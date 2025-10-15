México Deportes

México vs Ecuador EN VIVO minuto a minuto: German Berterame adelanta al combinado mexicano

Tras un error de la defensa ecuatoriana, el delantero Rayado aprovechó y metió el primer gol del partido

Por Gerardo Lezama

02:37 hsHoy

Min. 2: Goooooooooooooooooooool de México, tras una perdida y error en la defensa de Ecuador, German Berterame mete el primero de la noche y adelanta a la Selección Mexicana.

02:34 hsHoy
México y Ecuador se enfrentan
México y Ecuador se enfrentan en el Akron con vistas al Mundial del 2026. Imagen cuenta de X @miselecciónmx

Arrancan los primeros 45 minutos del partido de preparación rumbo al Mundial 2026, México y Ecuador se enfrentan en el estadio Akron.

02:24 hsHoy
Ecuador dio su alineación para
Ecuador dio su alineación para el partido contra México en el estadio Akron. Imagen cuenta de X @LaTri

Alineación de Ecuador: Hernán Galíndez, Joel Ordóñez, William Pacho, Alan Minda, Jordy Alcívar, Johan Yeboah, Enner Valencia, Pedro Vite, Ángelo Preciado, Alan Franco, Yaimar Medina.

02:12 hsHoy
México se enfrenta a Ecuador
México se enfrenta a Ecuador de cara al Mundial del 2026. Imagen cuenta de X @miseleccionmx

Alineación de México: José Rangel, César Montes, Johan Vásquez, Israel Reyes, Mateo Chávez, Erik Lira, Luis Romo, Erick Sánchez, Julián Quiñones, Germán Berterame, Hirving Lozano

02:06 hsHoy

México vs Ecuador, IA revela al ganador del partido

La inteligencia artificial analizó estadísticas, rendimiento y contexto previo para anticipar el desenlace del duelo amistoso en Guadalajara

Por Gerardo Lezama

La Inteligencia Artificial proyecta un
La Inteligencia Artificial proyecta un duelo táctico entre México y Ecuador en el Estadio Akron. Ilustración Jesús Aviles / Infobae México.

La Inteligencia Artificial ha proyectado el posible desenlace del esperado enfrentamiento entre México y Ecuador, programado para el 14 de octubre de 2025 en el Estadio Akron de Guadalajara.

01:41 hsHoy
México tendrá un partido amistoso
México tendrá un partido amistoso contra Ecuador en el estadio Akron en Jalisco, con rumbo al Mundial del 2026. Imagen cuenta de X @miseleccionmx

El estadio Akron en Jalisco, será el escenario para el encuentro amistoso entre México y Ecuador, con miras al Mundial del 2026.

