Balón de Oro 2025: cuándo, a qué hora y dónde ver la gala en vivo desde México

El evento premiará a los mejores futbolistas de la temporada, incluyendo reconocimientos en categorías masculina, femenina y juvenil

Por Anayeli Tapia Sandoval

A qué hora es la
A qué hora es la ceremonia del Balón de Oro 2025. - créditos: Ballon D’Or

La ceremonia del Balón de Oro 2025 distinguirá a los jugadores más destacados de la temporada este lunes 22 de septiembre en el Théâtre du Châtelet de París.

La expectación en torno al máximo galardón individual del futbol responde a una edición con nuevos favoritos y cambios generacionales tras el dominio de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo durante más de 15 años.

Para este ciclo, el foco recae sobre Ousmane Dembélé, atacante francés del Paris Saint-Germain, y el joven prodigio del Barcelona, Lamine Yamal, quienes encabezan la lista de favoritos.

Un evento que reúne a la élite del futbol global

El Théâtre du Châtelet, en el corazón de París, será nuevamente el escenario de la gala, donde los ojos del mundo se posan sobre los 30 nominados al Balón de Oro masculino y las 30 candidatas al Balón de Oro femenino. Este año, la representación del Paris Saint-Germain destaca con nueve futbolistas entre los aspirantes, después de su contundente victoria en la final de la Champions League ante el Inter de Milán.

Ousmane Dembélé se perfila como favorito tras anotar 35 goles en todas las competiciones y liderar al club parisino hacia títulos en la Ligue 1 y en el Mundial de Clubes.

Por su parte, Lamine Yamal llega a la gala con 18 años y un papel central en el esquema del FC Barcelona, además de haber sido distinguido con el Trofeo Kopa en la edición anterior del Balón de Oro por su desempeño como mejor jugador sub-21. En la víspera se filtró una supuesta lista en donde se da por ganador al jugador, sin embargo, habrá qué ver si esto se hace o no realidad.

El año pasado, el premio masculino recayó en el español Rodri, mientras que el femenino fue para Aitana Bonmatí del Barcelona. Ante la lesión de Rodri, la edición actual ha visto amplias posibilidades para varios jugadores frescos en la élite como Erling Haaland, Harry Kane, Mohamed Salah o Vinícius Júnior.

La gala del Balón de Oro no solo entrega el tradicional galardón al mejor futbolista masculino y femenino, sino que reconoce con trofeos adicionales a jugadores y entrenadores sobresalientes: el Trofeo Kopa para el mejor jugador joven, el Trofeo Yashin para el mejor portero, el Trofeo Gerd Müller para máximo goleador, y el Trofeo Johan Cruyff para los mejores entrenadores.

¿Dónde ver en México?

Ceremonia de Balón de Oro:
Ceremonia de Balón de Oro: día, hora, canal TV y lista de candidatos al premio individual más importante del fútbol.
  • Fecha del evento: Lunes 22 de septiembre de 2025
  • Horario en México: 13:00 horas (hora CDMX)
  • Lugar de la ceremonia: Théâtre du Châtelet, París
  • Dónde ver en vivo desde México: A través del canal de YouTube de Claro Sports

¿Dónde verlo en otros países?

