¿Dónde ver los partidos de Memo Ochoa en Chipre? Ya hay señal en México

Guillermo Ochoa debuta en el AEL Limassol y sus partidos como local serán transmitidos en México. (AEL Limassol)

Guillermo Ochoa ya tiene ventana en México para su nueva etapa en el fútbol europeo. Los partidos como local del AEL Limassol, equipo chipriota al que se incorporó en septiembre de 2025, serán transmitidos en territorio nacional a través de Claro Sports, según confirmó la multiplataforma en sus canales oficiales.

El arquero mexicano, de 38 años, firmó contrato por una temporada con el club de la Primera División de Chipre tras una breve estancia en el AVS Futebol SAD de Portugal.

Su vínculo con el equipo lusitano no incluyó actividad oficial en liga, y desde agosto se mantenía entrenando por separado mientras evaluaba opciones en el extranjero. S

u llegada al AEL Limassol fue anunciada el 20 de septiembre, en medio de una campaña de renovación del equipo que busca consolidarse en competiciones europeas.

Ochoa fue recibido como refuerzo estelar, con experiencia en cinco Copas del Mundo y más de 150 partidos con la Selección Mexicana.

El arquero mexicano inicia nueva etapa en Chipre tras su paso por Portugal y será figura en Claro Sports. (AP Foto/Tony Gutierrez, Archvo)

La cobertura contempla únicamente los partidos como local del AEL Limassol, disputados en el Alphamega Stadium, ubicado en la ciudad costera de Limassol.

Las transmisiones estarán disponibles en México por señal digital, con acceso multiplataforma y contenidos complementarios sobre el desempeño del guardameta.

En su primer partido oficial con el club, disputado el 22 de septiembre ante el Omonia Nicosia, Ochoa fue titular y jugó los 90 minutos completos en el GSP Stadium.

El encuentro terminó con derrota 5-0 para el AEL Limassol, en una noche complicada para el arquero mexicano, quien recibió cinco anotaciones en su estreno en la liga chipriota.

Los goles cayeron al minuto 21, 50, 75, 77 y 83, en un duelo marcado por errores defensivos y poca reacción del equipo visitante.

El debut de Ochoa fue calificado como "una pesadilla" por la prensa local tras recibir cinco goles. (Captura de pantalla)

La prensa local calificó el debut como “una pesadilla”, mientras que medios internacionales destacaron que fue el partido con más goles recibidos por el club en lo que va de la temporada.

La afición mexicana ha seguido con atención el debut del arquero, quien suma una nueva experiencia internacional tras su paso por clubes en Francia, España, Bélgica, Italia y Portugal.

Su presencia en Chipre representa un movimiento poco habitual para futbolistas mexicanos, pero refuerza su perfil como uno de los jugadores más longevos y activos en el extranjero.

El AEL Limassol marcha en la parte media de la tabla y buscará escalar posiciones con la incorporación de Ochoa, quien llega como líder de vestidor y figura mediática.

La expectativa sobre sus actuaciones ha generado interés en medios deportivos y plataformas digitales, que ya han comenzado a compartir contenido sobre sus entrenamientos, entrevistas y próximos partidos.