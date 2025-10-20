México Deportes

Bofo Bautista se burla de la Selección de Argentina tras perder la final del Mundial Sub-17: “Karma”

El exdelantero de la Selección Mexicana no dudó en externar su alegría tras las mofas que hicieron los juveniles sudamericanos del equipo azteca

Por Mariana Campos

El mexicano tiene una caótica historia con Argentina. (Fotobaires)

El pasado domingo 19 de octubre los fanáticos del fútbol presenciaron una de las derrotas más dolorosas para el pueblo argentino luego de que su selección sub-20 cayera en la final frente a su similar de Marruecos. Ante ello, y recordando lo vivido días antes, Adolfo ‘Bofo’ Bautista aprovechó la oportunidad para burlarse de los jóvenes futbolistas.

Durante el encuentro que disputó México y Argentina, en donde los albicelestes se llevaron la victoria por un marcador de 2-0, las burlas hacia los aztecas no se hicieron esperar, incluso utilizaron la canción del personaje del ‘Chavo del 8′, popular en nuestro país, para festejar.

La rivalidad entre ambas escuadras, incluso de los argentinos contra casi todo Sudamérica, han hecho que los seguidores de cada nación se unieran para apoyar a Colombia en la semifinal, sin embargo, el talento de la albiceleste se impuso nuevamente por la mínima.

Ante ello, la fanaticada tricolor se volcó en apoyo a Marruecos y el Bofo se unió a las celebraciones por la derrota con una historia en su cuenta oficial de Instagram donde publicó la palabra ‘Karma’, un emoji de carita sonriendo y la imagen del festejo de los marroquíes sobre el rostro desencajado de quienes, a la postre, se conformaron con la medalla del segundo lugar y las ganas de poder presumir la séptima estrella en su palmarés

Para el exfutobolista fue la mejor forma de que los chicos argentinos aprendiera una valiosa lección. (IG Bofo Bautista)

Marruecos hace historia en la categoría

La selección de Argentina Sub-20 perdió 2-0 ante Marruecos Sub-20 en la final del Mundial Sub-20 2025, celebrada en el Estadio Nacional de Santiago de ChileEl equipo marroquí logró de este modo conquistar su primer título mundial en esta categoría y se convirtió en la primera nación árabe que alcanza este logro.

El delantero Yassir Zabiri fue el protagonista de la jornada al marcar ambos goles para Marruecos. El primero llegó a los 12 minutos tras ejecutar un tiro libre directo, abriendo la cuenta cuando el equipo argentino intentaba acomodarse en el campo. Zabiri volvió a anotar a los 29 minutos culminando un rápido contraataque, lo que amplió la ventaja y condicionó el desarrollo del encuentro.

Los jugadores de Argentina campo tras la derrota 2-0 ante Marruecos en la final del Mundial Sub20, el domingo 19 de octubre de 2025, en Santiago. (AP Foto/Gustavo Garello)

Durante la segunda mitad, Argentina buscó acortar la diferencia aunque la defensa marroquí se mantuvo firme. El arquero Ibrahim Gomis intervino en momentos determinantes para sostener el resultado. Con este marcador, Marruecos selló el triunfo y Argentina finalizó como subcampeón, quedando lejos de su objetivo de lograr el séptimo título en esta categoría.

