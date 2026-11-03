¿Qué es el gorgojo barrenador del aguacate, la plaga que obligó a destruir 52 toneladas del fruto en Michoacán?

Una lámina botánica expone el daño del gorgojo barrenador en la semilla de un aguacate Hass, acompañada por un ejemplar adulto sobre la pulpa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El gorgojo barrenador del aguacate es un escarabajo de la familia Curculionidae cuyas larvas se desarrollan dentro del fruto, perforando la pulpa hasta llegar a la semilla, donde se alimentan y completan su ciclo sin que la cáscara muestre daño visible. Su detección en cargamentos de cuatro estados mexicanos provocó la destrucción de hasta 52 toneladas de fruta durante el fin de semana del 31 de octubre y el 1 de noviembre de 2026.

Sin medidas de control, el Senasica advierte que estas plagas pueden causar pérdidas de hasta el 90% de la producción en una huerta.

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¿Qué hace el gorgojo barrenador al aguacate?

La hembra adulta perfora la cáscara del aguacate con una estructura bucal alargada llamada rostrum y deposita uno o dos huevos por fruto, empujándolos hasta quedar cerca de la semilla. Los huevos tardan entre 12 y 14 días en incubarse.

Agricultores descargan aguacates que serán desechados luego de que las autoridades ambientales del estado mexicano de Michoacán confirmaran la presencia del gorgojo de la semilla del aguacate entre grandes volúmenes de aguacates destinados a la exportación internacional, en San Ángel Zurumbucapio, México, el 31 de octubre de 2026. REUTERS/Stringer

Al nacer, la larva avanza a través de la pulpa hacia el hueso. Ahí se alimenta durante entre 54 y 63 días, construye una cámara de pupación dentro de la semilla y permanece otros 14 a 16 días antes de emerger como adulto. El orificio de entrada queda cubierto por residuos y secreciones, lo que dificulta detectar la infestación desde afuera.

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El adulto puede vivir hasta cuatro meses y se alimenta de ramas tiernas, flores y frutos. Una hembra puede depositar hasta 36 huevos en un mes, según la ficha técnica del Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria de la Secretaría de Agricultura.

No todas las plagas de barrenador son iguales ni causan el mismo daño. El Senasica identifica cuatro especies reglamentadas: el barrenador de ramas (Copturus aguacatae), los barrenadores pequeños del hueso (Conotrachelus perseae y Conotrachelus aguacatae) y el barrenador grande del hueso (Heilipus lauri). También reglamenta la palomilla barrenadora del hueso (Stenoma catenifer).

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En el caso del barrenador pequeño, las larvas pueden llegar a destruir completamente la semilla. El Senasica documenta un promedio de 5.4 larvas por fruto en esa especie, con registros de hasta 16.

Una mano sostiene varios aguacates maduros sobre un lecho de frutos en una ilustración realizada con técnica de acuarela. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Heilipus lauri, el barrenador grande, es plaga cuarentenaria para el mercado de Estados Unidos y puede arruinar hasta el 80% de los frutos de una cosecha, de acuerdo con la Dirección General de Sanidad Vegetal.

Aplicar insecticidas sobre frutos infestados es inútil: la larva y la pupa se desarrollan protegidas dentro de la semilla, fuera del alcance de cualquier producto químico, según la ficha técnica del Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria.

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El control químico solo es efectivo sobre los adultos, durante su etapa de emergencia, con productos como malatión o permetrina. Para larvas y pupas, las opciones son el control cultural —recolectar y enterrar los frutos dañados a al menos un metro de profundidad, o quemarlos— y el control biológico con hongos entomopatógenos como Beauveria bassiana y Metarhizium anisopliae.

No es el mismo gusano que afecta al ganado

Larva del del gorgojo barrenador del aguacate. (Redes sociales)

La confusión es frecuente pero el error tiene consecuencias. El gusano barrenador del ganado es la larva de la mosca Cochliomyia hominivorax, que infecta heridas en animales y humanos y causa miasis. El barrenador del aguacate es un insecto agrícola de la familia de los escarabajos que no ataca tejido animal ni humano.

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La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos no registra un riesgo directo a la salud por consumir aguacate con larvas de barrenador. El insecto no causa infecciones ni parasitosis en humanos.

El riesgo proviene de la descomposición. Las perforaciones que deja la larva exponen la pulpa a hongos que aceleran el deterioro del fruto. Consumir aguacate en ese estado puede provocar malestar estomacal, vómitos, calambres abdominales y fiebre.

La plaga puede cerrar mercados internacionales si se detecta en un cargamento

Los agricultores desechan aguacates después de que las autoridades medioambientales del estado mexicano de Michoacán confirmaran la presencia del gorgojo de la semilla del aguacate en grandes cantidades de aguacates destinados a la exportación internacional, en San Ángel Zurumbucapio, México, el 31 de octubre de 2026. REUTERS/Stringer

La presencia del barrenador activa alertas fitosanitarias que van más allá de la huerta. Michoacán es el principal estado productor de aguacate del país y un proveedor central para el mercado de Estados Unidos. Cualquier hallazgo de plagas reglamentadas puede derivar en inspecciones adicionales, retención de embarques y restricciones comerciales.

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Por eso los productores de Michoacán, Jalisco, Colima y Nayarit destruyeron la fruta sospechosa mediante quema y entierro: los protocolos sanitarios exigen eliminar el material afectado antes de que la plaga alcance zonas declaradas libres del insecto. La fruta destruida no llegó al mercado.