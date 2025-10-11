México Deportes

Isaac del Toro despide un año histórico en el ciclismo de ruta: cómo le fue al mexicano en el Giro de Lombardía 2025

El joven de Ensenada tuvo una temporada dorada en Europa y sigue haciendo historia en el ciclismo mundial

Por Jesús F. Beltrán

Guardar
El pedalista mexicano concluyó una
El pedalista mexicano concluyó una campaña excepcional con destacadas actuaciones en clásicas italianas.

El ciclista mexicano Isaac del Toro volvió a dejar huella en el ciclismo internacional al finalizar quinto en el Giro de Lombardía 2025, la última gran competencia del calendario de ruta. La prueba, disputada este sábado 11 de octubre en Italia, fue dominada por el esloveno Tadej Pogačar, quien se coronó campeón, seguido por Remco Evenepoel en el segundo puesto y Michael Storer en el tercero.

El originario de Ensenada, Baja California, completó así una temporada de ensueño en territorio europeo, consolidándose como uno de los nombres más prometedores del pelotón mundial. Su resultado en Lombardía confirma el crecimiento sostenido del pedalista mexicano, quien ha demostrado capacidad, madurez táctica y un rendimiento digno de los grandes corredores del circuito.

El “escudero” de Pogačar brilla en Italia

A lo largo del recorrido,
A lo largo del recorrido, Del Toro se mantuvo en el grupo puntero y trabajó en coordinación con su compañero de equipo Tadej Pogačar,

A lo largo del recorrido, Del Toro se mantuvo en el grupo puntero y trabajó en coordinación con su compañero de equipo Tadej Pogačar, el tricampeón de la carrera. Su labor táctica fue fundamental para controlar los ataques y mantener el ritmo del pelotón, mostrando una vez más por qué el conjunto UAE Team Emirates confía plenamente en él como uno de sus jóvenes talentos más sólidos.

El mexicano se mantuvo combativo en las exigentes subidas lombardas, especialmente en el tramo final de Bergamo, donde logró defender su posición dentro del top ten pese a los ataques de corredores de la talla de Simon Yates y João Almeida.

Un año de ensueño para Isaac del Toro

Otra semana con una victoria
Otra semana con una victoria importantísima para el torito, quien no tiene límites

El 2025 ha sido, sin duda, el año de la consolidación internacional para Isaac del Toro. A sus 21 años, el mexicano logró resultados que lo colocan entre los mejores pedalistas jóvenes del mundo.

Entre sus principales logros destacan el segundo lugar en el Giro de Italia, su primera gran vuelta completada con un rendimiento excepcional, y una serie de victorias en competencias clásicas italianas que refrendaron su calidad.

<b>Principales resultados de Isaac del Toro en 2025</b>

  • Ganador de Milano-Turín
  • Segundo en el Giro de Italia
  • Campeón del Tour de Austria
  • Ganador de la Clásica de les Terres de l’Ebre
  • Segundo en la Villafranca-Ordiziako Klasikoa
  • Ganador del GP Industria & Artigianato, Giro della Toscana, Coppa Sabatini, Trofeo Matteotti, Giro dell’Emilia y Gran Piemonte
  • Quinto en la Contrarreloj del Mundial de Ciclismo en Kigali, Ruanda
  • Séptimo en la Prueba de Ruta del Mundial de Ciclismo

Con estos resultados, Del Toro cierra una temporada memorable que lo consolida como uno de los ciclistas más destacados del continente americano. Su regularidad, disciplina y desempeño lo proyectan como una de las grandes esperanzas del ciclismo latinoamericano rumbo al 2026.

El futuro luce prometedor para el joven ensenadense, quien, tras un año brillante en Italia, ha demostrado que México también puede competir con los grandes del ciclismo mundial.

Temas Relacionados

Isaac del ToroCiclismo de rutaGiro de Lombardía 2025mexico-deportes

Más Noticias

Memes calientan la vieja rivalidad entre México y Argentina previo al duelo por el paso a las semifinales de la Sub-20

Las redes sociales se llenaron de humor y rivalidad antes del enfrentamiento clave entre mexicanos y argentinos en el partido del Mundial Sub-20

Memes calientan la vieja rivalidad

Omar Bravo habría ofrecido dinero a menor de edad de la que presuntamente abusó: “Voy ahorita a tu cuarto… si no lo haces ya no le voy a ayudar a tu mamá”

El representante legal de la víctima reveló que el exfutbolista usaba chantaje y manipulación para abusar de la menor

Omar Bravo habría ofrecido dinero

Abogado celebra vinculación a proceso de Omar Bravo por presunto abuso sexual: “La justicia prevaleció pese a su fama”

El representante de la víctima destacó la resolución del juez y calificó como ejemplar la aplicación de la prisión preventiva

Abogado celebra vinculación a proceso

Miguel “Alacrán” Berchelt vs Edixon Pérez: cuándo, dónde y a qué hora ver la pelea en vivo

El ex campeón mexicano volverá a subirse al ring luego de casi un año de inactividad

Miguel “Alacrán” Berchelt vs Edixon

AAA rinde tributo a Antonio Peña con el regreso de los Relevos Atómicos en Héroes Inmortales 2025

Minis, exóticos, rudos y técnicas chocan en una batalla electrizante que promete momentos épicos y caos absoluto en la capital

AAA rinde tributo a Antonio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae “El Griego” en Quintana

Cae “El Griego” en Quintana Roo: objetivo de Europol e Interpol y presunto líder del grupo “Dalen” en Europa

Detienen a hombre con más de 120 mil dólares en efectivo y drogas tras cateo en Chihuahua

Procesan a tercer implicado en el asesinato de Juan Alberto Camarillo, jefe regional de la Fiscalía de Guanajuato

Dan 10 años de prisión a nueve mexicanos y ecuatorianos detenidos en Guerrero con más de 3 toneladas de cocaína

Marina detiene a dos hombres por transporte de hidrocarburo ilegal en Tabasco y Nuevo León

ENTRETENIMIENTO

Wendy Guevara se entera de

Wendy Guevara se entera de la muerte de Fede Dorcaz en plena transmisión en vivo: “Me da mucho miedo”

La costosa entrada que exigía la secta NXIVM a Joanna Vega-Biestro y Marta Guzmán para ingresar

La Chilindrina revela que su grave crisis de salud se debió a que tomaba 19 pastillas al día: “No sé de qué, ni para qué”

La vez que Lupillo Rivera exhibió supuestos audios de Belinda en un programa de radio: “Buenas noches guapo”

“La violencia digital es un delito”: Olimpia Coral advierte a Lupillo Rivera y respalda a Belinda

DEPORTES

Memes calientan la vieja rivalidad

Memes calientan la vieja rivalidad entre México y Argentina previo al duelo por el paso a las semifinales de la Sub-20

Omar Bravo habría ofrecido dinero a menor de edad de la que presuntamente abusó: “Voy ahorita a tu cuarto… si no lo haces ya no le voy a ayudar a tu mamá”

Abogado celebra vinculación a proceso de Omar Bravo por presunto abuso sexual: “La justicia prevaleció pese a su fama”

Miguel “Alacrán” Berchelt vs Edixon Pérez: cuándo, dónde y a qué hora ver la pelea en vivo

AAA rinde tributo a Antonio Peña con el regreso de los Relevos Atómicos en Héroes Inmortales 2025