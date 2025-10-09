México Deportes

Confirman que Julio César Chávez Jr. tendrá su propio corrido: “Espérenlo muy pronto”

El hijo de la “Leyenda Mexicana” pretende seguir en el boxeo unos años más

Por César Márquez

Julio César Chávez Jr. asegura que pelear contra Jake Paul "le salvó la vida" (Gary A. Vasquez-Imagn Images via REUTERS)

Julio César Chávez Junior se encuentra en libertad condicional luego de haber sido detenido por el ICE en días pasados debido a su presunta relación con el crimen organizado y tráfico de armas. Sin embargo, a pesar de esta nueva polémica, el Junior busca continuar construyendo su carrera como boxeador profesional un tiempo más.

En los últimos años, el Junior ha enfrentado un largo proceso personal ligado a sus problemas con las adicciones, lo que ha dificultado tanto su vida privada como su trayectoria en el boxeo. Ahora, con las circunstancias judiciales actuales, el boxeador mexicano libra una batalla adicional para intentar probar su inocencia frente a las acusaciones de delitos federales.

Julio César Chávez Junio tendrá su propio corrido

Julio César Chávez Junior tendrá su propio corrido próximamente, así lo dio a conocer Silverio Parra, compositor de canciones. A través de sus redes sociales, Parra indicó que el hijo de la Leyenda Mexicana tendrá su propia canción misma que llevará como nombre “De Julio César Chávez Soy el Hijo”.

“El inicio carnal, tu corrido, bendiciones para toda tu familia. Espérenlo muy pronto, 'De Julio César Chávez Soy el Hijo'“, escribió.

Cabe indicar que en parte del video que publicó el compositor de corridos, se pueden escuchar situaciones relacionadas con las dificultades asociadas con la herencia y el legado del apellido familiar.

Julio César Chávez Jr. regresó al boxeo tras obtener su libertad condicional (IG/ @coliseoboxingclub)

Julio César Chávez Junior en busca de continuar su carrera como boxeador profesional

A pesar de estos problemas legales, el Junior buscará seguir con su trayectoria como boxeador profesional durante un tiempo más. Así lo dio a conocer hace unos días Julio César Chávez, su papá. En declaraciones realizadas por el ex campeón mexicano, anticipó la doble participación de sus hijos en el cuadrilátero.

“Les voy a dar una primicia. Va a pelear mi hijo Julio y mi hijo Omar, van a reaparecer en San Luis Potosí el 13 de diciembre”, comentó.

ARCHIVO - Jake Paul, derecha, lanza un golpe a Julio César Chávez Jr. durante su combate en peso crucero del 28 de junio de 2025, en Anaheim, California. (AP Foto/Etienne Laurent, Archivo)

La última vez que Chávez Jr. subió al ring fue el 27 de junio, cuando enfrentó a Jake Paul en el Honda Center de California. En ese combate, el mexicano sufrió una derrota clara: los jueces decretaron una decisión unánime con puntuaciones de 99-91, 97-93 y 98-92.

Durante los primeros años de su carrera, Chávez Jr. fue considerado uno de los principales prospectos del boxeo en México. En diversos momentos, algunos especialistas e incluso parte de la afición llegaron a establecer comparaciones entre su trayectoria y la de Saúl Canelo Álvarez.

A sus 39 años, Chávez Jr. acumula un récord profesional de 54 victorias, 34 de ellas por nocaut, 7 derrotas y 1 empate. De esta manera, su balance en el boxeo profesional refleja tanto sus logros como las dificultades enfrentadas en los últimos años.

