Shakur Stevenson se rinde ante Canelo Álvarez y considera que está infravalorado: “Es el mexicano más grande que he visto”

Shakur Stevenson subrayó la importancia del mexicano en la historia del deporte. (Captura de pantalla- The Ring)

La era de Saúl Canelo Álvarez como campeón absoluto de las 168 libras terminó el pasado 13 de septiembre cuando fue derrotado de manera contundente por Terence Crawford en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada.

El mexicano fue superado la mayor parte de los asaltos y poco pudo hacer ante un Bud Crawford que lo dominó de manera precisa con su jab. Al final del combate, los tres jueces terminaron por darle la victoria de manera unánime al norteamericano con tarjetas 116-112, 115-113 y 115-113.

Aunque esta dolorosa derrota de Canelo ha generado diversas reacciones en el mundo del boxeo, el reconocimiento a su trayectoria persiste entre sus colegas. En una entrevista reciente, Shakur Stevenson, campeón mundial en distintas categorías, subrayó la importancia del mexicano en la historia del deporte.

Los cuestionamientos a Canelo Álvarez tras perder ante Crawford siguen llegando (PRENSA ASOCIADA)

Shakur Stevenson se rinde ante Canelo y asegura que está infravalorado

En entrevista con Ring Champs, Shakur Stevenson aseguró que Canelo Álvarez se encuentra entre los mejores boxeadores de la historia y señaló que el mexicano está infravalorado. En la misma charla, el estadounidense también destacó que la defensa que muestra Álvarez en sus peleas es muy buena y aseveró que es el peleador mexicano más grande que ha visto.

“Canelo está ahí arriba (con los mejores en la historia), está infravalorado, mucha gente habla mucho y dice: Oh, su quijada es muy buena’, pero casi no ves a Canelo recibir golpes en las peleas. Su defensa es tan buena que siempre sabe cómo mantener las manos arriba. Creo que es el mexicano más grande que he visto", comentó el campeón mundial.

Stevenson, se ha convertido en una de las figuras más destacadas del boxeo moderno. Actualmente, el estadounidense es campeón en peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y mantiene su récord invicto de 24 victorias (11 por la vía del nocaut), ningún empate y ninguna derrota.

El manager del mexicano indicó que tomarán un descanso estratégico para analizar errores y ajustar la preparación.

¿Cuándo y contra quién podría ser la próxima pelea de Canelo Álvarez?

Todo parecía indicar que Canelo Álvarez regresaría a los cuadriláteros en febrero de 2026, sin embargo, el tapatío prolongará su retorno a los combates debido a una cirugía en el codo a la que se someterá este mismo mes.

Mientras tanto, la incógnita sobre quién será su futuro adversario permanece, pues cabe recordar que al concluir el combate, el propio jalisciense aseguró que primero disfrutará de su familia antes de decidir el rumbo de su trayectoria.

A pesar de esto, la alternativa más evidente para el campeón mexicano apunta a Terence Crawford, quien da señales de que continuará en la división de los supermedianos tras dejar su título superwelter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Otra opción considerada para el mexicano es Christian Mbilli, quien mantiene una foja intacta de 29-0-1 y tiene pactada una revancha con Lester Martínez (19-0-1) luego del empate producido en la función de Canelo frente a Crawford.

Terence Crawford venció a Canelo Álvarez a pesar de no ser favorito (X@Turki_alalshikh)

A esta lista de posibles rivales se suma también el británico Hamzah Sheeraz, que recientemente manifestó su deseo de enfrentar al tapatío, pues lo ubica entre los mejores boxeadores de la actualidad. Sheeraz se impuso de forma contundente sobre Edgar Berlanga el 12 de julio en el Louis Armstrong Stadium de Nueva York, noqueándolo en el quinto asalto para consolidarse como retador obligatorio al cinturón supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).