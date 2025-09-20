México Deportes

Quién es Alan David Picasso, boxeador mexicano que peleará contra Inoue por el campeonato indiscutido supergallo

El pugilista capitalino de 25 años se enfrentará al “Monstruo Japonés” en diciembre de este año

Por César Márquez

Guardar
Alan David Picasso peleará contra
Alan David Picasso peleará contra Naoya Inoue por el campeonato indiscutido supergallo (Foto: Instagram/reydavidpicasso)

El boxeador mexicano Alan David Picasso Romero tendrá la oportunidad de su vida cuando se enfrente a Naoya Inoue por el campeonato indiscutido de la categoría supergallo. El pugilista capitalino se medirá ante el “Monstruo Japonés” el próximo 27 de diciembre en el Mohammed Abdu Arena.

Picasso, de 25 años, irá hasta Arabia Saudita para retar a uno de los mejores libra por libra de la última década en busca de lograr una hazaña que quedaría marcada en la historia del boxeo mexicano, conseguir los cuatro cinturones de las 122 libras en una sola pelea (CMB, AMB, OMB y FIB).

¿Quién es Alan David Picasso?

La historia de Alan David está marcada por una profunda tradición familiar. Desde los siete años, el boxeo formó parte de su vida, impulsado por el legado de su padre, abuelo y tatarabuelo, todos ellos boxeadores. Este entorno familiar le transmitió la pasión por el deporte y le brindó las bases para desarrollar una carrera sólida desde temprana edad.

A los 15 años, “El Rey” Picasso enfrentó una decisión que definiría su futuro. Además de destacar en el boxeo, también mostró talento en el fútbol, llegando a jugar en la tercera división, categoría sub-20. Sin embargo, optó por seguir el camino familiar y continuar su desarrollo en el ring, rechazando la propuesta futbolística.

David Picasso retuvo su título
David Picasso retuvo su título y sigue invicto (Instagram/ @reydavidpicasso)

Su carrera profesional en el boxeo comenzó el 25 de marzo de 2017, cuando debutó frente a José Antonio Arellano López y obtuvo la victoria por decisión dividida. Tres años después, a los 20 años, alcanzó uno de sus mayores logros al coronarse campeón juvenil intercontinental supergallo del CMB, consolidando su posición como una de las promesas más destacadas del boxeo mexicano actual.

Cabe señalar que al mismo tiempo, David también avanza en su formación universitaria en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), consolidándose como un ejemplo de disciplina tanto en el deporte como en los estudios. Actualmente, cursa la carrera de Neurociencia y Física en la UNAM.

(Foto: Instagram/reydavidpicasso)
(Foto: Instagram/reydavidpicasso)

David Picasso contra todo pronóstico ante Inoue

Picasso no es el favorito en su pelea contra Naoya Inoue y las apuestas lo desfavorecen. Sin embargo, su juventud y su récord de 32 victorias (17 por la vía del nocaut), 0 derrotas y 1 empate generan esperanza en la afición mexicana.

Por su parte, Inoue parte como amplio favorito, pues además de que marcha invicto con una marca impecable de 31 victorias (27 por la vía del nocaut), sus numerosas cualidades lo respaldan entre las que resaltan su increíble velocidad con ambas manos y pies, su habilidad técnica y particularmente su enorme poder de golpeo.

Temas Relacionados

Alan David PicassoRey PicassoRey David PicassoNaoya InoueBoxeomexico-deportes

Más Noticias

¿Cuándo y dónde ver el Chivas vs Toluca de la jornada 9?

El duelo sabatino en el Estadio Akron enfrenta al campeón vigente y a un Guadalajara urgido de puntos rumbo a la Liguilla

¿Cuándo y dónde ver el

Cruz Azul vence a los Bravos de Juárez y mantiene su racha de siete partidos ganando

Con un buen primer tiempo, La Máquina remontó el marcador y derrotó a los Bravos que no pudieron empatar

Cruz Azul vence a los

Juan Manuel Márquez revela lo que le hizo falta a Canelo Álvarez en su combate contra Crawford

La derrota del tapatío sorprendió a muchos expertos del deporte que lo veían como favorito

Juan Manuel Márquez revela lo

Histórico logro para México en Tokio 2025: Alegna González gana plata y rompe récord continental en marcha de 20 km

La representante naval logró segundo sitio en la prueba de atletismo, con marca histórica para América Latina

Histórico logro para México en

Terence Crawford responde a Eddy Reynoso luego de que lo subestimara en su pelea contra Canelo

El estadounidense se convirtió en nuevo monarca de la división de los supermedianos

Terence Crawford responde a Eddy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen y procesan a “El

Detienen y procesan a “El Oso”, presunto líder del Cártel Independiente de Acapulco

Quién es Carlos Alberto Paéz, líder de facción del Cártel Sinaloa, sancionado por EEUU

Capturan a dos personas en Edomex tras cateo: les aseguraron medicamento controlado, armamento, hidrocarburo y drogas

Dictan prisión preventiva a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de “La Barredora”

De “El Mayo” a Caro Quintero: los vecinos de Naasón Joaquín, líder de la Luz del Mundo, en la prisión de MDC Brooklyn

ENTRETENIMIENTO

Carlos Rivera explota ante los

Carlos Rivera explota ante los chismes que circulan sobre él en redes sociales: “Muchas mentiras”

La Casa de los Famosos México 2025: Mi Banda El Mexicano llega a la fiesta temática

Productora de La Casa de los Famosos México reacciona a los rumores de una supuesta relación con El Guana

Shakira llora al despedirse de México tras 12 conciertos: “Los llevo en mi corazón”

Este es el top 10 de series en Prime Video México para disfrutar acompañado

DEPORTES

¿Cuándo y dónde ver el

¿Cuándo y dónde ver el Chivas vs Toluca de la jornada 9?

Cruz Azul vence a los Bravos de Juárez y mantiene su racha de siete partidos ganando

Juan Manuel Márquez revela lo que le hizo falta a Canelo Álvarez en su combate contra Crawford

Histórico logro para México en Tokio 2025: Alegna González gana plata y rompe récord continental en marcha de 20 km

Terence Crawford responde a Eddy Reynoso luego de que lo subestimara en su pelea contra Canelo