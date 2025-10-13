James Rodríguez señala que futbolistas de la selección mexicana “hablan mucho”

La frase de James Rodríguez que desató la polémica: “Hablan mucho” (IMAGN IMAGES/Chris Jones)

La contundente victoria de Colombia sobre la selección mexicana en el estadio AT&T de Arlington, Texas, dejó un marcador de 4-0 y encendió la polémica por las declaraciones de James Rodríguez. El capitán colombiano, figura del encuentro y actual jugador del club León, criticó la actitud de los futbolistas mexicanos al afirmar que “hablan mucho”, una frase que rápidamente se convirtió en tema de conversación entre aficionados y analistas.

El partido amistoso, disputado en la Fecha FIFA, mostró a una selección colombiana dominante desde el inicio. James Rodríguez, quien portó el gafete de capitán y jugó 68 minutos, se destacó por su liderazgo y su aporte ofensivo, al registrar dos asistencias que contribuyeron de manera decisiva a la goleada.

Aunque no marcó goles, su desempeño fue clave para que Colombia impusiera condiciones ante un equipo mexicano que no logró reaccionar ante la superioridad cafetera.

James Rodríguez criticó a los jugadores de la selección mexicana por “hablar mucho”

La tensión aumentó al final del primer tiempo, cuando se produjo una jugada polémica en el área colombiana. El árbitro decidió no sancionar un posible penalti a favor de México, lo que provocó la protesta de varios jugadores del Tri, entre ellos Santiago Giménez, Diego Lainez, Jorge Sánchez y César Montes. Los futbolistas rodearon al silbante para exigir una explicación, pero la decisión se mantuvo y, tras unos instantes, los mexicanos se alejaron del lugar.

Fue en ese momento cuando James Rodríguez, quien había estado cerca de la discusión, se acercó al árbitro. El colombiano expresó su inconformidad, no por la jugada en sí, sino por la actitud de los jugadores mexicanos durante el reclamo. En ese intercambio, se pudo escuchar claramente cómo Rodríguez señalaba: “Hablan mucho”, en alusión directa a la insistencia de los futbolistas del Tri tras la decisión arbitral.

La frase del capitán colombiano no tardó en generar repercusión. Al concluir el encuentro, Rodríguez evitó extenderse ante los medios, pero su comentario ya había trascendido el terreno de juego. La expresión “hablan mucho” se viralizó en redes sociales, donde usuarios y comentaristas debatieron sobre la conducta de los jugadores mexicanos y la postura del futbolista sudamericano.

El video del momento circuló ampliamente en plataformas digitales, amplificando la discusión sobre la actitud de la selección mexicana en partidos internacionales.

La contundente derrota de la selección mexicana ante Colombia en su primer amistoso de la fecha FIFA dejó al descubierto las debilidades del equipo dirigido por Javier Aguirre y encendió las alarmas de cara a la preparación para la Copa Mundial 2026.

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, el entrenador mexicano no eludió la autocrítica y asumió la responsabilidad por el resultado, al tiempo que expuso la necesidad de revisar a fondo el desempeño colectivo e individual de sus dirigidos. “El principal culpable soy yo y lo asumo”, expresó ante los medios.