Confirman que Pato O’Ward correrá durante el GP de México: cuándo, a qué hora y dónde verlo

Pato O'Ward ha sido vinculado en diversas ocasiones con el máximo circuito de la F1. (AP Foto/Michael Conroy)

La confirmación de Patricio O’Ward como piloto de McLaren para la Práctica Libre 1 del Gran Premio de México 2025 ha generado entusiasmo entre la afición mexicana, que podrá ver a uno de sus representantes al volante de un monoplaza de Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El evento, programado para el viernes 24 de octubre, será la vigésima fecha de la temporada y representa una oportunidad destacada para el piloto regiomontano de mostrar su talento ante su público y en el escenario internacional del automovilismo.

La noticia, anunciada por McLaren a través de sus canales oficiales, confirma la presencia de O’Ward en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de México.

Este anuncio refuerza el vínculo entre el piloto mexicano y la escudería británica, una relación que se ha consolidado en los últimos años y que ha permitido a O’Ward participar en eventos clave de la Fórmula 1. La expectativa entre los seguidores locales es alta, ya que la participación de un representante nacional en la máxima categoría siempre despierta un interés especial.

Sus actuaciones en los circuitos estadounidenses han llamado la atención de los fanáticos del automovilismo mexicano. (Jesús Avilés)

La Práctica Libre 1 se llevará a cabo el próximo viernes, 24 de octubre, en punto de las 12:30 horas (tiempo del centro de México) y será transmitida por plataformas de streaming como Sky+, Izzi y DAZN.

El público mexicano respalda al regiomontano

Patricio O’Ward compite a tiempo completo en la IndyCar Series con el equipo McLaren-Arrow. Su desempeño en la categoría estadounidense ha sido consistente, y su relación con McLaren le ha abierto las puertas para integrarse en actividades de la Fórmula 1.

Este será el segundo año consecutivo que O’Ward participe en la Práctica Libre 1 del Gran Premio de México, y en 2019 también formó parte de la Race of Champions celebrada en el mismo circuito. Estas experiencias han fortalecido su perfil internacional y lo han posicionado como uno de los pilotos mexicanos con mayor proyección en el automovilismo mundial.

Tras la confirmación de su participación, O’Ward expresó su satisfacción por regresar a la pista mexicana. “Feliz de estar en la carrera de casa, en México este año. Los aficionados de la Ciudad de México fueron increíbles la última vez, y fue una gran sensación poder extraer todo del programa que el equipo había planeado. Estoy deseando volver a trabajar con Zak, Andrea y todo el equipo”, afirmó el piloto, quien destacó la importancia de competir ante su gente y de continuar su desarrollo junto a la escudería.

El público mexicano le tiene mucho cariño al piloto de McLaren. (AP Foto/Moisés Castillo)

Andrea Stella, director del equipo McLaren F1, también valoró positivamente la contribución de O’Ward. El directivo señaló que el piloto mexicano “proporcionó una apreciada contribución la temporada pasada y sigue impresionando en las IndyCar Series, lo que le convierte en un piloto idóneo para la primera sesión de entrenamientos libres”. Estas palabras reflejan la confianza que el equipo deposita en O’Ward y la relevancia de su desempeño tanto en la IndyCar como en las oportunidades que ha tenido en la Fórmula 1.

¿Qué sigue para Pato O’Ward?

En cuanto a su situación contractual, O’Ward mantiene un acuerdo con Arrow de IndyCar que lo vincula hasta finales de 2027. Este contrato le permite competir en la serie estadounidense, pero también lo designa como piloto de reserva de McLaren en la Fórmula 1. Su salario, que supera los $10 millones de dólares anuales, lo sitúa entre los mejor remunerados de la IndyCar, lo que evidencia el valor que la organización le otorga dentro de su estructura deportiva.

El contexto actual de McLaren en la Fórmula 1 añade un matiz relevante a la participación de O’Ward. En la última carrera, celebrada en el Gran Premio de Estados Unidos en Austin, los pilotos titulares de la escudería, Lando Norris y Oscar Piastri, tuvieron un contacto en la salida que los obligó a abandonar la competencia. Esta situación benefició a Max Verstappen, quien se mantiene en la lucha por el campeonato y se encuentra a 26 y 40 puntos de Norris y Piastri, respectivamente. El equipo británico, que ha mostrado competitividad a lo largo de la temporada, afronta el tramo final del calendario con la mira puesta en consolidar su posición en el campeonato de constructores.