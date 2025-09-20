Quién es Alan David Picasso, boxeador mexicano que peleará contra Inoue por el campeonato indiscutido supergallo

Alan David Picasso peleará contra Naoya Inoue por el campeonato indiscutido supergallo (Foto: Instagram/reydavidpicasso)

El boxeador mexicano Alan David Picasso Romero tendrá la oportunidad de su vida cuando se enfrente a Naoya Inoue por el campeonato indiscutido de la categoría supergallo. El pugilista capitalino se medirá ante el “Monstruo Japonés” el próximo 27 de diciembre en el Mohammed Abdu Arena.

Picasso, de 25 años, irá hasta Arabia Saudita para retar a uno de los mejores libra por libra de la última década en busca de lograr una hazaña que quedaría marcada en la historia del boxeo mexicano, conseguir los cuatro cinturones de las 122 libras en una sola pelea (CMB, AMB, OMB y FIB).

¿Quién es Alan David Picasso?

La historia de Alan David está marcada por una profunda tradición familiar. Desde los siete años, el boxeo formó parte de su vida, impulsado por el legado de su padre, abuelo y tatarabuelo, todos ellos boxeadores. Este entorno familiar le transmitió la pasión por el deporte y le brindó las bases para desarrollar una carrera sólida desde temprana edad.

A los 15 años, “El Rey” Picasso enfrentó una decisión que definiría su futuro. Además de destacar en el boxeo, también mostró talento en el fútbol, llegando a jugar en la tercera división, categoría sub-20. Sin embargo, optó por seguir el camino familiar y continuar su desarrollo en el ring, rechazando la propuesta futbolística.

David Picasso retuvo su título y sigue invicto (Instagram/ @reydavidpicasso)

Su carrera profesional en el boxeo comenzó el 25 de marzo de 2017, cuando debutó frente a José Antonio Arellano López y obtuvo la victoria por decisión dividida. Tres años después, a los 20 años, alcanzó uno de sus mayores logros al coronarse campeón juvenil intercontinental supergallo del CMB, consolidando su posición como una de las promesas más destacadas del boxeo mexicano actual.

Cabe señalar que al mismo tiempo, David también avanza en su formación universitaria en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), consolidándose como un ejemplo de disciplina tanto en el deporte como en los estudios. Actualmente, cursa la carrera de Neurociencia y Física en la UNAM.

(Foto: Instagram/reydavidpicasso)

David Picasso contra todo pronóstico ante Inoue

Picasso no es el favorito en su pelea contra Naoya Inoue y las apuestas lo desfavorecen. Sin embargo, su juventud y su récord de 32 victorias (17 por la vía del nocaut), 0 derrotas y 1 empate generan esperanza en la afición mexicana.

Por su parte, Inoue parte como amplio favorito, pues además de que marcha invicto con una marca impecable de 31 victorias (27 por la vía del nocaut), sus numerosas cualidades lo respaldan entre las que resaltan su increíble velocidad con ambas manos y pies, su habilidad técnica y particularmente su enorme poder de golpeo.