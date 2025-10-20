México Deportes

Esto dijo Karely Ruiz tras vencer a Karina García por nocaut en el Stream Fighters 4

La modelo de only fans venció a la influencer colombiana en el tercer asalto de la contienda

Por Luz Coello

Karely Ruiz reaccionó a su
Karely Ruiz reaccionó a su victoria en el Stream Fighters 4 (IG/ @karelyruiz)

El Stream Fighters 2025 cautivó a miles de aficionados que han gozado de la combinación de peleas de boxeo con figuras de internet, en esta ocasión, la modelo mexicana Karely Ruiz se subió al cuadrilátero para demostrar sus habilidades con los guantes.

La noche del 18 de octubre de 2025, el Coliseo Medplus de Bogotá fue testigo de un combate que se convirtió en un fenómeno digital y mediático. Karely Ruiz se llevó la victoria ante Karina García por nocaut técnico; la influencer dominó a su rival en el tercer asalto, y en una esquina le propició una combinación de golpes que llevaron a Karina García a perder la contienda, la jueza tuvo que intervenir para declarar la victoria a favor de la modelo.

Tras esta victoria, la modelo de 24 años se animó a compartir un mensaje en sus redes sociales y reconocer el esfuerzo de la colombiana, quien también dio una buena combinación de golpes a lo largo del encuentro.

Karely Ruiz debuta con victoria
Karely Ruiz debuta con victoria en el ring durante Stream Fighters 4 en Bogotá. (captura de pantalla)

Esto dijo Karely Ruiz tras vencer a Karina García en el Stream Fighters 4

Fue por medio de sus redes sociales que la modelo de Only fans compartió el orgullo que le generó el vencer a la ex integrante de La Casa de los Famosos, pues reconoció que ambas dieron su máximo esfuerzo en el ring. En su cuenta oficial de Instagram subió una imagen en la que publicó una fotografía de la velada, y la acompañó con el siguiente mensaje:

Me siento bien orgullosa, di lo mejor de mí, hasta me caí pero me levanté jajaja pero la di y Karina se la rifó, pelea de mamasitasss”, expresó.

Esto dijo Karely Ruiz tras
Esto dijo Karely Ruiz tras vencer a Karina García (IG/ @karelyruiz)

El desenlace del enfrentamiento entre Karely Ruiz y Karina García en el Stream Fighters 4 generó un impacto inmediato en las redes sociales, donde la imagen de la influencer mexicana vestida con los colores nacionales se viralizó en cuestión de minutos.

Cabe recordar que este evento es impulsado por el streamer colombiano Westcol, quien reunió a diversas personalidades del entorno digital para el Stream Fighters 4, una plataforma que permite a los creadores de contenido incursionar en disciplinas como el boxeo amateur y conectar con sus audiencias desde una perspectiva diferente.

La participación de Karely Ruiz destacó no solo por su desempeño en el ring, sino también por la expectativa generada en las semanas previas al combate. Durante los días anteriores a la pelea, la rivalidad entre Karely Ruiz y Karina García se intensificó en redes sociales, donde ambas intercambiaron mensajes que elevaron la atención del público.

La influencer mexicana sorprende al
La influencer mexicana sorprende al vencer a Karina García por nocaut técnico en su primer combate de boxeo. Captura de pantalla

Esta tensión se trasladó al cuadrilátero, dotando a cada asalto de una carga emocional que fue percibida tanto por los asistentes como por los espectadores en línea .El combate, disputado bajo reglas de boxeo amateur con rounds de dos minutos, enfrentó a dos figuras sin experiencia profesional en el deporte, pero que lograron ofrecer un espectáculo que superó las expectativas.

Desde el inicio, Karely Ruiz mostró determinación y una preparación notable, conectando golpes precisos y esquivando los ataques de su oponente con movimientos ágiles. Su dominio se hizo evidente desde el primer round, sorprendiendo tanto a sus seguidores como a quienes presenciaron el evento en el recinto.

¿Cuánto tiempo podría pasar en prisión el exjugador de Tigres detenido por asesinar a policías en Culiacán?

El marco legal local y nacional contempla sanciones acumulativas y prisión preventiva obligatoria para quienes sean hallados culpables, aunque las penas podrían variar de acuerdo con las agravantes

¿Cuánto tiempo podría pasar en

¿No está listo? Gabriel Milito afirma que la ‘Hormiga’ González debe hacer más méritos para ser convocado a la Selección Mexicana

Pese a ser el líder de goleo en el Apertura 2025, para el técnico argentino necesita más para poder representar a su país

¿No está listo? Gabriel Milito

Isaac del toro sigue haciendo historia y se cuelga la plata en el Andorra Cycling Master 2025

Pese a su corta edad, el mexicano ha demostrado que el ciclismo en México es uno de los mejores en el mundo

Isaac del toro sigue haciendo

André Jardine se disculpa con la afición del América tras perder contra Cruz Azul: “Lo lamentamos porque éramos muy superiores”

Pese a tener una de las plantillas más reconocidas del fútbol mexicano, las Águilas no pudieron continuar con la racha positiva frente al conjunto celeste

André Jardine se disculpa con

Larcamón aclara la razón por la que Willer Ditta y Kevin mier no jugaron vs el América

Pese a ser dos de los futbolistas más importantes para la Máquina, el estratega se arriesgó y saltó al campo con dos suplentes

Larcamón aclara la razón por
