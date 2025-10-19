México Deportes

Karely Ruíz derrotó a Karina García en el Stream Fighters 4 en 2025: así consiguió la victoria

La influencer debutó en boxeo amateur, superó a su rival en tres rounds y causó furor digital tras el evento en Bogotá

Por Gerardo Lezama

La mexicana ganó por nocaut
La mexicana ganó por nocaut técnico en el tercer asalto - crédito Stream Fighters

Karely Ruiz se llevó la victoria en su debut boxístico en el evento Stream Fighters 4, celebrado en Bogotá. Enfrentó a la colombiana Karina García en un combate de tres rounds que capturó la atención de miles en redes sociales.

A pesar de no tener experiencia profesional, Karely mostró determinación y preparación, imponiéndose con claridad en el ring.

Su desempeño sorprendió tanto a sus seguidores como a los asistentes del Coliseo Medplus, donde se llevó a cabo el evento.

Desde el primer round, Karely se mantuvo firme, conectando golpes precisos y evitando los ataques de su rival con movimientos ágiles.

El enfrentamiento entre ambas influencers no solo fue físico, sino también mediático. Durante semanas previas al combate, Karely y Karina protagonizaron una intensa rivalidad en redes, intercambiando mensajes que elevaron la expectativa del público. Esta tensión se trasladó al cuadrilátero, donde cada golpe parecía tener una carga emocional adicional.

La influencer mexicana sorprende al
La influencer mexicana sorprende al vencer a Karina García por nocaut técnico en su primer combate de boxeo. Captura de pantalla

El evento, organizado por el streamer colombiano Westcol, reunió a varias figuras del mundo digital en una noche que combinó espectáculo, deporte y entretenimiento. Stream Fighters 4 se consolidó como una plataforma para que creadores de contenido exploren nuevas facetas, como el boxeo amateur, y conecten con sus audiencias desde otro ángulo.

Karely Ruiz, conocida por su presencia en plataformas como TikTok e Instagram, sorprendió con su entrada al coliseo: un atuendo con los colores de México, acompañado por una actitud desafiante y segura.

Su imagen fue ampliamente compartida en redes, convirtiéndose en tendencia minutos después de finalizar la pelea.

El combate se llevó a cabo el 18 de octubre de 2025 bajo reglas de boxeo amateur, con rounds de dos minutos. Aunque ambas participantes no son boxeadoras profesionales, ofrecieron un espectáculo intenso que superó las expectativas.

Karely Ruiz debuta con victoria
Karely Ruiz debuta con victoria en el ring durante Stream Fighters 4 en Bogotá. (captura de pantalla)

Karina García perdió fuerza en el segundo round, y en el tercero, decidió rendirse a pocos segundos de finalizar, al no poder resistir más el ritmo del enfrentamiento. El árbitro declaró la victoria de Karely por nocaut técnico, lo que desató una ola de reacciones en redes sociales.

Tras el combate, Karely agradeció el apoyo de sus seguidores y expresó su emoción por haber cumplido un reto personal.

“Me preparé mucho para esto, no fue fácil, pero lo logré”, declaró en una breve entrevista post-pelea. Su victoria no solo representa un logro deportivo, sino también una expansión de su marca personal hacia nuevos terrenos.

Con esta victoria, Karely Ruiz se posiciona como una figura versátil dentro del mundo digital, capaz de trascender las redes y conquistar nuevos escenarios. Su debut en el ring marca un antes y un después en su carrera, y deja abierta la posibilidad de verla nuevamente en futuros combates.

