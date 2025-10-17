Aaron Ramsey convoca a búsqueda masiva para encontrar a su perro Halo perdido en Guanajuato: “Estamos desconsolados”

Soccer Football - Liga MX - America v Pumas UNAM - Estadio Ciudad de los Deportes, Mexico City, Mexico - September 27, 2025 Pumas UNAM's Aaron Ramsey arrives at the stadium before the match REUTERS/Eloisa Sanchez

Aaron Ramsey, jugador de Pumas, está pasando por una situación complicada. Desde hace una semana extravió a su mascota llamada Halo, un perro tipo Beagle, desde que se extravió usó sus redes sociales para pedir ayuda y la pronta localización de su lomito, pero no ha tenido respuestas.

Debido a su desesperación por encontrar a Halo, perrito que requiere de medicación, el británico convocó a una búsqueda masiva en Guanajuato, estado donde se perdió y se le vio por última vez.

Por medio de su cuenta de Instagram publicó un emotivo mensaje para solicitar ayuda en la búsqueda de su perro Halo. Ramsey manifestó el dolor de su familia a través de historias en las que expresó: “Estamos desconsolados, no hay respuesta a su desaparición. Por favor ayúdennos si alguien sabe algo”.

Aaron Ramsey ofrece millonaria recompensa por Halo, su perro

Aaron Ramsey perdió a su perro Halo (IG/ @aaronramsey)

Aaron Ramsey pidió ayuda para localizar a su perro Halo (IG/ @aaronramsey)

El jugador detalló que han transcurrido casi siete días sin obtener indicios sobre el paradero del animal, así que convocó a una búsqueda masiva en las inmediaciones del Rancho San Ignacio Dolores Hidalgo, Guanajuato, las búsquedas serán por las mañanas y tardes.

En otro mensaje compartido a sus seguidores, añadió la situación emocional en la que se encuentra él y su familia por el extravío de su perrito: “Estamos desconsolados, ha pasado casi una semana sin respuestas ni señales de ella. Seguimos rezando por un milagro, si alguien tiene alguna información, por favor ayúdennos a obtener algunas respuestas. No saber es muy difícil de aceptar”, expresó.

La familia de Aaron Ramsey permanece a la espera de cualquier dato que contribuya a la localización de Halo, reiteró su llamado a la comunidad de Guanajuato y usuarios de redes sociales para aportar información relevante que ayude en la búsqueda. “Estamos desconsolados, no hay respuesta a su desaparición. Por favor ayúdennos si alguien sabe algo”.

Aaron Ramsey pidió ayuda para localizar a su perro Halo (IG/ @aaronramsey)

El actual futbolista de Pumas ofreció una recompensa de USD 10 mil a quien encuentre a Halo, la cantidad equivalente a 184 mil pesos mexicanos aproximadamente.

Mientras la búsqueda continúa en territorio mexicano, la ausencia de Ramsey en la selección de Gales y en Pumas ha sido notoria para aficionados y medios. El futbolista no pudo integrarse a la concentración de su selección para la actual Fecha FIFA debido a una lesión muscular sufrida durante un entrenamiento el 2 de octubre, lo que también le impidió participar en la práctica del día siguiente. La Federación de Futbol de Gales confirmó la baja tanto de Ramsey como de Daniel James para los partidos ante Inglaterra y Bélgica, convocando en su lugar a Rubin Colwill e Isaak Davies, ambos del Cardiff City.