Quién es Hugo Martínez Manterola, el empresario que sería la nueva pareja de la actriz Cinthia Aparicio

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Hugo Martínez Manterola, empresario dedicado a la ganadería, es señalado como la nueva pareja de la actriz Cinthia Aparicio, exesposa de Alexis Ayala, luego de que circulara una fotografía de ambos en redes sociales este 2 de noviembre. La cuenta de espectáculos Reina Venenosa fue la que dio a conocer su identidad y aseguró que la relación llevaría ya varios meses.

Martínez Manterola está al frente de Ganadería Antonio Manterola, un criadero bovino fundado en 1960 por su abuelo materno, don Antonio. El negocio pasó después a su padre y hoy está bajo su administración.

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¿A qué se dedica Hugo Martínez Manterola?

Las operaciones de la ganadería se realizan en la Hacienda Finca Arroyo “El Potrero”, ubicada en Nautla, Veracruz. De acuerdo con El Universal, entre los servicios que ofrece están la venta de ejemplares, novillonas, semen, embriones y gestaciones de diferentes razas.

Hugo Martínez Manterola, posible nueva pareja de Cinthia Aparicio

Martínez Manterola difunde esta actividad a través de su cuenta profesional de Instagram, donde documenta el trabajo diario del criadero. A inicios de septiembre, Aparicio compartió historias en la misma red social en las que aparecía conviviendo con animales de la finca, aunque sin mencionar explícitamente su vínculo con el empresario.

Hugo Martínez no pertenece al medio artístico ni tiene presencia pública conocida

A diferencia de Cinthia Aparicio, con una trayectoria consolidada en la televisión mexicana, Martínez Manterola no es una figura habitual del medio del espectáculo. Pertenece a una familia acomodada y su actividad principal es el comercio de ganado y las importaciones.

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La cuenta Reina Venenosa, lo describió como “ganadero de buena familia dedicada al comercio de ganado e importaciones” y afirmó que es “el novio actual de la actriz Cinthia Aparicio” con “meses juntos”.

Hugo Manterola, supuesta nueva pareja de Cinthia Aparicio

El empresario habría asistido a la boda de la madre de Cinthia Aparicio

Según la información difundida por Reina Venenosa, Hugo Martínez Manterola asistió como acompañante a la boda de la madre de Cinthia Aparicio, celebrada a mediados de octubre. Ese dato alimentó las versiones de que la actriz ya presentó al empresario con su familia.

La fuente citada por la cuenta de espectáculos agregó un comentario directo sobre la situación económica del empresario: “Al menos él sí tiene dinero, no como otros que hipotecan su casa para vivir de apariencias. Yo no sé por qué ella dice que es soltera”.

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Cinthia Aparicio no ha confirmado ni desmentido el noviazgo

Hasta el momento, la actriz mantiene hermetismo sobre su situación sentimental. Meses atrás, al ser cuestionada tras su separación de Alexis Ayala, declaró en entrevista con Univision: “Yo soy soltera, libre, independiente”.

Cinthia Aparicio (Instagram)

En esa misma conversación, Aparicio señaló estar abierta a conocer nuevas personas, sin confirmar ningún vínculo específico. El supuesto noviazgo con Martínez Manterola continúa siendo, hasta ahora, materia de especulación en redes sociales y portales de espectáculos.

Separación de Cinthia Aparicio y Alexis Ayala

La pareja confirmó su separación el 30 de abril de 2026, tras casi tres años de matrimonio. Se habían casado por el civil y por la Iglesia en 2023, luego de tres años de noviazgo.

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Según lo revelado en entrevistas posteriores, fue Cinthia Aparicio quien tomó la decisión definitiva de separarse, debido a que sus planes de vida a futuro se volvieron incompatibles con los de Alexis Ayala.

El actor Alexis Ayala se casa con Cinthia Aparicio en una sorprendente ceremonia (@alexisayala)

El punto central del desencuentro fue el deseo de la actriz de convertirse en madre y formar una familia desde cero, aspiración que Ayala, de 61 años, ya no compartía. El propio actor también mencionó las diferencias respecto a sus proyectos de vida y la falta de convivencia como factores que influyeron en la ruptura.