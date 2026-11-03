México

Quién es Hugo Martínez Manterola, el empresario que sería la nueva pareja de la actriz Cinthia Aparicio

El empresario ganadero es vinculado sentimentalmente con la actriz, quien se divorció de Alexis Ayala este 2026

Composición de dos imágenes: un hombre con sombrero a la izquierda y el mismo hombre junto a una mujer sonriente a la derecha
Quién es Hugo Martínez Manterola, el empresario que sería la nueva pareja de la actriz Cinthia Aparicio
Guardar

Hugo Martínez Manterola, empresario dedicado a la ganadería, es señalado como la nueva pareja de la actriz Cinthia Aparicio, exesposa de Alexis Ayala, luego de que circulara una fotografía de ambos en redes sociales este 2 de noviembre. La cuenta de espectáculos Reina Venenosa fue la que dio a conocer su identidad y aseguró que la relación llevaría ya varios meses.

Martínez Manterola está al frente de Ganadería Antonio Manterola, un criadero bovino fundado en 1960 por su abuelo materno, don Antonio. El negocio pasó después a su padre y hoy está bajo su administración.

PUBLICIDAD

¿A qué se dedica Hugo Martínez Manterola?

Las operaciones de la ganadería se realizan en la Hacienda Finca Arroyo “El Potrero”, ubicada en Nautla, Veracruz. De acuerdo con El Universal, entre los servicios que ofrece están la venta de ejemplares, novillonas, semen, embriones y gestaciones de diferentes razas.

Hugo Martínez Manterola, posible nueva pareja de Cinthia Aparicio
Hugo Martínez Manterola, posible nueva pareja de Cinthia Aparicio

Martínez Manterola difunde esta actividad a través de su cuenta profesional de Instagram, donde documenta el trabajo diario del criadero. A inicios de septiembre, Aparicio compartió historias en la misma red social en las que aparecía conviviendo con animales de la finca, aunque sin mencionar explícitamente su vínculo con el empresario.

Hugo Martínez no pertenece al medio artístico ni tiene presencia pública conocida

A diferencia de Cinthia Aparicio, con una trayectoria consolidada en la televisión mexicana, Martínez Manterola no es una figura habitual del medio del espectáculo. Pertenece a una familia acomodada y su actividad principal es el comercio de ganado y las importaciones.

PUBLICIDAD

La cuenta Reina Venenosa, lo describió como “ganadero de buena familia dedicada al comercio de ganado e importaciones” y afirmó que es “el novio actual de la actriz Cinthia Aparicio” con “meses juntos”.

Hugo Manterola, supuesta nueva pareja de Cinthia Aparicio
Hugo Manterola, supuesta nueva pareja de Cinthia Aparicio

El empresario habría asistido a la boda de la madre de Cinthia Aparicio

Según la información difundida por Reina Venenosa, Hugo Martínez Manterola asistió como acompañante a la boda de la madre de Cinthia Aparicio, celebrada a mediados de octubre. Ese dato alimentó las versiones de que la actriz ya presentó al empresario con su familia.

La fuente citada por la cuenta de espectáculos agregó un comentario directo sobre la situación económica del empresario: “Al menos él sí tiene dinero, no como otros que hipotecan su casa para vivir de apariencias. Yo no sé por qué ella dice que es soltera”.

Cinthia Aparicio no ha confirmado ni desmentido el noviazgo

Hasta el momento, la actriz mantiene hermetismo sobre su situación sentimental. Meses atrás, al ser cuestionada tras su separación de Alexis Ayala, declaró en entrevista con Univision: “Yo soy soltera, libre, independiente”.

Cinthia Aparicio (Instagram)
Cinthia Aparicio (Instagram)

En esa misma conversación, Aparicio señaló estar abierta a conocer nuevas personas, sin confirmar ningún vínculo específico. El supuesto noviazgo con Martínez Manterola continúa siendo, hasta ahora, materia de especulación en redes sociales y portales de espectáculos.

Separación de Cinthia Aparicio y Alexis Ayala

La pareja confirmó su separación el 30 de abril de 2026, tras casi tres años de matrimonio. Se habían casado por el civil y por la Iglesia en 2023, luego de tres años de noviazgo.

Según lo revelado en entrevistas posteriores, fue Cinthia Aparicio quien tomó la decisión definitiva de separarse, debido a que sus planes de vida a futuro se volvieron incompatibles con los de Alexis Ayala.

