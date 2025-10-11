Isaac del Toro despide un año histórico en el ciclismo de ruta: cómo le fue al mexicano en el Giro de Lombardía 2025

El pedalista mexicano concluyó una campaña excepcional con destacadas actuaciones en clásicas italianas.

El ciclista mexicano Isaac del Toro volvió a dejar huella en el ciclismo internacional al finalizar quinto en el Giro de Lombardía 2025, la última gran competencia del calendario de ruta. La prueba, disputada este sábado 11 de octubre en Italia, fue dominada por el esloveno Tadej Pogačar, quien se coronó campeón, seguido por Remco Evenepoel en el segundo puesto y Michael Storer en el tercero.

El originario de Ensenada, Baja California, completó así una temporada de ensueño en territorio europeo, consolidándose como uno de los nombres más prometedores del pelotón mundial. Su resultado en Lombardía confirma el crecimiento sostenido del pedalista mexicano, quien ha demostrado capacidad, madurez táctica y un rendimiento digno de los grandes corredores del circuito.

El “escudero” de Pogačar brilla en Italia

A lo largo del recorrido, Del Toro se mantuvo en el grupo puntero y trabajó en coordinación con su compañero de equipo Tadej Pogačar,

A lo largo del recorrido, Del Toro se mantuvo en el grupo puntero y trabajó en coordinación con su compañero de equipo Tadej Pogačar, el tricampeón de la carrera. Su labor táctica fue fundamental para controlar los ataques y mantener el ritmo del pelotón, mostrando una vez más por qué el conjunto UAE Team Emirates confía plenamente en él como uno de sus jóvenes talentos más sólidos.

El mexicano se mantuvo combativo en las exigentes subidas lombardas, especialmente en el tramo final de Bergamo, donde logró defender su posición dentro del top ten pese a los ataques de corredores de la talla de Simon Yates y João Almeida.

Un año de ensueño para Isaac del Toro

Otra semana con una victoria importantísima para el torito, quien no tiene límites

El 2025 ha sido, sin duda, el año de la consolidación internacional para Isaac del Toro. A sus 21 años, el mexicano logró resultados que lo colocan entre los mejores pedalistas jóvenes del mundo.

Entre sus principales logros destacan el segundo lugar en el Giro de Italia, su primera gran vuelta completada con un rendimiento excepcional, y una serie de victorias en competencias clásicas italianas que refrendaron su calidad.

<b>Principales resultados de Isaac del Toro en 2025</b>

Ganador de Milano-Turín

Segundo en el Giro de Italia

Campeón del Tour de Austria

Ganador de la Clásica de les Terres de l’Ebre

Segundo en la Villafranca-Ordiziako Klasikoa

Ganador del GP Industria & Artigianato , Giro della Toscana , Coppa Sabatini , Trofeo Matteotti , Giro dell’Emilia y Gran Piemonte

Quinto en la Contrarreloj del Mundial de Ciclismo en Kigali, Ruanda

Séptimo en la Prueba de Ruta del Mundial de Ciclismo

Con estos resultados, Del Toro cierra una temporada memorable que lo consolida como uno de los ciclistas más destacados del continente americano. Su regularidad, disciplina y desempeño lo proyectan como una de las grandes esperanzas del ciclismo latinoamericano rumbo al 2026.

El futuro luce prometedor para el joven ensenadense, quien, tras un año brillante en Italia, ha demostrado que México también puede competir con los grandes del ciclismo mundial.