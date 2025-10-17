México Deportes

Cuál es la marca que podría igualar Cruz Azul si no pierde ante el América este fin de semana en el Olímpico Universitario

La Máquina y las Águilas se medirán este fin de semana en la cancha de Ciudad Universitaria

Por César Márquez

Cruz Azul está a un partido de igualar el récord de invictos en el Estadio Olímpico Universitario.

Cruz Azul y América protagonizarán una edición más del Clásico Joven este sábado 18 de octubre cuando se enfrenten en el Estadio Olímpico Universitario en un duelo correspondiente a la jornada número 13 del Apertura 2025.

La rivalidad histórica entre ambos clubes ha incrementado en los últimos años debido a que se han enfrentado en instancias finales. Ahora, la expectativa entre afición y especialistas se centra tanto en el atractivo deportivo del encuentro como en el trasfondo estadístico que envuelve este duelo.

¿Cuál es la marca que podría igual Cruz Azul si no pierde ante el América en el Olímpico Universitario?

Una posible marca histórica podría concretarse este fin de semana en el Estadio Olímpico Universitario. Si la Máquina logra evitar la derrota, alcanzará un registro de 23 partidos invicto en este estadio, superando así el récord que estableció Pumas durante las temporadas 1978-79 y 1979-80, cuando acumuló 22 partidos sin perder en este mismo escenario.

El enfrentamiento tiene un significado adicional por la rivalidad entre ambos equipos, sumando un elemento de presión extra para los dirigidos por Nicolás Larcamon, que buscan reescribir la historia en una cancha donde se han hecho fuertes.

La marca de Pumas, vigente durante más de cuatro décadas, representa uno de los logros más notables del club universitario en su propio estadio. Ahora, Cruz Azul se encuentra a solo un paso de imponer una nueva hegemonía, siempre que logre no perder en este próximo compromiso frente al acérrimo adversario.

Soccer Football - Liga MX
Soccer Football - Liga MX - Semi Final - Second Leg - America v Cruz Azul - Estadio Ciudad de los Deportes, Mexico City , Mexico - May 18, 2025 Cruz Azul's Jorge Sanchez clashes with America's Rodrigo Aguirre REUTERS/Henry Romero

¿Cómo llegan al partido América y Cruz Azul?

El antecedente más reciente entre Cruz Azul y América corresponde a las semifinales del Clausura 2025, cuando las Águilas avanzaron a la final gracias al criterio del “Gol de visitante” tras igualar 2 a 2 en el marcador global. En aquel duelo, los de Coapa obtuvieron el pase decisivo superando a un conjunto celeste que buscaba revancha.

La directiva celeste negocia con la UNAM para disputar sus partidos como local en el recinto universitario y evitar desgaste logístico. (Imago7)

Ahora, América, bajo la dirección de André Jardine, llega al encuentro motivado por su triunfo 3 a 0 sobre Santos Laguna en el Estadio Ciudad de los Deportes, resultado con el que alcanzó el segundo lugar de la tabla general con 27 puntos. Por su parte, Cruz Azul de Nicolás Larcamón sumó 25 unidades tras rescatar un empate en los instantes finales frente a Tigres, resultado que lo mantiene en el cuarto puesto, aunque el rendimiento defensivo sigue generando dudas en su afición.

