México vs Colombia: cuándo, dónde y a qué hora ver el primer amistoso del Tri en la fecha FIFA

El AT&T Stadium de Arlington, Texas, será el escenario de uno de los duelos más esperados de la Fecha FIFA de octubre: México vs Colombia en un partido amistoso internacional que servirá como preparación rumbo al Mundial 2026.

La Selección Mexicana, bajo la dirección técnica de Javier ‘Vasco’ Aguirre, afronta este compromiso con el objetivo de consolidar su plantel de cara a la Copa del Mundo, que tendrá como una de sus sedes a México, Estados Unidos y Canadá.

Entre los convocados destacan Santiago Giménez, Hirving Lozano, Julián Quiñones y Luis Malagón, quienes buscarán demostrar su calidad ante un rival de alto nivel. El partido representa una oportunidad clave para que el equipo nacional ajuste detalles tácticos y fortalezca la cohesión del grupo, en un contexto de máxima exigencia internacional.

Por su parte, la Selección Colombiana llega dirigida por Néstor Lorenzo y presenta una convocatoria con figuras internacionales como Luis Díaz (Bayern Munich), James Rodríguez (León), Rafael Santos Borré (Internacional) y Yerry Mina (Cagliari). Además, el combinado cafetero apuesta por el talento emergente de jóvenes como Yáser Asprilla (Girona) y Kevin Mier (Cruz Azul), quienes buscan consolidarse en el equipo con miras al Mundial 2026. Pese a que se trata de un partido amistoso, Colombia afronta este duelo con la intención de fortalecer su grupo y probar variantes tácticas ante un adversario de jerarquía por lo que los dirigidos por Javier Aguirre deben estar preparados para enfrentarse a un fútbol de alta exigencia por parte de los cafetaleros.

Cuándo, dónde y a qué hora ver al Tri

El ambiente en el AT&T Stadium promete ser una auténtica fiesta latinoamericana, con miles de aficionados mexicanos y colombianos que llenarán las gradas para alentar a sus selecciones. La rivalidad entre ambos equipos añade un ingrediente especial al encuentro, ya que cada enfrentamiento entre México y Colombia suele generar altas expectativas y emociones intensas entre las aficiones.

Los fanáticos podrán disfrutar de este emocionante partido el próximo sábado 11 de octubre de 2025 en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de México). La transmisión en vivo estará a cargo de TV Azteca, que llevará la emoción del encuentro a través de Azteca 7, y de TUDN a través de su canal por televisión de paga y por el Canal 5.

¿Cómo le ha ido a México contra los sudamericanos?

La Selección de Colombia y la Selección de México han disputado varios encuentros tanto en partidos oficiales como en amistosos, a lo largo de la historia de ambas selecciones nacionales. A continuación, se presenta un recuento general sobre sus enfrentamientos:

Partidos oficiales

Copa América: Colombia y México se han enfrentado en varias ocasiones desde que México fue invitado a la Copa América. En 1999, México derrotó a Colombia 2-1 en las semifinales. En 2001, durante la final jugada en Bogotá, Colombia venció 1-0 a México y se consagró campeón. En 2005, México ganó 2-1 a Colombia en la fase de grupos.

Copa Oro de la Concacaf: En 2005, Colombia participó como invitado. En cuartos de final, México derrotó 3-2 a Colombia.

Copa Confederaciones: No existen partidos registrados entre Colombia y México en este torneo.



Partidos Amistosos

Han disputado numerosos partidos amistosos desde la década de los 80. A continuación se incluyen algunos de los enfrentamientos más destacados:

1980: México 1-0 Colombia (amistoso, Ciudad de México)

1992: México 1-1 Colombia (amistoso, Ciudad de México)

2002: Colombia 1-3 México (amistoso, Bogotá)

2003: México 4-0 Colombia (amistoso, Chicago)

2005: Colombia 2-1 México (amistoso, Los Ángeles)

2010: México 1-0 Colombia (amistoso, Monterrey)

2011: México 0-2 Colombia (amistoso, Miami)

2012: México 0-2 Colombia (amistoso, Miami)

2022: México 2-3 Colombia (amistoso, Santa Clara, California)