América vs Santos Laguna: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de la jornada 12 del Apertura 2025

Mientras las Águilas vuelan alto en la Liga MX, los Guerreros llegan con presión y un torneo lleno de tropiezos. (Ilustración: Jovani Pérez)

El América vuelve al ruedo este sábado 4 de octubre de 2025 con la moral en lo más alto tras imponerse con autoridad a su acérrimo rival, Pumas de la UNAM, por marcador de 4-1 en la pasada jornada del Torneo de Apertura 2025. Ahora, las Águilas de André Jardine buscarán dar continuidad a su buen momento cuando reciban a Santos Laguna en el Estadio Ciudad de los Deportes, dentro de la jornada 12 de la Liga MX.

El encuentro está programado para las 21:00 horas y será transmitido por televisión abierta en el canal 5, además de estar disponible vía streaming a través de la aplicación Vix Premium. La expectativa es alta, pues los azulcremas han mostrado un funcionamiento sólido y cuentan con figuras que atraviesan gran momento.

La actuación destacada en el Clásico Capitalino fue la de Alejandro Zendejas. El delantero estadounidense brilló con un doblete que encaminó la goleada sobre Pumas, convirtiéndose en la figura indiscutible de la noche. Su aporte ofensivo, acompañado por el trabajo colectivo del plantel, ilusiona a la afición americanista que busca ver a su equipo mantener el paso arrollador en casa.

Por su parte, Santos Laguna llega a este compromiso con la urgencia de sumar puntos. Los Guerreros, dirigidos por Ignacio Ambriz, atraviesan una situación complicada tras perder en la jornada anterior frente a Rayados por la mínima diferencia (1-0) en el Gigante de Acero. Con ese resultado, el conjunto lagunero se mantiene en la posición 15 de la tabla con apenas 10 unidades, producto de tres victorias, un empate y siete derrotas.

La presión es grande en la Comarca Lagunera, pues el equipo no ha logrado estabilidad a lo largo del torneo y necesita reaccionar para aspirar a la fase final. Enfrentar al América en condición de visitante representa un desafío mayúsculo, aunque también una oportunidad para sorprender y cortar la mala racha.

El historial reciente favorece a las Águilas, que han convertido el Estadio Ciudad de los Deportes en una fortaleza. Jardine, consciente de la exigencia de la afición, ha enfatizado en mantener la intensidad y no caer en excesos de confianza ante un rival necesitado de puntos.