Martinoli tunde a Alexis Vega y por su bajo nivel con la Selección Mexicana: “Jugó 15 minutos y no hizo nada”

Ser la figura de su equipo no le impidió criticar su trabajo cuando debe representar a México. (Especial)

El periodista Christian Martinoli se refirió de manera directa al pobre desempeño de Alexis Vega durante su reciente participación con la Selección Mexicana durante los últimos dos partidos de preparación de cara a la Copa del Mundo 2026 y, fiel a su estilo, no fue nada amistoso.

Luego de la igualada contra el equipo de Ecuador, el comunicador cuestionó la falta de acción del delantero en los minutos que estuvo en cancha. Martinoli señaló que “Alexis Vega jugó 15 minutos, no hizo nada, absolutamente nada”, insistiendo en que se espera mucho más de jugadores que destacan en la liga local.

Al término del partido, estalló contra el jugador del Toluca a quien le pide imitar el estilo de juego que ha mostrado frente a lo seguidores de la Bombonera: “La gente me critica a mí porque no critico a Alexis Vega”. Martinoli enfatizó que el atacante de Chivas forma parte de los jugadores que destacan en el torneo mexicano, pero advirtió que existe una obligación moral de mostrar esa misma actitud cuando se visten los colores del representativo nacional. “es otro jugador tipo Chaquito, guardando proporciones y distancias, que si en su liga, que es la mexicana, la rompe, la destroza y encara todos, tiene el compromiso moral de, por lo menos, cuando tenga la pelota en selección mexicana, buscar encarar. Es lo mínimo que le puedes pedir”, puntualizó.

La diferencia es abismal cuando viste la camiseta del Tri. (Credit: Kiyoshi Mio-Imagn Images)

Un jugador diferente dentro y fuera de la Selección

Durante su análisis, Martinoli subrayó que, frente a la presión de representar a la selección nacional, los futbolistas deben asumir el reto de generar peligro en cada jugada y no limitarse a acciones de bajo riesgo. “No puede permitir un jugador como Alexis Vega tener la pelota, animarse, pisar la bola y tocarla hacia atrás de apoyo. Eso no lo puedo permitir. No me gusta, no me interesa, no me funciona”.

Martinoli también comparó a Vega con su rendimiento habitual en el torneo local, diciendo: “Yo quiero al Alexis explosivo, caliente, vibrante, del Chorizo Power, no lo que nos regala por pedazos y pedacería y con rasguñitos en Selección Mexicana”. El comunicador transmitió su percepción sobre la inconsistencia del futbolista en el equipo nacional y recalcó que ya ha expresado críticas suficientes hacia la labor de Vega. “He dicho lo suficiente contra Alexis”.

Las declaraciones de Christian Martinoli abren nuevamente el debate sobre el compromiso y el rendimiento de los delanteros mexicanos cuando pasan de la liga local a la escena internacional y coincidió con los aficionados quienes le exigen al futbolista elevar su nivel en la cancha, sobre todo a tan poco tiempo de que se dé el pitazo inicial en el mundial.