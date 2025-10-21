México Deportes

El piloto mexicano Noel León debutará en la Fórmula 2 con Campos Racing

La escudería española confirmó la incorporación del piloto regiomontano a su alineación para 2026, destacando su talento, madurez y potencial

Por Alexander Ortiz

Guardar
Desde sus inicios en karting
Desde sus inicios en karting en Monterrey hasta su éxito en Fórmula 3 y Euroformula Open, Noel León ha demostrado ser una de las promesas más destacadas del automovilismo mexicano. (Instagram / @noel_leon19)

El automovilismo mexicano sumará un nuevo representante en la antesala de la Fórmula 1. El piloto regiomontano Noel León fue confirmado por la escudería Campos Racing como parte de su alineación para la temporada 2026 de la Fórmula 2, consolidando así su ascenso dentro de las categorías internacionales.

Con tan solo 20 años de edad, León continúa una trayectoria ascendente que lo ha posicionado como una de las promesas más destacadas del deporte motor nacional.

El anuncio fue realizado por el equipo español con sede en Alzira, que destacó tanto el talento como la madurez del joven piloto, quien compartirá garaje con el búlgaro Nikola Tsolov, también integrante del programa de desarrollo del equipo.

La incorporación del mexicano representa un paso clave en su carrera, tras competir en la Fórmula 3 y otras categorías de monoplazas. La escudería española señaló que brindará el apoyo necesario para facilitar su adaptación a la nueva categoría y potenciar su desarrollo deportivo.

Campos Racing y Noel León confirman alianza para 2026

Adrián Campos resaltó la importancia
Adrián Campos resaltó la importancia de contar con Noel León y aseguró que el equipo le brindará todo el apoyo para adaptarse rápidamente a la categoría. (Foto / Campos Racing)

Adrián Campos, Team Principal de Campos Racing, dio a conocer el anuncio a través de un informe, destacando la relevancia de sumar al piloto mexicano a la escudería.

“Estamos orgullosos de poder contar con un piloto de la valía de Noel en nuestro equipo de FIA Formula 2 para 2025. Los títulos que ha conseguido en categorías inferiores le avalan y estoy convencido de que es un piloto que tiene mucho que decir en FIA Formula 2, incluso siendo un debutante. Desde Campos Racing vamos a proporcionarle todas las herramientas para facilitar que su adaptación a la categoría sea lo más rápida y eficaz posible”, declaró el directivo.

Por su parte, León manifestó su entusiasmo por el nuevo reto en su carrera profesional.

“Es un honor dar este importante paso en mi carrera y unirme a Campos Racing para la nueva temporada de Fórmula 2. Estoy muy agradecido por la confianza del equipo y por el apoyo de mis patrocinadores. Estoy totalmente comprometido a aprender y dar lo mejor de mí en esta nueva etapa”, expresó el piloto regiomontano.

Noel León y su camino hacia la élite del automovilismo

El piloto mexicano Noel León
El piloto mexicano Noel León dará su primer paso en la Fórmula 2 con Campos Racing, consolidando su ascenso en el automovilismo internacional. (Instagram / @noel_leon19)

Noel León nació en Monterrey, una ciudad con larga tradición automovilística. Su carrera comenzó en el karting en 2013, donde obtuvo resultados destacados hasta 2017.

Posteriormente dio el salto a los monoplazas al competir en la Fórmula 4 mexicana, para después consagrarse campeón del Campeonato de Estados Unidos de Fórmula 4 en la temporada 2019-2020, tras sumar dos victorias y ocho podios.

En 2023 conquistó el título de Euroformula Open, con siete triunfos y dieciséis podios, además de lograr el tercer lugar en el Gran Premio de Macao.

En las dos últimas temporadas participó en la Fórmula 3, donde destacó desde su primer año con tres podios, incluido un segundo lugar en el Hungaroring.

Durante 2025, volvió a figurar en el podio de la categoría, confirmando su evolución y consistencia antes de dar el salto a la Fórmula 2.

Temas Relacionados

Noel LeónFórmula 2Fórmula 1Pilotos mexicanosAutomovilismomexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Quién es el piloto que más veces ha ganado el GP de México de la Fórmula 1: conoce la lista de los triunfadores

Desde los años 60 hasta la actualidad, la carrera mexicana ha sido escenario de victorias inolvidables

Quién es el piloto que

Cruz Azul vs Necaxa: posibles alineaciones para el partido de la Jornada 14 de la Liga MX

Necaxa buscará aprovechar su condición de local para romper la racha negativa y mantener viva la esperanza de acceder al play-in

Cruz Azul vs Necaxa: posibles

Dodgers vs Blue Jays: a qué hora y dónde ver al mexicano Alejandro Kirk en la disputa de la Serie Mundial 2025

Pasaron cinco años para que un beisbolista azteca pudiera acceder de nueva cuenta a la antesala de convertirse en el mejor de todo el mundo

Dodgers vs Blue Jays: a

Octagón demuestra ser el dueño de su personaje y su máscara tras victoria legal a AAA y WWE

El Amo de los 8 Ángulos explica cómo recuperó los derechos de su nombre y prepara demandas contra marcas indebidamente registradas

Octagón demuestra ser el dueño

Santiago Fernández arremete contra Martinoli tras su comentario sarcástico en transmisión: “Ni tú ni nadie arruinó mi carrera”

El video viral muestra cómo el exjugador del América desmiente los comentarios burlones del narrador

Santiago Fernández arremete contra Martinoli
MÁS NOTICIAS

NARCO

¿Cuál es la causa de

¿Cuál es la causa de muerte de Bernardo Bravo? Esto dijo la FGE sobre el crimen del líder limonero en Michoacán

Guardia Nacional comete presunto abuso policial; captan a elementos “tableando” a civiles en Tijuana | Video

Cae “Mamá”, presunto operador de célula narcomenudista, durante cateos en CDMX | VIDEO

Marina detiene a operador clave de “Los Gigios”, célula delictiva dedicada al secuestro, extorsión y homicidio en Sonora

Golpe al Cártel de Sinaloa: aseguran 500 kilos de metanfetamina y una tonelada de precursores químicos en Culiacán

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy 21 de octubre: así se vive la tensión en el reality tras la nominación de Eleazar Gómez

‘La Güereja’ reaparece para aclarar cuál es su estado de salud luego de ser derribada accidentalmente por Cecilia Galliano

Yolanda Andrade regresa a la televisión con imagen de San Miguel Arcángel, fans aseguran que fue su protección

Las Guerreras K-pop tendrán su propia línea de juguetes: esta será la fecha de lanzamiento

“El pende...”: Jawy insulta al Tío Pepe y provoca risas de otros hombres en La Granja VIP

DEPORTES

Quién es el piloto que

Quién es el piloto que más veces ha ganado el GP de México de la Fórmula 1: conoce la lista de los triunfadores

Cruz Azul vs Necaxa: posibles alineaciones para el partido de la Jornada 14 de la Liga MX

Dodgers vs Blue Jays: a qué hora y dónde ver al mexicano Alejandro Kirk en la disputa de la Serie Mundial 2025

NBA en vivo: los duelos de hoy 21 de octubre

Octagón demuestra ser el dueño de su personaje y su máscara tras victoria legal a AAA y WWE