 años y tres mujeres figuran entre los cinco heridos

Harfuch confirma recaptura del “Chango”, “El Mono Canelo” y cuatro cómplices ligados a Los Chapitos en Sinaloa

Posponen primera audiencia en EEUU de “La Tuta”, exlíder de La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios

Cronología del asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, líder limonero de Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Fiscal de Puebla revela si

Fiscal de Puebla revela si asesinato de Medio Metro Original podría ser un ajuste de cuentas con el crimen organizado

“Nosotros no somos beneficiarios”: Marco Chacón explica lo que habría pasado en los juzgados con Imelda y Maribel

Mánager de Eleazar Gómez desmiente demanda de la novia del actor por presunta violencia

Tío Pepe da like a polémicos comentarios contra Jawy y Mayer en medio de rumores de su salida de ‘La Granja VIP’

Con un balazo y rodeado de perros: los aterradores detalles de cómo fue encontrado el cuerpo de Medio Metro Original

DEPORTES

México femenil vs Camerún: a

México femenil vs Camerún: a qué hora y dónde ver el partido por el pase a los octavos de final del Mundial Sub-17

De qué murió la mamá de La Parka, luchador de AAA, fallecido en 2020

Marco Verde vuelve a casa: peleará en Mazatlán para cerrar el año

Así marcha la clasificación de pilotos rumbo al Gran Premio de México 2025

Saúl “Canelo” Álvarez Vs Julio Chávez Jr.: dos historias que contrastan arriba del ring