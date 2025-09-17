Chivas vs Tigres EN VIVO: minuto a minuto el partido está retrasado por la luvia en Jalisco

Las Chivas Rayadas del Guadalajara buscarán una victoria en su partido pendiente contra los Tigres en el estadio Akron .

El partido pendiente entre Chivas y Tigres , correspondiente a la jornada 1 del Torneo Apertura 2025, se disputará este miércoles 17 de septiembre en el Estadio Akron , luego de haber sido postergado por las remodelaciones del inmueble rumbo al Mundial 2026.

Alineación de las Chivas : Raúl Rangel, Gilberto Sepúlveda, Miguel Tapias, Bryan González, Diego Campillo, Miguel Gómez, Cade Cowell, Efraín Álvarez, Luis Romo, Fernando González y Santiago Sandova l.

La cuenta oficial de X de los Tigres informó que el partido sufrió un ligero retraso por la lluvia que se registra en Guadalajara.

Últimas noticias

Alerta SSPC por estafas en boletos y paquetes turísticos para el Mundial 2026: sólo FIFA venderá entradas Advierten sobre fraudes digitales con entradas falsas y viajes simulados, por lo que recomiendan registro oficial, verificación web y precaución en redes sociales

Julio César Chávez afirma que Canelo Álvarez ya está “cansado” de boxear tras perder contra Crawford El “gran campeón mexicano” lanzó fuerte crítica al tapatío tras perder los títulos de los supermedianos

¿Dónde y a qué hora ver al Copenhague de Rodrigo Huescas en la Champions League? El lateral mexicano fue convocado por el equipo de Dinamarca para su debut en el torneo más importante de Europa

Álvaro Morales tendría oportunidad de quedarse en ESPN, reportó el hijo de José Ramón El polémico analista deportivo no saldría del canal en el que se consolidó como comentarista