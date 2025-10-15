México vs Ecuador: así fue la interpretación de Camila Fernández del himno mexicano previo al partido amistoso

Camila Fernández entonó el himno mexicano para el partido de México vs Ecuador (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Previo al partido de la selección mexicana contra Ecuador en el Estadio Akron, Camila Fernández se encargó de la interpretación del himno nacional mexicano. La hija de Alejandro Fernández salió a la cancha vestida de charra para el protocolo de los himnos.

La nieta de Vicente Fernández tuvo una sobresaliente actuación frente al público del Estadio Guadalajara —nombre que llevará el recinto para la Copa Mundial 2026—, pues entonó de manera correcta el himno, además, respetó los tiempos entre estrofas, por lo que se llevó los aplausos del público.

Su participación para el partido México vs Ecuador fue una sorpresa que se llevó la afición del Tricolor, pues en los últimos partidos del combinado azteca no había participado algún artista mexicano para cantar el himno nacional.

Camila Fernández cantó el himno mexicano en el México vs Ecuador (X/ @AztecaDeportes)

La vez que Camila Fernández se equivocó en el himno mexicano en la pelea de Canelo Álvarez

El error de Camila Fernández al interpretar el Himno Nacional Mexicano durante la pelea entre Canelo Álvarez y Edgar Berlanga en el T-Mobile Arena de Las Vegas la convirtió en tendencia en redes sociales, usuarios destacaron la modificación de una de las frases emblemáticas del símbolo patrio.

La cantante, descendiente directa de la familia Fernández, alteró la línea del himno, cambió “profanar con su planta tu suelo” por “profanar con su planta tu tierra”, lo que generó una oleada de comentarios y reacciones en plataformas digitales.

La presencia de Camila Fernández en un evento de tal magnitud no resulta casual, ya que su trayectoria artística se ha desarrollado bajo la influencia de una de las dinastías musicales más reconocidas de México. Hija de Alejandro Fernández y nieta de Vicente Fernández, la joven ha buscado consolidar su propio espacio en la industria, enfrentando el reto de distinguirse más allá del peso de su apellido.

Camila Fernández subió a su cuenta oficial de Instagram un mensaje en el que habló de lo que vivió esa noche. Describió como un “honor” haber sido parte del show de esa noche en Las Vegas, por lo que describió el sentimiento que tuvo esa noche del sábado 14 de septiembre.

Camila Fernández, hija de Alejandro Fernández, cambió la letra del Himno Nacional al entonarlo previo a una pelea de Saúl 'Canelo' Álvarez en Las vegas Crédito: Canal 5

“@canelo gracias por tu invitación, cariño y apoyo.Fue un gran honor representar a nuestro país al interpretar nuestro Himno Nacional,estaba muy conmovida, y aunque me traicionaron los nervios por un momento, canté como siempre: con todo el corazón, respeto y orgullo por nuestro México”, publicó.

El debut profesional de Camila Fernández se remonta a 2014, cuando compartió escenario con su padre en el MGM Grand Hotel & Casino de Las Vegas. En esa ocasión, interpretó el tema “Hoy tengo ganas de ti”, lo que representó su primera actuación en un escenario de relevancia internacional y marcó el inicio de su camino en la música.

Desde entonces, ha participado en diversos proyectos que, si bien no la han catapultado al estrellato, le han permitido adquirir experiencia y visibilidad en el medio artístico.En 2016, la cantante amplió su alcance al formar parte del álbum “We Love Disney”, donde interpretó “El Ciclo Sin Fin”, tema de la película “El Rey León”. Esta colaboración le permitió acercarse a un público más amplio y demostrar su versatilidad, además de integrarse en producciones de alto nivel que contribuyeron a su desarrollo profesional.