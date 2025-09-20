Juan Manuel Márquez revela lo que le hizo falta a Canelo Álvarez en su combate contra Crawford

Canelo Álvarez lamentó la “envidia” de Juan Manuel Márquez (Infobae)

Saúl Álvarez perdió su campeonato indiscutido de las 168 libras ante Terence Crawford el pasado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas. El tapatío fue dominado por el estadounidense durante la mayor parte de la pelea y terminó por perder de manera unánime luego de que los jueces dieran como resultado en sus tarjetas 116-112, 115-113 y 115-113.

Ahora, la monarquía que había construido Canelo en la división de los supermedianos llegó a su fin después de años de dominio. Mientras que Crawford hizo historia al convertirse en el primer boxeador en unificar todos los campeonatos en la era de los cuatro organismos (CMB, AMB, OMB y FIB).

Esta derrota sorprendió a muchos expertos del deporte que veían como favorito al jalisciense y causó muchos cuestionamientos hacia su actuación arriba del cuadrilátero. Tal es el caso de Juan Manuel Márquez, quien externó lo que le hizo falta a Álvarez durante la función.

Terence Crawford le da un golpe al Canelo Alvarez durante la pelea por el campeonato indiscutido en Las Vegas el sábado 13 de septiembre del 2025. (AP Foto/David Becker)

Juan Manuel Márquez confesó lo que le hizo falta a Canelo en su pelea contra Crawford

En una edición del canal BLCK MNKY TV, Juan Manuel Márquez aseguró a Canelo Álvarez le hizo falta realizar más movimientos de cintura y no nada más concentrarse en dar golpes de poder. Además, el Dinamita agregó que esa estrategia no funciona con un pugilista como Crawford que maneja bien su jab y los contragolpes.

“Creo que a Canelo le hace falta más combinar, le hace falta más mover la cintura, ponerle más ritmo a su boxeo. No nada más concentrarse en golpes de poder porque prácticamente estaba queriendo conectar golpes de poner frente a un peleador que desde su guardia zurda estaba manejando bien la distancia, estaba manejando bien el jab, contragolpes perfectos y era la estrategia que le convenía a Crawford”, declaró el ex campeón mundial.

Cabe recordar que el Dinamita Márquez ha sido un duro crítico de la carrera de Saúl Álvarez, pues aunque ha asegurado que es un buen peleador, también ha señalado las condiciones favorables que ha impuesto en algunas de sus peleas.

Saúl "Canelo" Álvarez y Terence Crawford alzan los brazos tras finalizar la pelea por la unificación de los títulos supermedianos. Estadio Allegiant, Las Vegas, Nevada, EEUU. 14 de septiembre de 2025. CREDITO OBLIGADO IMAGN IMAGES/Joe Camporeale

¿Qué sigue para Canelo Álvarez tras haber sido derrotado por Crawford?

El siguiente paso en la carrera de Canelo sigue siendo una incertidumbre y aún no se sabe qué pasará con el pugilista jalisciense. Al término del combate, el mismo declaró que se tomará un descanso para pasar tiempo con su familia y después verá lo que hará.

Su trayectoria en el boxeo supera los 15 años, periodo en el cual se consolidó en el máximo nivel de la disciplina enfrentándose a rivales de talla mundial y captando la atención tanto nacional como internacional. A lo largo de su carrera, el mexicano de 35 años ha acumulado 63 victorias, de las cuales 39 fueron por nocaut, además de registrar 2 empates y solo 3 derrotas, números que lo posicionan como uno de los referentes del boxeo contemporáneo.

El legado de Álvarez en la historia del boxeo moderno se ha forjado a través de duelos contra figuras reconocidas y títulos mundiales en distintas categorías, manteniéndose siempre como un exponente destacado del pugilismo mexicano.