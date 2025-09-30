IA predice el resultado entre la Selección de México y España en el Mundial Sub-20

La Inteligencia Artificial Copilot predice un 58,3 % de probabilidad de victoria para España sobre México en el Mundial Sub-20. Ilustración de Jesús Aviles / Infobae México.

La Inteligencia Artificial Copilot realizó una simulación predictiva basada en modelos estadísticos avanzados para anticipar el resultado del enfrentamiento entre la Selección de México y España en el Mundial Sub-20.

El análisis considera rendimiento histórico, datos de jugadores, estilo de juego, eficiencia táctica y resultados recientes en torneos juveniles FIFA.

Según los modelos de Copilot, España parte como favorita con una probabilidad de victoria del 58.3%, mientras que México alcanza un 24.7%.

El empate se mantiene como posibilidad con un 17% de probabilidad. Esta estimación se deriva de más de 10 mil simulaciones que integran datos de posesión, precisión de pases, goles esperados (xG), duelos ganados y rendimiento individual por posición.

La Selección Española Sub-20 destaca por su alta posesión promedio (62%), presión alta sostenida y una tasa de conversión ofensiva superior al 1.8 xG por partido.

España destaca por su posesión del 62 %, presión alta y defensa sólida, mientras México apuesta por extremos veloces y desequilibrio. Imagen cuenta de X @SEFutbol

Su defensa, liderada por centrales con experiencia en LaLiga, ha permitido menos de 0.9 goles por encuentro en los últimos 12 partidos oficiales.

Además, su medio campo presenta un índice de recuperación de balón superior al 70%, lo que refuerza su dominio territorial.

Por su parte, México llega con una generación talentosa pero menos constante. Su promedio de goles esperados se sitúa en 1.2 por partido, con una posesión del 48% y una defensa que ha mostrado vulnerabilidad ante equipos de presión alta.

Sin embargo, la IA destaca el rendimiento de sus extremos, con alta velocidad punta y capacidad de desequilibrio en el uno contra uno, lo que podría ser clave en transiciones ofensivas.

Entre los jugadores que podrían cambiar el rumbo del partido, Copilot identifica a Gilberto Mora, capitán mexicano con liderazgo y precisión en pases largos; Yael Padilla, extremo de Chivas con regate explosivo y visión ofensiva; y Obed Vargas, contención con recorrido en MLS y lectura táctica.

Si México anota primero, sus probabilidades de victoria aumentan hasta un 39 %, según el modelo predictivo de Copilot. (TW @miseleccionsubs)

En el arco, Emmanuel Ochoa ha mostrado reflejos decisivos en momentos de presión. Del lado español, la IA resalta a Iker Bravo, delantero del Real Madrid Juvenil con experiencia internacional; Aleix Garrido, mediocampista técnico del Barcelona B; y Pau Cubarsí, defensa central con solvencia en duelos individuales.

La reciente derrota de España ante Marruecos (0-2) en su debut no modifica el modelo predictivo, pero introduce un factor de presión táctica y emocional.

Copilot advierte que si México logra anotar primero, sus probabilidades de victoria aumentan hasta un 39%. En cambio, si España abre el marcador, el modelo proyecta una tendencia de control sostenido que reduce las opciones mexicanas a menos del 15%.

La predicción final arroja un marcador probable de 2-1 a favor de España. Copilot continuará actualizando sus modelos conforme avance el torneo.