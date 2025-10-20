México Deportes

La dura preparación física de Karely Ruíz para subirse al ring y obtener la victoria

La influencer venció por nocaut a la colombiana en el tercer asalto, así fueron sus entrenamientos para el Stream Fighters

Por Luz Coello

Guardar
Karely Ruiz presumió sus entrenamientos
Karely Ruiz presumió sus entrenamientos para el Stream Fighters 4 (Tik Tok/ ronaldobxm)

El Stream Fighters 4 que se realizó en el Coliseo Medplus de Bogotá cautivó a los aficionados de las peleas de boxeo entre streamings y figuras de internet, en esta ocasión la modelo Karely Ruiz salió victoriosa de su contienda ante Karina García, en el tercer asalto se llevó la pelea por la vía del nocaut.

Para lograr esta victoria, la actriz realizó una ardua preparación con técnica de golpeo, acondicionamiento y más. A través de redes sociales Karely mostró cómo fue su entrenamiento para llegar en buena forma. La modelo de Only Fans entrenó bajo las órdenes del influencer Ronaldo Box, un preparador físico especializado en boxeo.

De acuerdo con lo que compartieron en redes sociales, la influencer se sometió a entrenamientos supervisados por un experto, así que mostró que su triunfo no fue una cuestión de suerte, sino que explotó todas las habilidades que aprendió en las últimas semanas.

Así fue el entrenamiento de Karely Ruiz para el Stream Fighters 2025

Karely Ruiz venció a Karina García en la velada del Stream Fighters 4 y así fue su preparación. Crédito:TikTok/@ronaldobxm

En la grabación que compartieron en Tik Tok, Karely Ruiz mostró cómo fue su sesión de entrenamiento, posterior trabajo con pesas, reflejos y técnica de golpeo. Incluso presumió una sesión de sparring, en donde llegó a perder el equilibrio y se cayó al piso.

Pero, a pesar de la intensidad del entrenamiento, terminó con una sesión de ejercicios de estiramiento y elasticidad para relajar los músculos. Este tipo de entrenamientos realizó la figura de internet para subir al cuadrilátero del Stream Fighters.

Karely Ruiz noquea a Karina García en Bogotá

La imagen de Karely Ruiz celebrando su triunfo en el Stream Fighters 4 se propagó rápidamente por las redes sociales, donde la influencer mexicana, ataviada con los colores nacionales, se convirtió en tendencia tras imponerse por nocaut técnico a Karina García en el Coliseo Medplus de Bogotá.

Esto dijo Karely Ruiz tras
Esto dijo Karely Ruiz tras vencer a Karina García (IG/ @karelyruiz)

El evento, realizado la noche del 18 de octubre de 2025, reunió a miles de espectadores tanto en el recinto como en plataformas digitales, consolidando el fenómeno de los combates entre figuras de internet.

La contienda, que enfrentó a dos creadoras de contenido sin experiencia profesional en el boxeo, se desarrolló bajo reglas amateur, con rounds de dos minutos. Desde el inicio, Karely Ruiz evidenció una preparación superior, ejecutando golpes precisos y esquivando los ataques de su rival con agilidad. Su dominio se manifestó desde el primer asalto, sorprendiendo a los asistentes y a quienes seguían la transmisión en línea.

En el tercer round, la mexicana acorraló a Karina García en una esquina y conectó una serie de golpes que obligaron a la jueza a intervenir, decretando la victoria por nocaut técnico.

Temas Relacionados

Karely RuizStream Fighters 4boxeoKarina Garcíamexico-deportes

Más Noticias

Bofo Bautista se burla de la Selección de Argentina tras perder la final del Mundial Sub-17: “Karma”

El exdelantero de la Selección Mexicana no dudó en externar su alegría tras las mofas que hicieron los juveniles sudamericanos del equipo azteca

Bofo Bautista se burla de

México femenil vs Países Bajos: a qué hora y dónde ver al Tri en su segundo partido del Mundial Sub-17

La presión aumenta tras el tropiezo inicial y el equipo busca un resultado que le permita soñar con la siguiente ronda

México femenil vs Países Bajos:

Yaneth Quiroz clasifica al Campeonato Mundial de Karate en Egipto 2025

La atleta tamaulipeca aseguró su lugar entre las 32 mejores del mundo en la categoría Kata Femenil y representará a México en el Mundial de Egipto

Yaneth Quiroz clasifica al Campeonato

Directivo de la Fiorentina explota contra Santiago Giménez tras penal: “Es escandaloso”

Daniele Pradè afirmó que “ni siquiera lo tocaron” al referirse al penal que marcó la diferencia en San Siro

Directivo de la Fiorentina explota

Necaxa vs Cruz Azul: dónde y a qué hora ver a la Máquina en la fecha doble del Apertura 2025

La Máquina de Nicolás Larcamón quiere seguir con paso firme en el Apertura 2025 y quieren hundir a los apagados rayos de Gago

Necaxa vs Cruz Azul: dónde
MÁS NOTICIAS

NARCO

Muere otro interno tras revisión

Muere otro interno tras revisión sorpresa en el Penal de Aguaruto, Sinaloa

Localizan cementerio clandestino con más de 20 restos humanos en Tamaulipas | VIDEO

Aseguran camión robado con cargamento de medio millón de pesos en Edomex

Asesinan a mujer en zona comercial de la alcaldía de Tlalpan, CDMX

Hallan cadáver con mensaje para vicefiscal de Sinaloa: “Limpias o limpiamos nosotros”

ENTRETENIMIENTO

Kali Uchis anuncia gira por

Kali Uchis anuncia gira por México: ciudades y preventa para ‘The Sincerely, Tour’

Muere el Medio Metro “original”, localizaron su cuerpo en Puebla

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 20 de agosto: tensión entre granjeros tras primera eliminación

Revelan rating de ‘La Granja VIP’ y ‘¿Quién es la Máscara?’ con “dominio total” para un reality

Aldo de Nigris arma fiesta con el Team Noche de La Casa de los Famosos México 3: así se desató sin los integrantes de Día

DEPORTES

Estadio Azteca cambiaría de boletera

Estadio Azteca cambiaría de boletera rumbo al Mundial 2026; dejarían fuera a Ticketmaster

Bofo Bautista se burla de la Selección de Argentina tras perder la final del Mundial Sub-17: “Karma”

México femenil vs Países Bajos: a qué hora y dónde ver al Tri en su segundo partido del Mundial Sub-17

Yaneth Quiroz clasifica al Campeonato Mundial de Karate en Egipto 2025

Directivo de la Fiorentina explota contra Santiago Giménez tras penal: “Es escandaloso”