¿Cómo marcha la tabla de la Liga MX luego de la jornada 10?

Cruz Azul sigue sin perder, Toluca y Monterrey lo persiguen, mientras Puebla y Atlas pelean por salir del fondo de la clasificación

Por Gerardo Lezama

Toluca golea a Monterrey y
Toluca golea a Monterrey y sacude la cima en la Jornada 10 del Apertura 2025. Imagen cuenta de X @LigaBBVAMX

La Jornada 10 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX dejó resultados sorpresivos, goles en abundancia y movimientos clave en la lucha por la clasificación.

Con nueve partidos disputados entre el 23 y 24 de septiembre, se marcaron 21 goles, con un promedio de 2.3 por encuentro, reflejando la intensidad ofensiva del campeonato.

Toluca dio el golpe más fuerte al golear 6-2 a Monterrey en casa, consolidando su poder ofensivo y dejando a Rayados fuera del liderato. América venció 1-0 a San Luis como visitante, mientras que Santos Laguna sorprendió al derrotar 1-0 a Tijuana, frenando el buen momento de los Xolos. Tigres superó 2-0 a Atlas en el Volcán, y Cruz Azul empató 2-2 ante Querétaro en un duelo inesperadamente parejo.

En otros resultados, Chivas venció 3-1 a Necaxa en el Estadio Akron, en un partido marcado por la revancha ante su extécnico Fernando Gago. Juárez derrotó 3-1 a Pumas, Puebla y Pachuca empataron 2-2, y León igualó 2-2 frente a Mazatlán.

Cruz Azul mantiene el liderato
Cruz Azul mantiene el liderato pese a empate; la lucha por la Liguilla se intensifica. Imagen cuenta de X @LigaBBVAMX

Con estos marcadores, Cruz Azul se mantiene como líder del torneo con 23 puntos, seguido muy de cerca por Monterrey con 22.

Toluca escaló al tercer lugar con 19 unidades, mientras América se ubica cuarto con 18. Tijuana y Tigres comparten 16 puntos, Juárez suma 15, y Pumas se mantiene con 13.

León y Pachuca tienen 12 puntos cada uno, Chivas llegó a 11, San Luis se quedó en 10, Mazatlán y Querétaro tienen 9, Necaxa suma 8, Santos Laguna alcanzó 7, Atlas se estancó en 6 y Puebla continúa en el fondo con apenas 5 unidades.

En la tabla de goleadores, João Pedro del Atlético de San Luis se mantiene como líder con 8 anotaciones, seguido por Paulinho de Toluca, Sergio Canales de Monterrey y Germán Berterame, también de Rayados, todos con 6 goles.

En el quinto lugar aparece Ismael Díaz, atacante de León, con 5 tantos, consolidándose como uno de los jugadores más determinantes del torneo.

Joao Pedro lidera la tabla
Joao Pedro lidera la tabla de goleadores con 8 goles en el reciente torneo de la Liga MX. Imagen cuenta de X @LigaBBVAMX

Respecto a la regla de menores, que exige a cada club acumular al menos 1,170 minutos con jugadores nacidos en 2003 o posteriores durante la fase regular, Chivas lidera ampliamente con 2,088 minutos, seguido por Puebla con 1,798 y León con 1,796.

También han cumplido con la norma Tijuana, Atlas, Atlético de San Luis, Pachuca, Juárez y América, aunque este último apenas alcanzó el mínimo requerido. En contraste, equipos como Tigres, Mazatlán, Toluca y Santos Laguna siguen rezagados en la acumulación de minutos juveniles.

Con siete fechas restantes, la pelea por los puestos de Liguilla y Play-In se intensifica. La Jornada 11 promete más emociones, donde cada punto será vital para definir el destino de los clubes en el Apertura 2025.

