México Deportes

Confirman que Pato O’Ward correrá durante el GP de México: cuándo, a qué hora y dónde verlo

La presencia de talento mexicano sí se hará presente en la segunda fecha del tour de las Américas de la F1

Por Mariana Campos

Guardar
Pato O'Ward ha sido vinculado
Pato O'Ward ha sido vinculado en diversas ocasiones con el máximo circuito de la F1. (AP Foto/Michael Conroy)

La confirmación de Patricio O’Ward como piloto de McLaren para la Práctica Libre 1 del Gran Premio de México 2025 ha generado entusiasmo entre la afición mexicana, que podrá ver a uno de sus representantes al volante de un monoplaza de Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El evento, programado para el viernes 24 de octubre, será la vigésima fecha de la temporada y representa una oportunidad destacada para el piloto regiomontano de mostrar su talento ante su público y en el escenario internacional del automovilismo.

La noticia, anunciada por McLaren a través de sus canales oficiales, confirma la presencia de O’Ward en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de México.

Este anuncio refuerza el vínculo entre el piloto mexicano y la escudería británica, una relación que se ha consolidado en los últimos años y que ha permitido a O’Ward participar en eventos clave de la Fórmula 1. La expectativa entre los seguidores locales es alta, ya que la participación de un representante nacional en la máxima categoría siempre despierta un interés especial.

Sus actuaciones en los circuitos
Sus actuaciones en los circuitos estadounidenses han llamado la atención de los fanáticos del automovilismo mexicano. (Jesús Avilés)

La Práctica Libre 1 se llevará a cabo el próximo viernes, 24 de octubre, en punto de las 12:30 horas (tiempo del centro de México) y será transmitida por plataformas de streaming como Sky+, Izzi y DAZN.

El público mexicano respalda al regiomontano

Patricio O’Ward compite a tiempo completo en la IndyCar Series con el equipo McLaren-Arrow. Su desempeño en la categoría estadounidense ha sido consistente, y su relación con McLaren le ha abierto las puertas para integrarse en actividades de la Fórmula 1.

Este será el segundo año consecutivo que O’Ward participe en la Práctica Libre 1 del Gran Premio de México, y en 2019 también formó parte de la Race of Champions celebrada en el mismo circuito. Estas experiencias han fortalecido su perfil internacional y lo han posicionado como uno de los pilotos mexicanos con mayor proyección en el automovilismo mundial.

Tras la confirmación de su participación, O’Ward expresó su satisfacción por regresar a la pista mexicana. “Feliz de estar en la carrera de casa, en México este año. Los aficionados de la Ciudad de México fueron increíbles la última vez, y fue una gran sensación poder extraer todo del programa que el equipo había planeado. Estoy deseando volver a trabajar con Zak, Andrea y todo el equipo”, afirmó el piloto, quien destacó la importancia de competir ante su gente y de continuar su desarrollo junto a la escudería.

El público mexicano le tiene
El público mexicano le tiene mucho cariño al piloto de McLaren. (AP Foto/Moisés Castillo)

Andrea Stella, director del equipo McLaren F1, también valoró positivamente la contribución de O’Ward. El directivo señaló que el piloto mexicano “proporcionó una apreciada contribución la temporada pasada y sigue impresionando en las IndyCar Series, lo que le convierte en un piloto idóneo para la primera sesión de entrenamientos libres”. Estas palabras reflejan la confianza que el equipo deposita en O’Ward y la relevancia de su desempeño tanto en la IndyCar como en las oportunidades que ha tenido en la Fórmula 1.

¿Qué sigue para Pato O’Ward?

En cuanto a su situación contractual, O’Ward mantiene un acuerdo con Arrow de IndyCar que lo vincula hasta finales de 2027. Este contrato le permite competir en la serie estadounidense, pero también lo designa como piloto de reserva de McLaren en la Fórmula 1. Su salario, que supera los $10 millones de dólares anuales, lo sitúa entre los mejor remunerados de la IndyCar, lo que evidencia el valor que la organización le otorga dentro de su estructura deportiva.

