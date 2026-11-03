Paola Dalay edad: la diferencia de años con José Eduardo Derbez, su expareja, y César Romo, su nuevo romance

José Eduardo Derbez, Paola Dalay, César Romo. (Instagram)

Guardar

Paola Dalay, de 24 años, confirmó un acercamiento con el futbolista César Romo un día después de anunciar su separación de José Eduardo Derbez, con quien mantuvo una relación de casi siete años. La diferencia de edad con ambos es distinta: diez años con el actor y seis con el deportista.

La influencer nació el 22 de marzo de 2002 en el Estado de México. La ruptura con Derbez, oficializada el 1 de noviembre mediante un video conjunto en redes sociales, abrió paso a una segunda ola de atención cuando ella misma confirmó el vínculo con Romo en entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante.

PUBLICIDAD

La diferencia de edad con Derbez y Romo

Paola Dalay confirma que sí está saliendo con César Romo y aclara si le fue infiel a José Eduardo Derbez

José Eduardo Derbez nació el 14 de abril de 1992, lo que arroja una diferencia de diez años con la influencer. El actor, hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, tiene 34 años y fue pareja de Dalay durante casi siete años, desde octubre de 2019 hasta noviembre de 2026. Juntos tuvieron a Tessa, su hija, nacida el 30 de junio de 2024, que hoy tiene dos años.

César Romo, el futbolista con quien Dalay confirmó salir, nació el 17 de diciembre de 1995. Tiene 30 años, seis más que la influencer, una brecha considerablemente menor a la que existía con su expareja.

PUBLICIDAD

La separación, según explicó Dalay a Gustavo Adolfo Infante, ocurrió en privado hace aproximadamente cinco meses, aunque la pareja decidió no hacerla pública sino hasta el 1 de noviembre.

“No es algo de ahorita, es algo que ya lleva un tiempecito, pero no nos sentíamos listos para decirlo”, dijo en el video conjunto que ambos publicaron en redes.

Quién es César Romo

César Romo, futbolista de la Kings League Américas. (Instagram: César Ramos)

César Romo es defensa del equipo Raniza FC, que compite en la Kings League Américas, un formato de futbol con reglas distintas al modelo tradicional que ganó popularidad entre públicos jóvenes en México y otros países de la región. Mide aproximadamente 1.75 metros y gestiona su cuenta de Instagram bajo el usuario @clromos, donde publica jugadas y goles con su equipo.

PUBLICIDAD

Su nombre comenzó a circular luego de que se difundiera una fotografía suya junto a Dalay en el Gran Premio de México de Fórmula 1, celebrado este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez. En la imagen que se viralizó en redes, el futbolista la abrazaba por la cintura.

Romo reposteó la fotografía en sus propias historias de Instagram, lo que alimentó las primeras versiones sobre un vínculo entre ambos.

La cuenta de espectáculos Reina Venenosa fue la primera en sostener que Dalay y Romo llevaban tiempo saliendo de manera reservada, y que la cercanía entre ambos habría sido uno de los factores detrás de que la ruptura se hiciera pública. Ninguno de los tres involucrados respaldó esa versión.

PUBLICIDAD

Paola Dalay descarta infidelidad

La pareja asistió a la alfombra roja de Hotel todo incluido en medio de rumores de rompimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

La influencer fue precisa al definir qué tipo de vínculo la une a Romo. “No somos novios, no tenemos una relación. Nos estamos conociendo, estamos saliendo y está fluyendo bastante bien”, dijo a Gustavo Adolfo Infante.

Dalay aclaró también que conoció al futbolista después de haber terminado con Derbez, aunque la ruptura no era pública. “Sí quiero aclarar que lo conocí ya que yo había terminado con José Eduardo”, afirmó. Añadió que, durante ese periodo, tanto ella como el actor continuaron con sus vidas de la misma forma.

Sobre las versiones que atribuían el fin de la relación a una infidelidad, fue categórica: “No hubo infidelidades de ninguno de los dos. Los dos estamos muy tranquilos por ese lado”. Descartó además que hubiera existido violencia dentro de la relación. “Conocen a José Eduardo, es una persona increíble, es un papá espectacular y como pareja también es una persona increíble, solo que a veces hay cosas que ya no dan para más”, señaló en la misma entrevista.

PUBLICIDAD

Derbez confirmó por su parte, ante medios de comunicación, que la crisis venía de meses atrás. “Todas las relaciones tienen subidas y bajadas, pero hay veces que las bajadas son más”, declaró al programa Hoy. La pareja tiene una hija en común, Tessa, quien por el momento permanece bajo el cuidado del actor mientras Dalay termina de acondicionar el departamento al que se mudó hace tres meses.