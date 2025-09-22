México Deportes

Mauricio Sulaimán sale en defensa de Canelo Álvarez tras su derrota ante Terence Crawford

El presidente del CMB resaltó lo que ha logrado Saúl en el boxeo profesional

Por Luz Coello

Mauricio Sulaimán sale en defensa de Canelo Álvarez tras su derrota ante Terence Crawford

La inesperada derrota de Saúl Canelo Álvarez ante Terence Crawford el 13 de septiembre de 2025 no solo puso fin a su dominio como campeón indiscutido de las 168 libras, sino que también abrió un escenario de incertidumbre sobre el futuro inmediato del boxeador tapatío.

Tras perder los cuatro cinturones de la categoría —CMB, AMB, OMB y FIB— por decisión unánime de los jueces, el mexicano enfrenta ahora un panorama en el que las opciones de rivales se han reducido, aunque aún existen contendientes de peso que podrían marcar el siguiente capítulo de su carrera.

Pero lo que más ha afrontado Canelo desde su derrota ha sido la crítica. Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) se encargó de salir en defensa del tapatío y encaró todos los comentarios negativos que ha recibido Saúl.

¿Qué dijo Mauricio Sulaimán de la derrota de Canelo Álvarez?

La opción más directa para Canelo Álvarez podría ser una revancha con Terence Crawford

En un reciente encuentro con la prensa, Mauricio Sulaimán explicó que los críticos de la carrera de Canelo están abusando de la situación del excampeón, por lo que calificó de predecible ese comportamiento.

Es de esperarse, cuando ha pedido Canelo, que fue ante (Floyd) Mayweather, ante (Dmitry) Bivol, un boxeador más grande, y ahora ante Crawford, un gran campeón, quienes han sido detractores se están dando vuelo con la crítica“.

Sin embargo, el presidente del CMB reconoció el apoyo que ha recibido Canelo en estos días, principalmente por la serie de mensajes positivos que ha recibido. “Lo bonito ha sido ver la manifestación de apoyo de personalidades, de amigos de Saúl, subiendo su foto y animando, porque qué fácil es estar con el campeón y qué fácil es abandonar al que pierde”.

Sulaimán reveló que pudo conversar con Canelo arriba del ring luego de perder los cinturones de los supermedianos y detalló la manera en la que le mostró apoyo. Le explicó que es uno de los mejores boxeadores que tiene México.

Sulaimán reveló que pudo conversar con Canelo arriba del ring luego de perder los cinturones de los supermedianos

“Yo tuve unas palabras con Saúl arriba del ring y después. Él ha hecho tanto que merece todo el reconocimiento. Todos los grandes han perdido, él es un grande del boxeo, un grande de la historia se suba o no se suba al ring otra vez, gane o no gane otra vez el campeonato, su lugar ya está garantizado como uno de los grandes del boxeo”, expresó.

La opción más directa para Canelo Álvarez podría ser una revancha con Terence Crawford. El estadounidense ha dado señales de que permanecerá en la división de los supermedianos tras renunciar a su cinturón de super wélter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), lo que mantiene abierta la puerta a un segundo enfrentamiento entre ambos.

Tanto el mexicano como el norteamericano han dejado abierta la posibilidad de una revancha, aunque han subrayado que, antes de tomar cualquier decisión, se tomarán un periodo de descanso para definir el rumbo de sus respectivas carreras.

