Terence Crawford fue captado tocando tambor al ritmo de la banda mexicana

El púgil estadounidense improvisó con músicos regionales antes del partido de Green Bay y atrajo la atención de nuevas audiencias

Por Luz Coello

Terence Crawford, campeón unificado de los supermedianos, sorprendió a sus seguidores al mostrar su afinidad por la banda sinaloense mexicana, además, presumió de sus habilidades musicales. Este momento quedó captado en redes sociales y se hizo viral en redes sociales, sucedió antes del partido de la Semana 7 de la NFL entre los Green Bay Packers y los Arizona Cardinals.

Así como Justin Bieber fue captado tocando con un tambor junto a una banda sinaloense, Crawford no se quedó atrás y también mostró sus cualidades musicales y de ritmo. El rival que le arrebató los campeonatos a Canelo Álvarez fue captado tocando la tarola junto a un grupo musical mexicano.

El productor Javier El Tamarindo compartió un video en redes sociales que rápidamente se hizo viral en redes sociales. En la grabación, Crawford improvisa con la tarola mientras la banda interpreta una de las canciones más conocidas del género, lo que causó una rápida reacción entre la afición latinoamericana y evidenció su interés por la música regional mexicana.

El campeón de los supermedianos que derrotó a Canelo presumió de sus habilidades para tocar la tambora con una banda sinaloense. Crédito:IG/ fighthubtv

Durante su presencia en el estadio, Crawford lució un jersey personalizado de los Packers con el número 42-0, cifra que representa su impecable récord profesional tras derrotar a Canelo. La invitación al partido, que culminó con la victoria de Green Bay por 27-23, se sumó a una serie de apariciones públicas del campeón de las 168 libras tras su triunfo en Las Vegas el pasado 13 de septiembre.

La relación de Crawford con la afición latinoamericana se ha fortalecido en las últimas semanas. Días después de su victoria sobre Canelo Álvarez en Las Vegas, el boxeador compartió otro momento viral al aparecer bailando merengue, lo que generó comentarios positivos entre sus seguidores en redes sociales Instagram.

Además, su participación en eventos deportivos en Nebraska, su estado natal, ha consolidado su vínculo con distintas comunidades y ampliado su proyección fuera del boxeo.

¿Qué sigue para Terence Crawford tras vencer a Canelo?

Terence Crawford derrotó a Canelo
Terence Crawford derrotó a Canelo Álvarez y se convirtió en nuevo campeón mundial indiscutido de las 168 libras (REUTERS)

En el plano profesional, la carrera de Crawford atraviesa una etapa de cambios relevantes. Tras su histórica victoria sobre Saúl Canelo Álvarez en septiembre, el estadounidense renunció recientemente al título superwelter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), lo que anticipa su permanencia en la división de los supermedianos.

Aunque aún no ha anunciado oficialmente su regreso al ring, su nombre figura entre los posibles rivales de Canelo Álvarez, junto a otros como Christian Mbilli y Hamzah Sheeraz, según lo reportado en una entrevista que dio Eddie Hearn en el show de Ariel Helwani.

El futuro inmediato de ambos boxeadores presenta incertidumbres. Mientras Crawford se prepara para consolidar su carrera en la división de los supermedianos, Canelo Álvarez ha manifestado su intención de dedicar tiempo a su familia antes de definir su próximo paso profesional.