  • Afganistán: Sony Sports Ten 1
  • Albania: SS-1HD
  • Argelia: beIN
  • Argentina: Claro Sports
  • Armenia: FAST Sports
  • Australia: beIN
  • Austria: DAZN
  • Azerbaiyán: Okko
  • Bahrein: beIN
  • Bangladesh: Sony Sports Ten 1
  • Bielorrusia: Okko﻿
  • Bélgica: Proximus Showcase
  • Bhután: Sony Sports Ten 1
  • Bolivia: Claro Sports
  • Brasil: TNT Brazil
  • Brunei: beIN
  • Bulgaria: bTV Action + VOYO (SVOD)
  • Camboya: beIN
  • Chad: beIN, New World TV
  • Chile: Claro Sports
  • Colombia: Claro Sports
  • Costa Rica: Claro Sports
  • Chequia: Nova Sport 1
  • Dinamarca: VIAPLAY SPORT NEWS
  • Yibuti: beIN, New World TV
  • República Dominicana: Claro Sports
  • Ecuador: Claro Sports
  • Egipto: beIN
  • El Salvador: Claro Sports
  • Finlandia: Viaplay Urheilu 3
  • Francia: L’Equipe
  • Georgia: Setanta Sports 1
  • Alemania: DAZN
  • Grecia: COSMOTE Sport 1HD
  • Guatemala: Claro Sports
  • Honduras: Claro Sports
  • Hong Kong SAR: beIN
  • Hungría: RTL+
  • Islandia: SÝN Sport Viaplay
  • India: Sony Sports Ten 1
  • Indonesia: beIN
  • Irán: beIN
  • Irak: beIN
  • Israel: 5 Sport
  • Jordania: beIN
  • Kazajstán: Okko
  • Kuwait: beIN
  • Kirguistán: Okko
  • Laos: beIN
  • Líbano: beIN
  • Libia: beIN
  • Malasia: beIN
  • Maldivas: Sony Sports Ten 1
  • Mauritania: beIN, New World TV
  • México: Claro Sports
  • Marruecos: beIN
  • Nepal: Sony Sports Ten 1
  • Países Bajos: Ziggo Sport 2
  • Nueva Zelanda: beIN
  • Nicaragua: Claro Sports
  • Noruega: TV2 Sport 1
  • Omán: beIN
  • Paquistán: Sony Sports Ten 1
  • Palestina (incluidas la Franja de Gaza y Cisjordania): beIN, The Sports Channel
  • Panamá: Claro Sports
  • Paraguay: Claro Sports
  • Perú: Claro Sports
  • Filipinas: beIN
  • Polonia: TVP Sport
  • Portugal: Sport TV
  • Catar: beIN
  • República de Irlanda: Virgin Media
  • Rumanía: Prima Sport 2
  • Rusia: Okko
  • Arabia Saudí: beIN
  • Singapur: beIN
  • Eslovaquia: Nova Sport 1﻿
  • Somalia: beIN
  • Corea del Sur: SOOP TV, IB SPORTS
  • Sudán del Sur: beIN
  • España: Movistar +
  • Sri Lanka: Sony Sports Ten 1
  • África sub-sahariana: Max2
  • África sub-sahariana (habla francesa): New World Sport 1
  • Sudán: beIN
  • Suecia: Viaplay Sport
  • Suiza: DAZN
  • Siria: beIN
  • Tayikistán: Okko
  • Tailandia: beIN
  • Timor del Este: beIN
  • Tunez: beIN
  • Turquía: Tivibu Spor 1
  • Turkmenistán: Okko
  • Ucrania: Megogo Football 1, Megogo Sport
  • Emiratos Árabes Unidos: beIN
  • Reino Unido: ballondor.com/en/videos
  • Estados Unidos: CBS
  • Uruguay: Claro Sports
  • Uzbekistán: Okko
  • Venezuela: Claro Sports
  • Vietnam: FPT
  • Yemen: beIN

Lista completa de nominados

El Balón de Oro 2025
El Balón de Oro 2025 genera gran expectativa entre los fanáticos del fútbol en el mundo. Crédito: AFP

Nominados al Balón de Oro masculino 2025

  • Jude Bellingham (Inglaterra, Real Madrid)
  • Ousmane Dembélé (Francia, Paris Saint-Germain)
  • Gianluigi Donnarumma (Italia, Paris Saint-Germain)
  • Désiré Doué (Francia, Paris Saint-Germain)
  • Denzel Dumfries (Países Bajos, Inter)
  • Serhou Guirassy (Guinea, Borussia Dortmund)
  • Viktor Gyökeres (Suecia, Sporting CP/Arsenal)
  • Erling Haaland (Noruega, Manchester City)
  • Achraf Hakimi (Marruecos, Paris Saint-Germain)
  • Harry Kane (Inglaterra, Bayern)
  • Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, Napoli/Paris Saint-Germain)
  • Robert Lewandowski (Polonia, Barcelona)
  • Alexis Mac Allister (Argentina, Liverpool)
  • Lautaro Martínez (Argentina, Inter)
  • Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid)
  • Scott McTominay (Escocia, Napoli)
  • Nuno Mendes (Portugal, Paris Saint-Germain)
  • João Neves (Portugal, Paris Saint-Germain)
  • Michael Olise (Francia, Bayern)
  • Cole Palmer (Inglaterra, Chelsea)
  • Pedri (España, Barcelona)
  • Raphinha (Brasil, Barcelona)
  • Declan Rice (Inglaterra, Arsenal)
  • Fabián Ruiz (España, Paris Saint-Germain)
  • Mohamed Salah (Egipto, Liverpool)
  • Virgil van Dijk (Países Bajos, Liverpool)
  • Vinícius Júnior (Brasil, Real Madrid)
  • Vitinha (Portugal, Paris Saint-Germain)
  • Florian Wirtz (Alemania, Leverkusen/Liverpool)
  • Lamine Yamal (España, Barcelona)

