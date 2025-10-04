Alexis Gutiérrez y la indirecta que mandó para Cruz Azul y Chivas: “Estoy en el mejor equipo de México”

Alexis Gutiérrez mandó una indirecta a Cruz Azul y aseguró que América es el club más grande en el que ha estado (Jesús Avilés)

Alexis Gutiérrez dejó a Cruz Azul para convertirse en nuevo jugador del club América a partir de esta temporada. Sin embargo, cabe mencionar que su llegada a Coapa causó polémica debido a la rivalidad histórica que existe entre ambos clubes.

Gutiérrez había sido uno de los últimos sobrevivientes de aquel equipo que ganó la novena estrella con Cruz Azul. Y aunque no tuvo mucha participación en el primer equipo, con el tiempo logró ganarse un lugar importante, sobre todo en la etapa cuando estuvo Martín Anselmi.

Alexis Gutiérrez y la indirecta que mandó para Cruz Azul y Chivas

Esta tarde en conferencia de prensa con los medios de comunicación, Alexis Gutiérrez aseguró que ha estado en equipos grandes de México, pero América es el más sobresaliente. Estas declaraciones reavivaron la histórica rivalidad entre las Águilas con Guadalajara y Cruz Azul.

“En los otros equipos que he estado son grandes, estoy muy orgulloso de haber pertenecido a esos equipos, pero yo considero que estoy en el mejor equipo de México y estoy muy feliz. Llego al equipo más grande de México y sé lo que representa, mis compañeros y todos aquí me lo han hecho saber“, comentó durante la charla con los medios.

Jul 30, 2025; Sandy, Utah, USA; Club America midfielder Alexis Gutierrez (20) heads the ball against Real Salt Lake during the second half at America First Field. Mandatory Credit: Rob Gray-Imagn Images

Cabe señalar que no es la primera vez que el mediocampista de 25 años se refiere de manera polémica a su pasado en Cruz Azul. Ya en julio de 2025, el jugador había realizado comentarios que generaron malestar entre los aficionados cementeros, al destacar su entusiasmo por integrarse al América y la importancia que representa para su desarrollo profesional.

Y es que su integración al plantel azulcrema ha sido vista como un paso relevante en su carrera, tanto por la exigencia deportiva como por la exposición mediática que implica vestir la camiseta de uno de los clubes más populares de la Liga MX.

Soccer Football - Liga MX - Club America v Pumas UNAM - Estadio Ciudad de los Deportes, Mexico City, Mexico - September 27, 2025 Pumas UNAM's Pablo Bennevendo in action with Club America's Alexis Gutierrez REUTERS/Eloisa Sanchez

Alexis Gutiérrez y su nuevo llamado a la Selección Mexicana

Casi un año después de su última convocatoria,“El Niño Papalote” ha regresado a la Selección de México, apareciendo en la nueva lista de Javier Aguirre para los partidos amistosos programados en la fecha FIFA de octubre ante Colombia y Ecuador. Esta reincorporación llega tras un periodo de ausencia, motivada por un descenso en su nivel futbolístico que lo mantuvo alejado de convocatorias anteriores

El ahora jugador de las Águilas, ya había formado parte de selecciones pasadas bajo la dirección de Aguirre. Ahora su objetivo en este regreso es claro: buscar afianzar un lugar en el plantel nacional de cara a la próxima Copa del Mundo 2026.