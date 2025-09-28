México Deportes

Filtran el jersey de visitante que usaría la selección mexicana en el Mundial 2026

La camiseta formaría parte de la nueva colección del Tri para el torneo de la FIFA, donde será uno de los anfitriones

Por Luz Coello

Filtran jersey de la selección
Filtran jersey de la selección mexicana de visitante (IG/ @cesarpatricio_)

En menos de nueve meses se realizará la inauguración de la Copa Mundial 2026 en el Estadio Banorte de la Ciudad de México. La selección mexicana se prepara para esta competencia, por lo que las expectativas sobre el papel que desempeñará el Tri de Javier Aguirre han aumentado.

Pero uno de los aspectos que más genera curiosidad a la afición es el diseño que tendrá la camiseta Tricolor para esta edición mundialista. Debido a que México será uno de los coanfitriones del torneo de la FIFA, los fanáticos y coleccionistas esperan que el jersey sea especial.

Recientemente, en redes sociales se filtraron detalles de cómo será la camiseta de visitante del conjunto azteca. En un video dieron muestra de cómo lucirá la indumentaria que portará la Selección Nacional de México en sus partidos como visitante.

Así sería la camiseta de la selección mexicana como visitante para el Mundial 2026

En redes compartieron detalles de cómo sería la camiseta que usará la selección mexicana como visitante en el Mundial 2026. (Crédito: IG/ @cesarpatricio_)

En un video difundido por el periodista y coleccionista César Patricio se pudo apreciar detalles de cómo es la nueva camiseta de la selección mexicana. Aunque la Federación Mexicana de Futbol (FMF) no ha revelado de manera oficial el uniforme del Tri para el Mundial 2026, ya se empezaron a filtrar detalles de la indumentaria.

Se puede apreciar que la camiseta de visitante será completamente blanca con franjas verdes y rojas, estos detalles los tiene a la altura de los hombros y el cuello. También destaca que el escudo de la selección y la imagen de la marca son de color verde.

En la parte de la espalda, a la altura del cuello tiene la leyenda “somos México” en letras tricolor. En cuanto al diseño completo del jersey, la gran mayoría es color blanco con algunos gráficos de grecas muy nítidas a simple vista.

Así sería la nueva camiseta
Así sería la nueva camiseta de la selección mexicana para el Mundial 2026 (IG/ @cesarpatricio_)

La selección mexicana revive la camiseta icónica de Francia 98

A pocos meses del inicio de la Copa Mundial de 2026, la posible nueva camiseta de la selección mexicana ha generado un intenso debate entre los aficionados, tras la filtración de imágenes que muestran un diseño que remite a modelos históricos del equipo. La propuesta, difundida en redes sociales y reportada por el portal Footy Headlines, sugiere que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) habría optado por un regreso a las raíces, inspirándose en la emblemática indumentaria utilizada en el Mundial de Francia 1998.

La filtración surge en un contexto en el que la selección mexicana, dirigida por Javier Aguirre, busca renovar su imagen y fortalecer el vínculo con la afición de cara al torneo que se celebrará en casa.

Filtran jersey de la selección
Filtran jersey de la selección mexicana para el Mundial 2026 inspirado en el diseño de Francia 98 (X/ @Footy_Headlines)

Tras las críticas negativas que recibió un primer diseño filtrado meses atrás, la FMF habría decidido modificar por completo la propuesta inicial, según lo reportado por Footy Headlines.

Las nuevas imágenes muestran un uniforme que recupera elementos clásicos, en particular la referencia a la “Piedra del Sol Azteca”, símbolo del imperio Tenochca, que marcó la camiseta de 1998 y que se convirtió en un ícono tanto para los seguidores nacionales como para la prensa internacional.

