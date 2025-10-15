Cruz Azul se une a la ayuda: abre centro de acopio tras el huracán Priscilla

Cruz Azul habilita su tienda en La Noria como centro de acopio tras el huracán Priscilla. Foto: (Cruz Roja Mexicana)

Cruz Azul activó una iniciativa solidaria tras el paso del huracán Priscilla, habilitando su tienda oficial en La Noria como centro de acopio para apoyar a las comunidades afectadas.

A través de su cuenta oficial en X (@CruzAzul), el club convocó a la afición y al público en general a donar productos de limpieza y artículos de higiene personal. El horario de recepción es de 10:00 a 16:00 horas, durante esta semana y la siguiente.

La sede ubicada en la Ciudad de México se convierte en un punto estratégico para canalizar ayuda humanitaria, aprovechando la visibilidad del equipo y su capacidad de convocatoria.

La acción busca mitigar el impacto del fenómeno natural en las zonas más golpeadas, especialmente en el estado de Veracruz, donde se reportaron más de 400 viviendas afectadas.

La publicación del club destaca la urgencia de la respuesta comunitaria ante los daños provocados por las lluvias e inundaciones.

El club convoca a la afición a donar productos de limpieza y artículos de higiene personal. Cuenta de X @CruzAzul

La tienda oficial, normalmente dedicada a la venta de productos deportivos, ha sido adaptada para recibir donativos. En la imagen compartida por el club se observa el interior del establecimiento, con estanterías y maniquíes vestidos con indumentaria azul, bajo el lema “Azul de por vida”.

Esta transformación temporal refuerza el vínculo entre el deporte y la responsabilidad social, mostrando que el fútbol puede ser un vehículo de apoyo en momentos críticos. Además, permite que la afición participe activamente en acciones concretas que generan impacto positivo.

El huracán Priscilla impactó principalmente en Veracruz, provocando el desbordamiento del río Cazones y severas inundaciones en municipios como Poza Rica y Álamo.

Las lluvias intensas dejaron comunidades incomunicadas, daños estructurales en viviendas, cortes de energía y afectaciones en vías de comunicación.

El huracán Priscilla provocó inundaciones, deslaves y cortes de energía en municipios de Veracruz como Poza Rica y Álamo. REUTERS/Rolando Ramos

Además, se registraron deslaves y pérdida de cultivos en zonas rurales, lo que agravó la situación de cientos de familias.

Las autoridades locales han desplegado brigadas de atención, pero la magnitud del desastre requiere apoyo constante y coordinado. La recuperación será progresiva y dependerá del esfuerzo conjunto entre instituciones y ciudadanía.

La respuesta de Cruz Azul no solo busca recolectar insumos básicos, sino también generar conciencia sobre la importancia de la participación ciudadana ante desastres naturales.

En este tipo de situaciones, la colaboración entre instituciones deportivas, autoridades y sociedad civil resulta clave para acelerar la recuperación. Con esta acción, el club reafirma su compromiso social y se suma a los esfuerzos por brindar apoyo a quienes más lo necesitan tras el paso de Priscilla.