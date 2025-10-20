La dura preparación física de Karely Ruíz para subirse al ring y obtener la victoria

Karely Ruiz presumió sus entrenamientos para el Stream Fighters 4 (Tik Tok/ ronaldobxm)

El Stream Fighters 4 que se realizó en el Coliseo Medplus de Bogotá cautivó a los aficionados de las peleas de boxeo entre streamings y figuras de internet, en esta ocasión la modelo Karely Ruiz salió victoriosa de su contienda ante Karina García, en el tercer asalto se llevó la pelea por la vía del nocaut.

Para lograr esta victoria, la actriz realizó una ardua preparación con técnica de golpeo, acondicionamiento y más. A través de redes sociales Karely mostró cómo fue su entrenamiento para llegar en buena forma. La modelo de Only Fans entrenó bajo las órdenes del influencer Ronaldo Box, un preparador físico especializado en boxeo.

De acuerdo con lo que compartieron en redes sociales, la influencer se sometió a entrenamientos supervisados por un experto, así que mostró que su triunfo no fue una cuestión de suerte, sino que explotó todas las habilidades que aprendió en las últimas semanas.

Así fue el entrenamiento de Karely Ruiz para el Stream Fighters 2025

Karely Ruiz venció a Karina García en la velada del Stream Fighters 4 y así fue su preparación. Crédito:TikTok/@ronaldobxm

En la grabación que compartieron en Tik Tok, Karely Ruiz mostró cómo fue su sesión de entrenamiento, posterior trabajo con pesas, reflejos y técnica de golpeo. Incluso presumió una sesión de sparring, en donde llegó a perder el equilibrio y se cayó al piso.

Pero, a pesar de la intensidad del entrenamiento, terminó con una sesión de ejercicios de estiramiento y elasticidad para relajar los músculos. Este tipo de entrenamientos realizó la figura de internet para subir al cuadrilátero del Stream Fighters.

Karely Ruiz noquea a Karina García en Bogotá

La imagen de Karely Ruiz celebrando su triunfo en el Stream Fighters 4 se propagó rápidamente por las redes sociales, donde la influencer mexicana, ataviada con los colores nacionales, se convirtió en tendencia tras imponerse por nocaut técnico a Karina García en el Coliseo Medplus de Bogotá.

Esto dijo Karely Ruiz tras vencer a Karina García (IG/ @karelyruiz)

El evento, realizado la noche del 18 de octubre de 2025, reunió a miles de espectadores tanto en el recinto como en plataformas digitales, consolidando el fenómeno de los combates entre figuras de internet.

La contienda, que enfrentó a dos creadoras de contenido sin experiencia profesional en el boxeo, se desarrolló bajo reglas amateur, con rounds de dos minutos. Desde el inicio, Karely Ruiz evidenció una preparación superior, ejecutando golpes precisos y esquivando los ataques de su rival con agilidad. Su dominio se manifestó desde el primer asalto, sorprendiendo a los asistentes y a quienes seguían la transmisión en línea.

En el tercer round, la mexicana acorraló a Karina García en una esquina y conectó una serie de golpes que obligaron a la jueza a intervenir, decretando la victoria por nocaut técnico.