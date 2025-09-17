Chivas vs Tigres EN VIVO: minuto a minuto el partido está retrasado por la luvia en Jalisco

La cuenta oficial de X de los Tigres informó que el partido sufrió un ligero retraso por la lluvia que se registra en Guadalajara.
Alineación Tigres: Nahuel Guzmán, Joaquim Pereira, Marco Farfan, Fernando Gorriarán, Juan Brunetta, Diego Lainez, Francisco Córdova, Javier Aquino, Romulo Zanré, Bernardo Parra y Ángel Correa.
Alineación de las Chivas: Raúl Rangel, Gilberto Sepúlveda, Miguel Tapias, Bryan González, Diego Campillo, Miguel Gómez, Cade Cowell, Efraín Álvarez, Luis Romo, Fernando González y Santiago Sandoval.
El partido pendiente entre Chivas y Tigres, correspondiente a la jornada 1 del Torneo Apertura 2025, se disputará este miércoles 17 de septiembre en el Estadio Akron, luego de haber sido postergado por las remodelaciones del inmueble rumbo al Mundial 2026.
Las Chivas Rayadas del Guadalajara buscarán una victoria en su partido pendiente contra los Tigres en el estadio Akron.