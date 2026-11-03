Quién es el primer nominado de la novena semana en La Granja VIP 2026

El octavo eliminado del reality usó su derecho de Legado para abrir la nueva semana de nominaciones con un nombre marcado por la polémica. (FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

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Pablo Montero, octavo eliminado de La Granja VIP 2026, dejó nominado a un participante mediante el mecanismo de Legado al salir del reality el domingo 1 de noviembre. La decisión llegó tras un careo que ambos protagonizaron durante la Asamblea del 28 de octubre, cuando una de las granjeras lo confrontó por supuestas actitudes hacia su persona.

Antes de conocer el veredicto, el cantante agradeció al público: “Les agradezco el apoyo, su atención, cariño, ya con 25 años como cantante... siempre me muestran su cariño”. Tras confirmarse su salida, añadió: “Todo tiene un principio y un final. Y la verdad que me llevo una experiencia muy bonita”.

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Bebeshita quedó nominada por decisión de Pablo Montero

Tras ser el octavo eliminado del reality, Pablo Montero señaló a Bebeshita como responsable de un rumor sobre su camerino y la dejó directamente en la Tabla de Nominados. (Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)

El cantante utilizó su derecho de Legado para dejar nominada de forma directa a Daniela “Bebeshita”, sin que ella pasara por el proceso regular de nominación grupal. La decisión la convirtió en la primera nominada confirmada de la novena semana del reality.

Montero justificó su elección al recordar el careo que ambos sostuvieron durante la Asamblea del 28 de octubre. “¿Por qué está aquí? ¿Por qué será? Porque llevó prensa al camerino el día del concierto”, declaró el cantante en referencia al rumor que Bebeshita expuso cuando lo nominó esa noche.

Durante esa Asamblea, Bebeshita nominó a Montero y lo confrontó frente al resto de los participantes. Aseguró que el cantante le hacía miradas de atracción y que años atrás la había invitado a salir, versión que sostuvo públicamente al momento de justificar su voto en su contra.

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Montero negó de forma rotunda las declaraciones. Afirmó que la influencer solo había asistido a uno de sus conciertos y entrado a su camerino, rechazó que existiera un pasado sentimental entre ambos y sostuvo que ella no era su tipo, según explicó durante el intercambio que sostuvieron frente a cámaras.

Tras el careo, Bebeshita admitió públicamente que pudo haberse excedido con sus declaraciones. Explicó que buscaba arriesgarse dentro de la dinámica del programa para ganar el reconocimiento de “El Más Gallito”, aunque reconoció que sus palabras pudieron incomodar a terceros.

La decisión llegó después del cruce que ambos protagonizaron en la Asamblea, cuando la influencer lo acusó de comportamientos impropios y él respondió con señalamientos similares. (Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)

La influencer respondió a Montero con dureza cuando él insistió en el tema del camerino al momento de anunciar el Legado. “En realidad un caballero es un caballero. No tiene que estar diciendo tonterías, mentiras y estupideces. Por eso estás afuera... ahí seguirás”, respondió Bebeshita.

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En transmisiones previas del reality, se cuestionó a Montero por supuestos piropos que le habría lanzado a Bebeshita estando frente a su actual pareja dentro del programa, Natalia Alcocer.

El grupo identificado dentro del programa como “Los Disfuncionales” perdió con la salida de Montero a otro de sus integrantes, después de que Azalia Ojeda, séptima eliminada, dejara nominado a Rafa Mercadante mediante el mismo mecanismo una semana antes. Con la nominación de Bebeshita, la novena semana de La Granja VIP 2026 arrancó con el conflicto entre ambos participantes como punto central de la discusión dentro del reality.

Estos son los granjeros que continúan en la competencia

Ivonne Montero — Actriz y cantante Niurka Marcos — Vedette, actriz y bailarina Manelyk González — Influencer y personalidad de realities Fernando Lozada — Empresario e influencer fitness Kunno — Creador de contenido y tiktoker Daniela Alexis “La Bebeshita” — Influencer y conductora Rafael Mercadante — Conductor y actor Kevyn Contreras “El Bicolor” — Creador de contenido y comediante Natalia Alcocer — Actriz y conductora Mario “Mono” Osuna — Exfutbolista de la Liga MX Julio Camejo — Actor, bailarín y cantante

Quiénes son los peones de la novena semana en La Granja VIP 2026

Cabe recordar que los Peones cumplen una serie de responsabilidades diarias que no pueden dejar de lado. Deben despertarse antes que el resto de sus compañeros para preparar el desayuno y encargarse de ordeñar a las vacas, además de atender a las gallinas y al ganado en general.

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Con la llegada de Tlacoyo, el perro de la producción, los Peones también deben sacarlo por las mañanas para que haga sus necesidades. A esa rutina se suma la limpieza de los establos y el gallinero, la recolección de los huevos y el trabajo de dar vueltas al molino, tareas que forman parte de su rol dentro de la dinámica del reality.

Julio Camejo

Fernando Lozada

“La Bebeshita” (Daniela)

Manelyk González