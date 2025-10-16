México Deportes

Isaac Alarcón regresa a los 49ers: fue cortado y recontratado en menos de 24 horas

El liniero mexicano fue dado de baja por San Francisco, pero volvió al equipo de prácticas tras cumplir una sanción impuesta por la NFL

Por Gerardo Lezama

Guardar
Isaac Alarcón fue cortado y
Isaac Alarcón fue cortado y recontratado por los 49ers en un procedimiento administrativo habitual de la NFL. (IG/ @isaac_algar)

Isaac Alarcón fue cortado por los San Francisco 49ers, pero volvió a ser firmado en menos de 24 horas, en un movimiento que sorprendió a muchos aficionados pero que forma parte de un protocolo administrativo habitual en la NFL.

El liniero ofensivo mexicano, que recientemente cumplió una suspensión de seis partidos impuesta por la liga, fue reincorporado al equipo de prácticas, lo que confirma que su camino en el futbol americano profesional sigue vigente.

El jugador compartió un video en su cuenta de Instagram explicando lo ocurrido. “Me cortaron como parte del protocolo por la suspensión. Y hoy, gracias a Dios, me volvieron a firmar”, dijo desde el interior del Levi’s Stadium, donde los 49ers se preparan para enfrentar a los Falcons.

En el mismo mensaje, Alarcón reflexionó sobre su trayectoria, los altibajos que ha enfrentado y la importancia de la paciencia como virtud clave para cualquier atleta.

Isaac Alarcón inició su carrera en México, donde destacó como liniero ofensivo en el equipo de los Borregos del Tecnológico de Monterrey.

El liniero mexicano habló que los 49ers lo cortaron por protocolo y que lo recontrataron inmediatamente Crédito: Cuenta de Instagram @isaac_algar

Su talento lo llevó a ser seleccionado por el programa International Player Pathway, una iniciativa de la NFL para incorporar jugadores internacionales a sus franquicias. En 2020, se unió a los Dallas Cowboys, donde pasó tres temporadas alternando entre el equipo de prácticas y el roster activo.

En 2024, fue transferido a los San Francisco 49ers, donde vivió una transición de posición: pasó de la línea ofensiva a la defensiva, y luego volvió a su rol original.

En abril de 2025, la NFL lo sancionó por consumir una proteína que contenía un ingrediente prohibido, lo que derivó en una suspensión de seis partidos. Alarcón aceptó la sanción con humildad y reconoció el error, lo que fortaleció su imagen dentro del equipo.

El liniero mexicano regresa al
El liniero mexicano regresa al equipo de prácticas tras cumplir una suspensión de seis partidos. Foto: isaac_algar

El corte del lunes 13 de octubre fue parte de un procedimiento técnico para permitir su reactivación. El martes, los 49ers lo volvieron a firmar, confirmando su lugar en el equipo de prácticas.

En su mensaje, Alarcón también envió palabras de aliento a jóvenes jugadores mexicanos que sueñan con llegar a la NFL, mencionando equipos como Borregos, Tigres, Linces, Pumas, UDLAP, Águilas de la UACH y Zorros de CETYS.

Con este movimiento, Isaac Alarcón inicia su sexto año en la NFL, consolidándose como uno de los jugadores mexicanos más longevos en la historia de la liga. Su historia es ejemplo de perseverancia, fe y carácter, en una competencia donde cada oportunidad cuenta. El mensaje es claro: la paciencia no solo es virtud, también es estrategia.

Temas Relacionados

Isaac AlarcónNFL49ersSan FranciscoFutbol Americanomexico-deportes

Más Noticias

Vicente Sánchez revela que desea volver a dirigir a Cruz Azul: “Ojalá se dé”

El estratega uruguayo logró conquistar la Concacaf Champions Cup durante su corta instancia en el club cementero

Vicente Sánchez revela que desea

Chivas retira jersey de Omar Bravo del museo tras acusaciones por abuso sexual infantil

Dentro de las instalaciones del Estadio Akron, el club Guadalajara ocultó todas las imágenes del histórico goleador

Chivas retira jersey de Omar

Monterrey vs Pumas, IA revela al ganador del partido

La inteligencia artificial analiza estadísticas, rendimiento y contexto previo al duelo entre Rayados y Universitarios en la jornada 13 del Apertura 2025

Monterrey vs Pumas, IA revela

Cuál es el estado de salud de Bryan “Cuco” Angulo, ex futbolista de Cruz Azul que recibió un balazo en la pierna

El delantero fue parte del equipo que ganó la novena estrella en 2019

Cuál es el estado de

El luchador mexicano Andrade habría violado cláusula de WWE tras debut en AEW

Su aparición inesperada en otra empresa encendió alertas legales y podría generar consecuencias contractuales entre compañías

El luchador mexicano Andrade habría
MÁS NOTICIAS

NARCO

Enfrentamiento entre elementos de seguridad

Enfrentamiento entre elementos de seguridad y civiles armados deja dos agresores abatidos en Michoacán

Jornada violenta en Sonora deja 7 personas asesinadas, van cuatro detenidos con armamento de uso del Ejército

Ejército asegura 120 garrafones de metanfetamina líquida escondida en contenedores de líquidos limpiadores en Sonora

Del CJNG al Cártel de Sinaloa: estos son los cárteles mexicanos que operan en Canadá

Procesan a Lex Ashton “N” por asesinar a un alumno del CCH Sur; su abogado buscará amparo

ENTRETENIMIENTO

Abelito afirma que incidente en

Abelito afirma que incidente en teatro Xola casi le cuesta la vida y lanza fuerte petición: “Estaba bien nervioso”

La razón por la que aseguran que La Granja VIP tiene el éxito que no tuvo La Casa de los Famosos México

La Granja VIP en vivo: Alfredo Adame, La Bea, Eleazar Gómez y César Doroteo pelearán por la salvación la tarde de hoy 16 de octubre

Flor Rubio es criticada en redes sociales tras asegurar que Eleazar Gómez “ya pagó su deuda”

31 Minutos anuncia conciertos en México tras éxito de su Tiny Desk: fechas y preventa para ‘Radio Guaripolo II’

DEPORTES

Vicente Sánchez revela que desea

Vicente Sánchez revela que desea volver a dirigir a Cruz Azul: “Ojalá se dé”

Chivas retira jersey de Omar Bravo del museo tras acusaciones por abuso sexual infantil

Monterrey vs Pumas, IA revela al ganador del partido

Cuál es el estado de salud de Bryan “Cuco” Angulo, ex futbolista de Cruz Azul que recibió un balazo en la pierna

El luchador mexicano Andrade habría violado cláusula de WWE tras debut en AEW