Quiénes son los deportistas favoritos para ganar el Premio Nacional del Deporte 2025

El año ha estado lleno de éxitos para figuras como Isaac del Toro, Osmar Olvera y Andrea Becerra, quienes sueñan con el galardón nacional. (Ilustración: Jesús Aviles)

Con la convocatoria oficialmente cerrada, el Premio Nacional del Deporte 2025 (PND) entra en su fase decisiva. Este galardón, otorgado por el Gobierno de México, busca reconocer a los atletas que, con sus logros, pusieron en alto el nombre del país a nivel internacional.

La competencia por el reconocimiento más importante del deporte mexicano será reñida, sobre todo en la categoría de Deporte No Profesional, donde las actuaciones brillantes han sido la constante. En esta edición, los postulantes no solo han conquistado medallas, sino que también han impulsado el prestigio de México en disciplinas poco mediáticas pero con enorme valor competitivo.

El 20 de noviembre, durante la ceremonia conmemorativa del Aniversario de la Revolución Mexicana, se revelarán los nombres de los ganadores. La presidenta Claudia Sheinbaum será la encargada de entregar los galardones, en un evento que busca reconocer no solo las victorias, sino también la perseverancia y el ejemplo que estos atletas representan para las nuevas generaciones.

Isaac del Toro, el gigante del ciclismo mexicano

El tapatío Isaac del Toro ha protagonizado una de las temporadas más sobresalientes para el ciclismo nacional. Con 16 triunfos internacionales y una destacada actuación en el Giro de Italia, el pedalista del equipo UAE Emirates cerró el año como el tercer mejor ciclista del mundo. Su ascenso meteórico lo convierte en uno de los principales candidatos a recibir el PND 2025.

Lía y Mía Cueva, el futuro de los clavados

Las gemelas Lía y Mía Cueva, de apenas 14 años, ya hicieron historia al convertirse en las medallistas más jóvenes de México en un Mundial de Clavados, tras conquistar el bronce en Singapur. Su consistencia también quedó demostrada en la Copa del Mundo de Guadalajara, donde obtuvieron la plata en trampolín sincronizado. Ambas se perfilan como firmes contendientes rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Osmar Olvera, una carrera de oro

A sus 21 años, Osmar Olvera podría sumar un nuevo PND a su vitrina. Tras colgarse dos medallas olímpicas en 2024, el clavadista se coronó campeón mundial en trampolín de tres metros al vencer al poderoso equipo chino en Singapur. Su disciplina lo ha convertido en el clavadista mexicano más exitoso en la historia de los Mundiales.

Andrea Becerra, la puntería dorada

La arquera Andrea Becerra se consagró campeona mundial en arco compuesto, tanto en la prueba individual como por equipos. Actualmente lidera el ranking global de la World Archery, consolidándose como una de las atletas más dominantes del año.

Alegna González y Uziel Muñoz, orgullo del atletismo

La marchista Alegna González conquistó la plata en los 20 kilómetros del Mundial de Tokio, mientras que Uziel Muñoz hizo historia al ganar la primera medalla latinoamericana en lanzamiento de bala, con un registro de 21.97 metros.

Ambos atletas de Chihuahua han elevado el nivel del atletismo mexicano y son referentes rumbo a Los Ángeles 2028.