Nominadas al Balón de Oro femenino 2025

  • Sandy Baltimore (Francia, Chelsea)
  • Barbra Banda (Zambia, Orlando Pride)
  • Aitana Bonmatí (España, Barcelona)
  • Lucy Bronze (Inglaterra, Chelsea)
  • Klara Bühl (Alemania, Bayern)
  • Mariona Caldentey (España, Arsenal)
  • Sofia Cantore (Italia, Juventus/Washington Spirit)
  • Steph Catley (Australia, Arsenal)
  • Temwa Chawinga (Malawi, Kansas City)
  • Melchie Dumornay (Haití, OL Lyonnes)
  • Emily Fox (Estados Unidos, Arsenal)
  • Cristiana Girelli (Italia, Juventus)
  • Esther González (España, Gotham FC)
  • Caroline Graham Hansen (Noruega, Barcelona)
  • Patri Guijarro (España, Barcelona)
  • Amanda Gutierres (Brasil, Palmeiras)
  • Hannah Hampton (Inglaterra, Chelsea)
  • Pernille Harder (Dinamarca, Bayern)
  • Lindsey Heaps (Estados Unidos, OL Lyonnes)
  • Chloe Kelly (Inglaterra, Manchester City/Arsenal)
  • Frida Maanum (Noruega, Arsenal)
  • Marta (Brasil, Orlando Pride)
  • Clara Mateo (Francia, Paris FC)
  • Ewa Pajor (Polonia, Barcelona)
  • Clàudia Pina (España, Barcelona)
  • Alexia Putellas (España, Barcelona)
  • Alessia Russo (Inglaterra, Arsenal)
  • Johanna Rytting Kaneryd (Suecia, Chelsea)
  • Caroline Weir (Escocia, Real Madrid)
  • Leah Williamson (Inglaterra, Arsenal)

Nominados al Trofeo Kopa masculino 2025

  • Ayyoub Bouaddi (Francia, Lille)
  • Pau Cubarsí (España, Barcelona)
  • Désiré Doué (Francia, Paris Saint-Germain)
  • Estêvão (Brasil, Palmeiras/Chelsea)
  • Dean Huijsen (España, Bournemouth/Real Madrid)
  • Myles Lewis-Skelly (Inglaterra, Arsenal)
  • Rodrigo Mora (Portugal, Porto)
  • João Neves (Portugal, Paris Saint-Germain)
  • Lamine Yamal (España, Barcelona)
  • Kenan Yıldız (Turquía, Juventus)

Nominadas al Trofeo Kopa femenino 2025

  • Michelle Agyemang (Inglaterra, Brighton/Arsenal)
  • Linda Caicedo (Colombia, Real Madrid)
  • Wieke Kaptein (Países Bajos, Chelsea)
  • Vicky López (España, Barcelona)
  • Claudia Martínez Ovando (Paraguay, Club Olimpia)

Nominados al Trofeo Yashin masculino 2025

  • Alisson Becker (Brasil, Liverpol)
  • Yassine Bounou (Marruecos, Al Hilal)
  • Lucas Chevalier (Francia, Lille)
  • Thibaut Courtois (Bélgica, Real Madrid)
  • Gianluigi Donnarumma (Italia, Paris Saint-Germain)
  • Emiliano Martínez (Argentina, Aston Villa)
  • Jan Oblak (Eslovenia, Atlético de Madrid)
  • David Raya (España, Arsenal)
  • Matz Sels (Bélgica, Nottingham Forest)
  • Yann Sommer (Suiza, Inter)

Nominadas al Trofeo Yashin femenino 2025

  • Ann-Katrin Berger (Alemania, Gotham FC)
  • Cata Coll (España, Barcelona)
  • Hannah Hampton (Inglaterra, Chelsea)
  • Chiamaka Nnadozie (Nigeria, Paris FC/Brighton)
  • Daphne van Domselaar (Países Bajos, Arsenal)

Nominados al Trofeo Johan Cruyff masculino 2025

  • Antonio Conte (Italia, Napoli)
  • Luis Enrique (España, Paris Saint-Germain)
  • Hansi Flick (Alemania, Barcelona)
  • Enzo Maresca (Italia, Chelsea)
  • Arne Slot (Países Bajos, Liverpool)

Nominadas al Trofeo Johan Cruyff femenino 2025

  • Sonia Bompastor (Francia, Chelsea)
  • Arthur Elias (Brasil, selección nacional de Brasil)
  • Justine Madugu (Nigeria, selección nacional de Nigeria)
  • Renée Slegers (Países Bajos, Arsenal)
  • Sarina Wiegman (Países Bajos, selección nacional de Inglaterra)

Nominados al Trofeo al Club del Año masculino 2025

  • Paris Saint-Germain (Francia)
  • Liverpool (Inglaterra)
  • Barcelona (España)
  • Chelsea (Inglaterra)
  • Botafogo (Brasil)

Nominados al Trofeo al Club del Año femenino 2025

  • Arsenal (Inglaterra)
  • Barcelona (España)
  • Chelsea (Inglaterra)
  • OL Lyonnes (Francia)
  • Orlando Pride (Estados Unidos)

