México vs Ecuador EN VIVO minuto a minuto: German Berterame adelanta al combinado mexicano

El estadio Akron en Jalisco , será el escenario para el encuentro amistoso entre México y Ecuador , con miras al Mundial del 2026.

La Inteligencia Artificial ha proyectado el posible desenlace del esperado enfrentamiento entre México y Ecuador , programado para el 14 de octubre de 2025 en el Estadio Akron de Guadalajara .

Arrancan los primeros 45 minutos del partido de preparación rumbo al Mundial 2026, México y Ecuador se enfrentan en el estadio Akron.

Min. 2: Goooooooooooooooooooool de México , tras una perdida y error en la defensa de Ecuador , German Berterame mete el primero de la noche y adelanta a la Selección Mexicana.