El actor Alexis Ayala se casa con Cinthia Aparicio en una sorprendente ceremonia
El actor Alexis Ayala se casa con Cinthia Aparicio en una sorprendente ceremonia (@alexisayala)

El punto central del desencuentro fue el deseo de la actriz de convertirse en madre y formar una familia desde cero, aspiración que Ayala, de 61 años, ya no compartía. El propio actor también mencionó las diferencias respecto a sus proyectos de vida y la falta de convivencia como factores que influyeron en la ruptura.

Temas Relacionados

Cinthia AparicioAlexis Ayalaparejarelacionmexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Pensiones del Bienestar 2026: apellidos que reciben el pago del martes 3 al viernes 6 de noviembre

Los beneficiarios pueden consultar el movimiento en la aplicación del Banco del Bienestar o en los cajeros automáticos de la institución

Pensiones del Bienestar 2026: apellidos que reciben el pago del martes 3 al viernes 6 de noviembre

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de noviembre: condenan a 50 años de prisión a dos hombres por secuestrar a tres extranjeros en Veracruz

Las víctimas, dos ciudadanos ecuatorianos y una venezolana menor de edad, fueron rescatadas durante un operativo de la Guardia Nacional en el municipio de Tierra Blanca

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de noviembre: condenan a 50 años de prisión a dos hombres por secuestrar a tres extranjeros en Veracruz

Dos miembros de la "Banda del Río" asesinaron a botellazos a una persona durante una fiesta en el Edomex: recibieron más de 50 años de cárcel

Los dos responsables arrojaron botellas de cerveza contra dos individuos, lo que provocó la muerte de uno y lesiones al otro

Dos miembros de la "Banda del Río" asesinaron a botellazos a una persona durante una fiesta en el Edomex: recibieron más de 50 años de cárcel

Doña Alegría se suma a La Mansión VIP 2: la madre de Poncho de Nigris entra al reality de HotSpanish

La influencer regiomontana convivirá durante 30 días junto a figuras como Karely Ruiz y Paolita Suárez en la competencia digital que arranca el 8 de noviembre

Doña Alegría se suma a La Mansión VIP 2: la madre de Poncho de Nigris entra al reality de HotSpanish

La Aldea Navideña de los Michis llega a Coyoacán: fechas, horarios y qué habrá en el bazar a beneficio de gatos rescatados

Regalos de temporada, propuestas artesanales y productos para gatos formarán parte de la Aldea Navideña de los Michis

La Aldea Navideña de los Michis llega a Coyoacán: fechas, horarios y qué habrá en el bazar a beneficio de gatos rescatados
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de noviembre: condenan a 50 años de prisión a dos hombres por secuestrar a tres extranjeros en Veracruz

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de noviembre: condenan a 50 años de prisión a dos hombres por secuestrar a tres extranjeros en Veracruz

Capturan a “El Tartas” y dos más, presuntos operadores del CJNG en Puebla: se les acusa de ser parte de la logística del cártel en la zona

Ocho periodistas fueron agredidos en cobertura del abatimiento de El Mencho: RSF acusa al CJNG como “depredador de la libertad de prensa”

Inés Gómez Mont busca ‘amparo’ en Estados Unidos para recuperar su libertad tras detención migratoria

Investigan si policías estatales dispararon desde un helicóptero contra una familia durante narcobloqueos en Matamoros

ENTRETENIMIENTO

Doña Alegría se suma a La Mansión VIP 2: la madre de Poncho de Nigris entra al reality de HotSpanish

Doña Alegría se suma a La Mansión VIP 2: la madre de Poncho de Nigris entra al reality de HotSpanish

La Aldea Navideña de los Michis llega a Coyoacán: fechas, horarios y qué habrá en el bazar a beneficio de gatos rescatados

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy lunes 2 de noviembre: frente frío 4 provocará lluvias y bajas temperaturas

Qué pasará con la hija de José Eduardo Derbez tras la separación: Paola Dalay ventila el acuerdo al que llegaron

El Malilla reparte dulces con máscara de Jason en las calles de Valle de Chalco

DEPORTES

Liga MX salva al América por el caso Ícaro Da Conceição: niega violación al reglamento

Liga MX salva al América por el caso Ícaro Da Conceição: niega violación al reglamento

Selección Mexicana Femenil presenta lista preliminar para el Campeonato Concacaf 2026: Charlyn Corral, Scarlett Camberos y Ovalle entre los nombres

Eddy Reynoso enaltece el legado de Canelo Álvarez afirmando que es el mejor mexicano “le duela a quien le duela”

Daniel Saborío queda cerca del podio en los Juegos Olímpicos de la Juventud al terminar en quinto lugar

Las imágenes que dejó el Gran Premio de México de la Fórmula 1 y el campeonato de Kimi Antonelli