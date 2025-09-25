México Deportes

Otro error de Kevin Mier con Cruz Azul, afición abuchea al portero colombiano

El arquero colombiano volvió a quedar exhibido tras un remate de media cancha por parte de Santiago Homenchenko, generando molestias de la afición en CU

Por Gerardo Lezama

El error de Kevin Mier
El error de Kevin Mier y los abucheos de la afición marcan el empate de Cruz Azul frente a Querétaro en el Estadio Olímpico Universitario. REUTERS/Raquel Cunha

Cruz Azul mantuvo el invicto en el Apertura 2025, pero volvió a exhibir fragilidad en la portería. El empate 2-2 ante Querétaro en el Estadio Olímpico Universitario dejó más dudas que certezas, especialmente por el nuevo error de Kevin Mier, quien fue abucheado por la afición cementera tras recibir un gol desde media cancha.

La Máquina se adelantó temprano en el marcador con un gol de José Paradela al minuto 14, tras un disparo desde fuera del área que venció al arquero Guillermo Allison.

El dominio celeste parecía encaminado a otra victoria, pero Querétaro reaccionó con contundencia. Al minuto 20, Santiago Homenchenko empató tras un tiro de esquina mal defendido. Y al 35’, el mismo uruguayo firmó uno de los goles más comentados del torneo: vio a Mier adelantado y disparó desde atrás de la media cancha.

Cruz Azul mantiene el invicto
Cruz Azul mantiene el invicto en el Apertura 2025, pero la portería sigue generando dudas tras el empate 2-2 ante Querétaro. REUTERS/Raquel Cunha

El balón tomó altura, superó al arquero y se incrustó en la portería. La reacción en las gradas fue inmediata: abucheos cada vez que Mier tocaba el balón, con molestia visible en los seguidores celestes.

El segundo tiempo fue tenso. Querétaro se quedó con diez hombres al 62’ por la expulsión de Jhojan Julio, pero Cruz Azul también perdió a Luka Romero al 74’ por una entrada imprudente.

Con ambos equipos en inferioridad numérica, el partido se volvió más físico que táctico. Al minuto 83, Gabriel “Toro” Fernández apareció en el área para empatar el marcador y evitar la primera derrota del torneo. El cierre fue intenso, con llegadas de ambos lados, pero sin precisión en el último toque.

Más allá del resultado, el foco estuvo en Kevin Mier. El arquero colombiano ha acumulado errores en partidos clave. En Leagues Cup ante Colorado Rapids, un despeje fallido al minuto 3 terminó en gol.

La presión sobre Kevin Mier
La presión sobre Kevin Mier aumenta tras otro fallo clave; la titularidad en la portería de Cruz Azul queda en entredicho. Mandatory Credit: Stephen Brashear-Imagn Images

Contra Atlas, dos desatenciones derivaron en empate. Ante América, su posicionamiento en tiros libres fue cuestionado. Y en la Jornada 4 ante Necaxa, soltó un balón que derivó en el 1-1. La afición ha perdido confianza y lo ha manifestado con rechiflas constantes, tanto en el estadio como en redes sociales. Incluso durante el calentamiento previo, algunos sectores ya mostraban incomodidad.

Aunque el cuerpo técnico ha respaldado públicamente a Mier, la presión por sus fallas podría abrir la puerta a una rotación en la portería.

Andrés Gudiño, suplente habitual, permanece a la espera. Cruz Azul suma siete victorias y tres empates, con 24 puntos y liderato parcial, pero la portería se ha convertido en su punto más vulnerable.

La próxima jornada será clave para evaluar si el arquero colombiano conserva la titularidad o si el club decide hacer ajustes en busca de mayor solidez defensiva. La afición, por lo pronto, ha dejado claro su veredicto. El margen de error se reduce.

