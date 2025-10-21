El piloto mexicano Noel León debutará en la Fórmula 2 con Campos Racing

Desde sus inicios en karting en Monterrey hasta su éxito en Fórmula 3 y Euroformula Open, Noel León ha demostrado ser una de las promesas más destacadas del automovilismo mexicano. (Instagram / @noel_leon19)

El automovilismo mexicano sumará un nuevo representante en la antesala de la Fórmula 1. El piloto regiomontano Noel León fue confirmado por la escudería Campos Racing como parte de su alineación para la temporada 2026 de la Fórmula 2, consolidando así su ascenso dentro de las categorías internacionales.

Con tan solo 20 años de edad, León continúa una trayectoria ascendente que lo ha posicionado como una de las promesas más destacadas del deporte motor nacional.

El anuncio fue realizado por el equipo español con sede en Alzira, que destacó tanto el talento como la madurez del joven piloto, quien compartirá garaje con el búlgaro Nikola Tsolov, también integrante del programa de desarrollo del equipo.

La incorporación del mexicano representa un paso clave en su carrera, tras competir en la Fórmula 3 y otras categorías de monoplazas. La escudería española señaló que brindará el apoyo necesario para facilitar su adaptación a la nueva categoría y potenciar su desarrollo deportivo.

Campos Racing y Noel León confirman alianza para 2026

Adrián Campos resaltó la importancia de contar con Noel León y aseguró que el equipo le brindará todo el apoyo para adaptarse rápidamente a la categoría. (Foto / Campos Racing)

Adrián Campos, Team Principal de Campos Racing, dio a conocer el anuncio a través de un informe, destacando la relevancia de sumar al piloto mexicano a la escudería.

“Estamos orgullosos de poder contar con un piloto de la valía de Noel en nuestro equipo de FIA Formula 2 para 2025. Los títulos que ha conseguido en categorías inferiores le avalan y estoy convencido de que es un piloto que tiene mucho que decir en FIA Formula 2, incluso siendo un debutante. Desde Campos Racing vamos a proporcionarle todas las herramientas para facilitar que su adaptación a la categoría sea lo más rápida y eficaz posible”, declaró el directivo.

Por su parte, León manifestó su entusiasmo por el nuevo reto en su carrera profesional.

“Es un honor dar este importante paso en mi carrera y unirme a Campos Racing para la nueva temporada de Fórmula 2. Estoy muy agradecido por la confianza del equipo y por el apoyo de mis patrocinadores. Estoy totalmente comprometido a aprender y dar lo mejor de mí en esta nueva etapa”, expresó el piloto regiomontano.

Noel León y su camino hacia la élite del automovilismo

El piloto mexicano Noel León dará su primer paso en la Fórmula 2 con Campos Racing, consolidando su ascenso en el automovilismo internacional. (Instagram / @noel_leon19)

Noel León nació en Monterrey, una ciudad con larga tradición automovilística. Su carrera comenzó en el karting en 2013, donde obtuvo resultados destacados hasta 2017.

Posteriormente dio el salto a los monoplazas al competir en la Fórmula 4 mexicana, para después consagrarse campeón del Campeonato de Estados Unidos de Fórmula 4 en la temporada 2019-2020, tras sumar dos victorias y ocho podios.

En 2023 conquistó el título de Euroformula Open, con siete triunfos y dieciséis podios, además de lograr el tercer lugar en el Gran Premio de Macao.

En las dos últimas temporadas participó en la Fórmula 3, donde destacó desde su primer año con tres podios, incluido un segundo lugar en el Hungaroring.

Durante 2025, volvió a figurar en el podio de la categoría, confirmando su evolución y consistencia antes de dar el salto a la Fórmula 2.