¿Se queda en las 168 libras? Crawford renuncia a su campeonato superwelter tras vencer a Canelo Álvarez

Terence Crawford derrotó a Canelo Álvarez y se convirtió en nuevo campeón mundial indiscutido de las 168 libras (REUTERS)

El sábado pasado Terence “Bud” Crawford hizo historia en el boxeo y se convirtió en el primer peleador en unificar todos los campeonatos en tres categorías diferentes en la era de los cuatro organismos.

El estadounidense derrotó de manera contundente a Saúl Canelo Álvarez y le quitó los cuatro cinturones de los supermedianos para convertirse en campeón absoluto de la división. Tras doce asaltos dominados completamente por Bud, los jueces entregaron como resultado en sus tarjetas 116-112, 115-113 y 115-113.

Terence Crawford le da un golpe al Canelo Alvarez durante la pelea por el campeonato indiscutido en Las Vegas el sábado 13 de septiembre del 2025. (AP Foto/David Becker)

Crawford renuncia a su título superwelter tras vencer a Canelo Álvarez

Una de las incertidumbres después de la pelea fue en qué división continuaría su carrera el estadounidense, pues cabe recordar que subió de peso dos categorías para retar el mexicano. Sin embargo, el día de hoy Salvador Rodríguez de ESPN, informó que Crawford renunció a su campeonato superwelter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

“Oficial: Terence Crawford dejó el cetro Superwelter de la Asociación Mundial de Boxeo y Abass Baraou es elevado a campeón regular. Crawford ostenta ahora todos los campeonatos del peso Supermediano", escribió el periodista.

Este panorama deja en claro que Bud seguirá su carrera como boxeador profesional en la división de los supermedianos. Además, esto también se abre una posible revancha para Álvarez, quien ya no es campeón mundial.

(IG/ @tbudcrawford)

¿Qué sigue para Canelo Álvarez?

Por otra parte, aún no se sabe qué sigue para la carrera de Canelo Álvarez, al término del combate el propio pugilista tapatío aseguró que se tomará un tiempo para pasar con su familia y después verá qué camino toma su trayectoria.

Aunque las expectativas en torno al futuro del campeón mexicano se centran en la posibilidad de que se mantenga en la categoría de los supermedianos, donde ha alcanzado sus mayores éxitos profesionales.

Saúl Canelo Álvarez perdió su campeonato indiscutido de las 168 libras (REUTERS)

De ser así, existen varios nombres que se encuentran en la división y que podrían medirse al jalisciense en un futuro no muy lejano. El primer peleador es Hamzah Sheeraz, quien hace algunos días aseguró que le gustaría pelear contra Saúl, pues lo consideró uno de los mejores boxeadores.

Otra de las opciones para el mexicano puede ser Christian Mbilli, quien cuenta con un récord impecable de 29-0-1, y que tendrá revancha contra Lester Martínez (19-0-1) tras el empate en la función de Canelo vs Crawford.

Y Finalmente, el rival más esperado para Saúl Álvarez es David Benavidez, quien siempre ha deseado subirse al ring para enfrentar al tapatío, aunque este siempre se haya negado. A pesar de que hay posibilidad del combate, el Bandera Roja se encuentra compitiendo en las 175 libras, donde es campeón mundial por parte del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).