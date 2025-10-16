Isaac Alarcón regresa a los 49ers: fue cortado y recontratado en menos de 24 horas

Isaac Alarcón fue cortado y recontratado por los 49ers en un procedimiento administrativo habitual de la NFL. (IG/ @isaac_algar)

Isaac Alarcón fue cortado por los San Francisco 49ers, pero volvió a ser firmado en menos de 24 horas, en un movimiento que sorprendió a muchos aficionados pero que forma parte de un protocolo administrativo habitual en la NFL.

El liniero ofensivo mexicano, que recientemente cumplió una suspensión de seis partidos impuesta por la liga, fue reincorporado al equipo de prácticas, lo que confirma que su camino en el futbol americano profesional sigue vigente.

El jugador compartió un video en su cuenta de Instagram explicando lo ocurrido. “Me cortaron como parte del protocolo por la suspensión. Y hoy, gracias a Dios, me volvieron a firmar”, dijo desde el interior del Levi’s Stadium, donde los 49ers se preparan para enfrentar a los Falcons.

En el mismo mensaje, Alarcón reflexionó sobre su trayectoria, los altibajos que ha enfrentado y la importancia de la paciencia como virtud clave para cualquier atleta.

Isaac Alarcón inició su carrera en México, donde destacó como liniero ofensivo en el equipo de los Borregos del Tecnológico de Monterrey.

El liniero mexicano habló que los 49ers lo cortaron por protocolo y que lo recontrataron inmediatamente Crédito: Cuenta de Instagram @isaac_algar

Su talento lo llevó a ser seleccionado por el programa International Player Pathway, una iniciativa de la NFL para incorporar jugadores internacionales a sus franquicias. En 2020, se unió a los Dallas Cowboys, donde pasó tres temporadas alternando entre el equipo de prácticas y el roster activo.

En 2024, fue transferido a los San Francisco 49ers, donde vivió una transición de posición: pasó de la línea ofensiva a la defensiva, y luego volvió a su rol original.

En abril de 2025, la NFL lo sancionó por consumir una proteína que contenía un ingrediente prohibido, lo que derivó en una suspensión de seis partidos. Alarcón aceptó la sanción con humildad y reconoció el error, lo que fortaleció su imagen dentro del equipo.

El liniero mexicano regresa al equipo de prácticas tras cumplir una suspensión de seis partidos. Foto: isaac_algar

El corte del lunes 13 de octubre fue parte de un procedimiento técnico para permitir su reactivación. El martes, los 49ers lo volvieron a firmar, confirmando su lugar en el equipo de prácticas.

En su mensaje, Alarcón también envió palabras de aliento a jóvenes jugadores mexicanos que sueñan con llegar a la NFL, mencionando equipos como Borregos, Tigres, Linces, Pumas, UDLAP, Águilas de la UACH y Zorros de CETYS.

Con este movimiento, Isaac Alarcón inicia su sexto año en la NFL, consolidándose como uno de los jugadores mexicanos más longevos en la historia de la liga. Su historia es ejemplo de perseverancia, fe y carácter, en una competencia donde cada oportunidad cuenta. El mensaje es claro: la paciencia no solo es virtud, también es estrategia.