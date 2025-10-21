Liga MX: qué partidos de la jornada 14 del Apertura 2025 serán transmitidos por televisión abierta

Partidos de la jornada 14 del Apertura que serán transmitidos por TV Abierta (X@LigaBBVAMX)

Este martes 21 de octubre volverá la acción la Liga MX cuando comience a disputarse la jornada número 14 del Apertura 2025, y como tradicionalmente se acostumbra habrá algunos partidos que se transmitan por televisión abierta y otros por las plataformas de streaming.

Los encargados de inaugurar la fecha serán América y Puebla en el Estadio Ciudad de los Deportes en un encuentro que está programado a las 19:00 horas. Finalmente, la jornada se cerrará el miércoles 22 de octubre con el duelo de Pumas y Atlético San Luis en el Estadio Olímpico Universitario.

¿Qué partidos de la jornada 14 del Apertura 2025 serán

transmitidos por TV Abierta?

El único partido de la jornada 14 del Apertura 2025 que será transmitido por televisión abierta es el de Necaxa vs Cruz Azul. Este encuentro se podrá ver en vivo por Azteca Deportes en el canal 7. El resto de la fecha se podrá seguir por las plataformas streaming como ViX, Fox y Caliente TV.

Martes 21 de octubre de 2025

América vs Puebla | 19:00 horas, Estadio Ciudad de los Deportes | transmisión por ViX.

Necaxa vs Cruz Azul | 19:10 horas, Estadio Victoria | transmisión por Azteca 7, ViX y Claro Sports.

Mazatlán vs Santos | 21:10 horas, Estadio El Encanto | transmisión por Fox y Caliente TV.

Monterrey vs Juárez | 21:05 horas, Estadio BBVA | transmisión por ViX.

Miércoles 22 de octubre de 2025

Querétaro vs Chivas | 19:00 horas, Estadio La Corregidora | transmisión por Caliente TV.

Pachuca vs Tigres | 19:00 horas, Estadio Hidalgo | transmisión por Fox y Caliente TV.

Atlas vs León | 21:00 horas, Estadio Jalisco | transmisión por ViX.

Tijuana vs Toluca | 21:00 horas, Estadio Caliente | transmisión por Fox y Caliente TV.

Pumas vs Atlético San Luis | 21:05 horas, Estadio O. Universitario | transmisión por ViX.

¿Cómo va el Apertura 2025 hasta el momento?

Tras disputarse 13 jornadas, Diablos Rojos del Toluca han consolidado su posición en la cima de la tabla de Liga MX al acumular 31 puntos. Detrás del líder, Cruz Azul ocupa el segundo peldaño con 27 unidades, mientras que América y Monterrey se mantienen cerca con 26 puntos cada uno, lo que mantiene competida la pelea por los primeros puestos rumbo a la liguilla.

Foto de archivo de jugadores del Toluca festejando tras ganar un partido del torneo mexicano. Estadio Nemesio Diez, Toluca, México. 24 de septiembre de 2025. REUTERS/Eloisa Sánchez

En la parte baja de la clasificación, la situación para Puebla es complicada, ya que se ubica en el último lugar de la general con apenas 8 puntos. Por encima se encuentran Necaxa, que suma 9 unidades, y Querétaro, que ha conseguido 11 puntos. Esta diferencia de rendimiento respecto a los equipos punteros resalta la disparidad existente en la actual temporada de la Liga MX.