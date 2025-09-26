México Deportes

¿Cómo quedó el 11 ideal de la Liga MX en la jornada 10?

Acevedo, Lainez, Zendejas brillaron, Toluca aportó dos figuras, Mohamed fue elegido como estratega destacado de la semana

Por Gerardo Lezama

La Liga MX presentó el XI Ideal de la Jornada 10 del Apertura 2025, destacando a los jugadores más sobresalientes del fin de semana. (Ilustración Jesús Aviles / Infobae México)

La Jornada 10 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX dejó movimientos clave en la tabla general y actuaciones individuales que marcaron diferencia.

En este contexto, la Liga MX presentó su XI Ideal, una selección que reconoce a los jugadores más destacados del fin de semana, con base en rendimiento, impacto y estadísticas verificadas.

La alineación fue difundida en sus canales oficiales, acompañada por una imagen promocional con los escudos de los clubes participantes.

El equipo ideal está encabezado por Carlos Acevedo, arquero de Santos Laguna, quien fue clave en la victoria 1-0 sobre Tijuana con intervenciones decisivas.

Carlos Acevedo, arquero de Santos Laguna, fue clave en la victoria sobre Tijuana y encabeza la selección del XI Ideal. Imagen cuenta de X @LigaBBVAMX

En la defensa aparecen Javier Abella, Santiago Homenchenko y Richard Ledezma. Este último, mediocampista de Chivas, tuvo una actuación sólida en el triunfo 3-1 ante Necaxa, mientras que Homenchenko fue figura con Querétaro al marcar un doblete, incluyendo un gol desde larga distancia en el empate ante Cruz Azul. Abella destacó por su solidez en el juego aéreo y su lectura táctica.

El mediocampo lo integran Rodolfo Pizarro, Nico Castro, Diego Lainez y Alejandro Zendejas. Castro fue uno de los dos representantes de Toluca en el XI Ideal, tras su doblete en la goleada 6-2 sobre Monterrey.

Pizarro mostró liderazgo y distribución precisa con Mazatlán. Lainez, por su parte, exhibió desequilibrio y visión en el ataque de Tigres, mientras que Zendejas anotó el gol del triunfo para América en su visita a San Luis, además de generar peligro constante por banda derecha.

En el ataque destacan Emiliano Gómez, Anderson Duarte y Paulinho. Este último fue el jugador más determinante de la jornada, con tres goles que sellaron la victoria de Toluca y lo consolidaron como segundo lugar en la tabla de goleadores, con seis anotaciones.

El director técnico elegido fue Antonio Mohamed, actual estratega de Toluca, por su planteamiento ofensivo. Imagen cuenta de X @LigaBBVAMX

Gómez aportó movilidad y presión alta con Puebla, mientras que Duarte fue clave en el frente ofensivo de Juárez, con participación directa en el marcador y desequilibrio en el último tercio.

El director técnico elegido fue Antonio Mohamed, actual estratega de Toluca, por su planteamiento ofensivo y la contundencia mostrada en la goleada ante Monterrey.

La selección del XI Ideal refleja el equilibrio entre clubes protagonistas y jugadores que brillaron más allá del resultado colectivo. Toluca, que escaló al tercer lugar de la tabla con 19 puntos, fue el único equipo con doble representación en esta edición.

América, Chivas, Santos y Querétaro también aportaron talento clave, mientras que Cruz Azul, líder del torneo con 23 unidades, no tuvo presencia en esta alineación, lo que resalta el enfoque individual del reconocimiento.

Con siete jornadas restantes, el rendimiento de estos jugadores será determinante en la lucha por la Liguilla y el Play-In. La Liga MX continúa promoviendo este tipo de reconocimientos como parte de su estrategia de visibilidad, análisis técnico y conexión con la afición.

