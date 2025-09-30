México Deportes

Por qué expulsaron a Efraín Juárez en el América vs Pumas: destapan la ofensa que lanzó a los árbitros

El director técnico universitario salió al minuto 44 del clásico capitalino

Por Luz Coello

Por qué expulsaron a Efraín
Por qué expulsaron a Efraín Juárez en el América vs Pumas (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El clásico capitalino de la Jornada 11 del Apertura 2025 se lo llevó el club América con una goleada ante Pumas. Con un marcador de 4 - 1, los dirigidos por André Jardine dominaron ampliamente el partido que se jugó en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Los universitarios no solo tuvieron que afrontar la goleada, el autogol de Álvaro Angulo, sino que también su técnico, Efraín Juárez, protagonizó una escena que le valió para ser expulsado en una etapa tempranera del enfrentamiento.

Al minuto 44 del primer tiempo, el árbitro central César Arturo Ramos Palazuelos le mostró la tarjeta roja al entrenador de los auriazul, por lo que el equipo se quedó sin la guía principal para mantener la mínima ventaja que tuvieron en la primera parte del encuentro. A partir de ese momento vinieron una serie de jugadas que favorecieron a los azulcremas, quienes se llevaron la victoria y los tres puntos de la jornada.

¿Por qué expulsaron a Efraín Juárez en el América vs Pumas?

Efraín Juárez habría dirigido un
Efraín Juárez habría dirigido un insulto al árbitro central al momento de su expulsión (REUTERS/Henry Romero)

Tras la discusión que tuvo Efraín Juárez con César Arturo Ramos y el cuarto árbitro, se dio a conocer el insulto que habría usado el entrenador para referirse al cuerpo arbitral y que provocó su expulsión. Según las imágenes captadas por la transmisión del partido, Efraín Juárez habría dirigido un insulto al árbitro central al momento de su expulsión.

Su molestia se debió a que marcaron una infracción a favor de los americanistas, por lo que les concedieron un tiro libre. Desde la perspectiva del estratega de Pumas, no existía una falta para tal sanción, así que se desesperó y explotó contra los jueces.

De acuerdo con reportes de ESPN, Efraín Juárez habría dirigido insultos a todos los árbitros del juego por las decisiones que habían tomado hasta ese momento del partido. Así que antes de que América cobrara la infracción, Ramos Palazuelos lo expulsó. Y es que en el informe arbitral reportaron que el insulto que expresó fue el siguiente:

Ching**n a su mad** todos ustedes”.

Pumas perdió ante América (REUTERS/Eloisa
Pumas perdió ante América (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Cabe resaltar que Efraín Juárez se exaltó notoriamente con la infracción marcada, la decisión arbitral provocó un intercambio verbal entre Juárez y Ramos Palazuelos, después del cual el técnico universitario recibió la tarjeta roja, lo que generó reacciones en el entorno del partido.

¿Cuánto tiempo suspenderán a Efraín Juárez por su expulsión en el América vs Pumas?

Debido al lenguaje altisonante que utilizó Efraín Juárez para dirigirse a los árbitros, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) podría considerar un castigo severo para el estratega. Cabe recordar que desde que llegó a Pumas, esta es su segunda tarjeta roja.

Cuando un jugador o entrenador es expulsado suele recibir un partido de suspensión, pero debido a los insultos, el estratega podría perderse hasta dos juegos.