El contexto actual de McLaren en la Fórmula 1 añade un matiz relevante a la participación de O’Ward. En la última carrera, celebrada en el Gran Premio de Estados Unidos en Austin, los pilotos titulares de la escudería, Lando Norris y Oscar Piastri, tuvieron un contacto en la salida que los obligó a abandonar la competencia. Esta situación benefició a Max Verstappen, quien se mantiene en la lucha por el campeonato y se encuentra a 26 y 40 puntos de Norris y Piastri, respectivamente. El equipo británico, que ha mostrado competitividad a lo largo de la temporada, afronta el tramo final del calendario con la mira puesta en consolidar su posición en el campeonato de constructores.

Temas Relacionados

Patricio O'WardMcLarenGran Premio de MéxicoFórmula 1IndyCar Seriesmexico-deportes

Más Noticias

FIFA amplía la lista de sedes en México para el Mundial 2026: Cancún, Tijuana y otras ciudades recibirán selecciones

México ofrecerá infraestructura de clase mundial para la preparación de las selecciones

FIFA amplía la lista de

Sergio Ramos rompe el silencio sobre su futuro en los Rayados de Monterrey: ¿se va o se queda?

El futbolista español habló sobre su experiencia en la Liga MX y el proyecto de Monterrey

Sergio Ramos rompe el silencio

¿Max Verstappen se baja del GP de México? Esta es la verdad sobre el anuncio de Red Bull Racing

El corredor neerlandés se convirtió en uno de los favoritos de la afición azteca por su cercanía con el tapatío Checo Pérez

¿Max Verstappen se baja del

Dragón Lee conquista WWE: el luchador mexicano gana titulo mundial junto a AJ Styles

El ex campeón de NXT sumó un nuevo logro mundial en una de las noches más emocionantes en el programa de Monday Night RAW

Dragón Lee conquista WWE: el

ASF investiga a Ana Guevara por presunto desvío millonario durante su gestión en la Conade

La Auditoría Superior detectó irregularidades por millones de pesos en cuentas públicas anteriores

ASF investiga a Ana Guevara
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina detiene a operador clave

Marina detiene a operador clave de “Los Gigios”, célula delictiva dedicada al secuestro, extorsión y homicidio en Sonora

Golpe al Cártel de Sinaloa: aseguran 500 kilos de metanfetamina y una tonelada de precursores químicos en Culiacán

Reportan protesta de custodios en penal de Culiacán por decisiones “autoritarias” tras otro decomiso exprés en Aguaruto

Guardia Nacional, Ejército y Marina detiene a seis personas con fusiles y carabinas en Culiacán, Sinaloa

Liberan a ciudadano estadounidense y detienen a tres personas durante cateo en Culiacán

ENTRETENIMIENTO

¿Fue por Lupillo Rivera? Belinda

¿Fue por Lupillo Rivera? Belinda revela la verdadera razón por la que lloró en un concierto en Jalisco

“Me llevo lo mejor de ese niño”: Maribel teme no volver a ver a José Julián tras encontrarse a Imelda Tuñón en los juzgados

Esta fue la última publicación de Medio Metro Original, bailarín que fue hallado sin vida en Puebla

Imelda Tuñón le estaría peleando la herencia a su propio hijo José Julián, asegura Maribel Guardia

Fotos inéditas de Juan Gabriel serán exhibidas gratis en esta estación del metro y famosos puntos en CDMX

DEPORTES

Sergio Ramos rompe el silencio

Sergio Ramos rompe el silencio sobre su futuro en los Rayados de Monterrey: ¿se va o se queda?

¿Max Verstappen se baja del GP de México? Esta es la verdad sobre el anuncio de Red Bull Racing

Dragón Lee conquista WWE: el luchador mexicano gana titulo mundial junto a AJ Styles

ASF investiga a Ana Guevara por presunto desvío millonario durante su gestión en la Conade

¿Fin al monopolio? Mikel Arriola pone fecha al fin de la multipropiedad en la Liga MX