Esto dijo Karely Ruiz tras vencer a Karina García por nocaut en el Stream Fighters 4

Karely Ruiz reaccionó a su victoria en el Stream Fighters 4 (IG/ @karelyruiz)

El Stream Fighters 2025 cautivó a miles de aficionados que han gozado de la combinación de peleas de boxeo con figuras de internet, en esta ocasión, la modelo mexicana Karely Ruiz se subió al cuadrilátero para demostrar sus habilidades con los guantes.

La noche del 18 de octubre de 2025, el Coliseo Medplus de Bogotá fue testigo de un combate que se convirtió en un fenómeno digital y mediático. Karely Ruiz se llevó la victoria ante Karina García por nocaut técnico; la influencer dominó a su rival en el tercer asalto, y en una esquina le propició una combinación de golpes que llevaron a Karina García a perder la contienda, la jueza tuvo que intervenir para declarar la victoria a favor de la modelo.

Tras esta victoria, la modelo de 24 años se animó a compartir un mensaje en sus redes sociales y reconocer el esfuerzo de la colombiana, quien también dio una buena combinación de golpes a lo largo del encuentro.

Karely Ruiz debuta con victoria en el ring durante Stream Fighters 4 en Bogotá. (captura de pantalla)

Esto dijo Karely Ruiz tras vencer a Karina García en el Stream Fighters 4

Fue por medio de sus redes sociales que la modelo de Only fans compartió el orgullo que le generó el vencer a la ex integrante de La Casa de los Famosos, pues reconoció que ambas dieron su máximo esfuerzo en el ring. En su cuenta oficial de Instagram subió una imagen en la que publicó una fotografía de la velada, y la acompañó con el siguiente mensaje:

“Me siento bien orgullosa, di lo mejor de mí, hasta me caí pero me levanté jajaja pero la di y Karina se la rifó, pelea de mamasitasss”, expresó.

Esto dijo Karely Ruiz tras vencer a Karina García (IG/ @karelyruiz)

El desenlace del enfrentamiento entre Karely Ruiz y Karina García en el Stream Fighters 4 generó un impacto inmediato en las redes sociales, donde la imagen de la influencer mexicana vestida con los colores nacionales se viralizó en cuestión de minutos.

Cabe recordar que este evento es impulsado por el streamer colombiano Westcol, quien reunió a diversas personalidades del entorno digital para el Stream Fighters 4, una plataforma que permite a los creadores de contenido incursionar en disciplinas como el boxeo amateur y conectar con sus audiencias desde una perspectiva diferente.

La participación de Karely Ruiz destacó no solo por su desempeño en el ring, sino también por la expectativa generada en las semanas previas al combate. Durante los días anteriores a la pelea, la rivalidad entre Karely Ruiz y Karina García se intensificó en redes sociales, donde ambas intercambiaron mensajes que elevaron la atención del público.

La influencer mexicana sorprende al vencer a Karina García por nocaut técnico en su primer combate de boxeo. Captura de pantalla

Esta tensión se trasladó al cuadrilátero, dotando a cada asalto de una carga emocional que fue percibida tanto por los asistentes como por los espectadores en línea .El combate, disputado bajo reglas de boxeo amateur con rounds de dos minutos, enfrentó a dos figuras sin experiencia profesional en el deporte, pero que lograron ofrecer un espectáculo que superó las expectativas.

Desde el inicio, Karely Ruiz mostró determinación y una preparación notable, conectando golpes precisos y esquivando los ataques de su oponente con movimientos ágiles. Su dominio se hizo evidente desde el primer round, sorprendiendo tanto a sus seguidores como a quienes presenciaron el evento en el recinto.