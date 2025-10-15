México vs Ecuador EN VIVO minuto a minuto: German Berterame adelanta al combinado mexicano

Min. 2: Goooooooooooooooooooool de México, tras una perdida y error en la defensa de Ecuador, German Berterame mete el primero de la noche y adelanta a la Selección Mexicana.
Arrancan los primeros 45 minutos del partido de preparación rumbo al Mundial 2026, México y Ecuador se enfrentan en el estadio Akron.
Alineación de Ecuador: Hernán Galíndez, Joel Ordóñez, William Pacho, Alan Minda, Jordy Alcívar, Johan Yeboah, Enner Valencia, Pedro Vite, Ángelo Preciado, Alan Franco, Yaimar Medina.
Alineación de México: José Rangel, César Montes, Johan Vásquez, Israel Reyes, Mateo Chávez, Erik Lira, Luis Romo, Erick Sánchez, Julián Quiñones, Germán Berterame, Hirving Lozano
La Inteligencia Artificial ha proyectado el posible desenlace del esperado enfrentamiento entre México y Ecuador, programado para el 14 de octubre de 2025 en el Estadio Akron de Guadalajara.
El estadio Akron en Jalisco, será el escenario para el encuentro amistoso entre México y Ecuador, con miras al Mundial del 2026.