Ana Paula Vázquez, medallista olímpica de París 2024, recibió una camioneta de regalo para ayudarla con su transporte

Ana Paula Vázquez recibió de regalo una camioneta para apoyarla en sus entrenamientos y preparación rumbo a Los Ángeles 2028 (X/ @anapau_vazquezfl)

En los Juegos Olímpicos de París 2024, el equipo femenino de tiro con arco alcanzó el podio y logró el bronce, lo que significó un triunfo histórico para la delegación mexicana. Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruíz protagonizaron este momento memorable para el deporte nacional.

Desde entonces, las atletas han sido premiadas y condecoradas por la medalla de bronce que ganaron en París 2024. A más de un año de aquel triunfo, Ana Paula fue sorprendida por una empresa automotriz, pues le regaló una camioneta para ayudarla con su transporte.

Con la finalidad de que la arquera ya no tenga problemas con su traslado para entrenamientos y competencias, una compañía fabricante de autos se solidarizó con la medallista olímpica y le regaló una camioneta.

Ana Paula Vázquez recibió de regalo una camioneta (IG/ @anapau_vazquezfl)

Fue por medio de redes sociales que la deportista de 24 años compartió la noticia y lo que significó para ella este gesto. La arquera enfatizó que no se trató de algún tipo de publicidad, sino que fue una sorpresa para ella.

Empresa automotriz regala una camioneta a Ana Paula Vázquez, medallista olímpica de París 2024

De acuerdo con lo que compartió la atleta en sus redes sociales, recibió una invitación por parte de General Motors a visitar sus instalaciones ubicadas en Ramos Arizpe, ciudad de donde es originaria.

"Creo que todos sabemos que solo decir ‘gracias’ no es suficiente para este tipo de cosas pero si quiero hacer saber de alguna manera que en serio estoy muy agradecida con @chevroletmexico @generalmotorsmx por esto“, se lee en el inicio de su publicación.

Según relató la atleta olímpica, la empresa Chevrolet le regaló una camioneta Colorado ZR2 (AP Photo/Rebecca Blackwell)

Según relató la atleta olímpica, la empresa Chevrolet le regaló una camioneta Colorado ZR2 para que pueda seguir entrenando y trasladándose con todo su equipo, ya que Ana Paula tenía problemas con el transporte.

"Ahora, ellos me vieron como algo que había que apoyar muy directamente por ser de Ramos Arizpe y al presidente no le pareció correcto que yo estuviera batallando con los vehículos (que los que me conocen saben que ya estaba un poco complejo con mi carro porque es pequeño) así que en vez de darme un descuento me dio una camioneta Colorado ZR2 para que no volviera a batallar con transporte y así apoyar a mis entrenamientos y al negocio“, agregó.

Resaltó que no esperaba esta sorpresa, por lo que agradeció este gesto de caridad y lo que significa para ella en su camino a Los Ángeles 2028.

Ana Paula Vázquez ganó el bronce en París 2024 (AP Photo/Rebecca Blackwell)

"Honestamente uno no se espera esa clase de ayuda de nadie, es muy muy raro que lo hagan nada más porque sí, así que por eso yo les agradezco profundamente. Hay muchos otros deportistas allá afuera que batallan mucho con el transporte y otras cosas y quiero decirles que fui una de ellas pero que el seguir luchando en el deporte trae resultados y de ellos salen estas acciones por parte de empresas y personas que realmente nos quieren apoyar", precisó.

Por último recalcó que fue un acto sincero: “Ellos no me pidieron hacer esto ni darles publicidad ni mucho menos pero obviamente lo voy a hacer porque aunque una publicación no signifique mucho, quiero que sepan lo que GM y Chevrolet hacen por los atletas y su gente”.