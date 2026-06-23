Elon Musk usa la postura de Claudia Sheinbaum para defender el cierre de USAID

El analista Mike Benz publica hoy en X una pregunta sobre el supuesto respaldo de la mandataria a la decisión de DOGE, y el dueño de Tesla lo retoma con el comentario “Good questions”.

El debate sobre el desmantelamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) volvió a estar en el centro de la conversación internacional este martes, impulsado por una nueva disputa entre Elon Musk y el congresista demócrata Ro Khanna — y con México como referencia directa.

El fin de semana, Khanna afirmó en un podcast que los recortes de DOGE a USAID “posiblemente sentenciaron a muerte a 4.5 millones de niños alrededor del mundo”, citando un estudio publicado en la revista The Lancet en julio de 2025. Musk respondió el lunes que era “hora de demandar a este mentiroso” y señaló que lo que DOGE hizo fue requerir a los beneficiarios de los fondos que proporcionaran información de contacto para verificar que el dinero se usara de forma legítima.

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En ese contexto, el analista Mike Benz publicó hoy en X un mensaje que Musk compartió con el comentario “Good questions” (“Buenas preguntas”): “¿Por qué la presidenta de México estuvo de acuerdo con DOGE y celebró el cierre de USAID? ¿La estás acusando también de apoyar el asesinato masivo de niños?”

La disputa escala después de que el legislador sostuviera en un podcast que los ajustes de DOGE habrían causado millones de muertes infantiles, y de que el empresario defendiera que solo pidió datos para validar apoyos. (@elonmusk)

Qué dijo Sheinbaum sobre USAID

La referencia a México tiene un antecedente directo. El 4 de febrero de 2025, un día después de que Musk anunciara el cierre de la agencia, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció al respecto en su conferencia mañanera.

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“Esta agencia ha financiado desde proyectos de investigación hasta grupos opositores en gobiernos. Es el caso de México, que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) ha tenido apoyo de esta agencia, demostrado", declaró la mandataria. Sobre el cierre en sí, señaló: “Tiene tantas cosas la USAID que, la verdad, sí, mejor que la cierren”.

(Infobae-Itzallana)

El tema no quedó ahí. El 13 de febrero de 2025, Sheinbaum fue más lejos y pidió hacer público el listado completo de organizaciones, medios de comunicación y periodistas mexicanos que recibieron financiamiento de USAID. “Valdría la pena que se transparentara: ¿a quién más financiaron? En este tema que ya es más político y, en todo caso, de intervención”, sostuvo.

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En esa misma conferencia, la presidenta calificó a la agencia como “una herramienta de la CIA” y del “colonialismo e imperialismo estadounidense”, y recordó que el financiamiento a MCCI —que de 2021 a 2023 recibió más de 117 millones de pesos de esa agencia— coincidió con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El debate sigue abierto

El tuit de Benz —y el respaldo de Musk— busca señalar una contradicción: si el cierre de USAID implica muertes de niños, como sostiene Khanna, entonces quienes lo celebraron —entre ellos Sheinbaum— quedarían en una posición incómoda.

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La discusión entre Musk y Khanna escaló este lunes hasta el punto de que el congresista californiano retó públicamente a Musk a un debate televisado. “En CNN, en CNBC, en una universidad, él puede elegir el lugar. Debatamos qué pasó en DOGE y por qué estoy a favor de un impuesto a la riqueza”, declaró Khanna a CNBC.