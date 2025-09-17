México Deportes

Chivas vs Tigres EN VIVO: minuto a minuto el partido está retrasado por la luvia en Jalisco

El Rebaño Sagrado viene de una victoria ante su acérrimo rival y buscará mantener la senda del triunfo ante el cuadro regiomontano

Por Gerardo Lezama

00:52 hsHoy
El partido entre las Chivas
El partido entre las Chivas del Guadalajara y los Tigres sufrió un ligero retraso por las lluvias. Imagen cuenta de X @Tigresoficial

La cuenta oficial de X de los Tigres informó que el partido sufrió un ligero retraso por la lluvia que se registra en Guadalajara.

00:47 hsHoy
Alineación del cuadro de los Tigres para enfrentarse a las Chivas Crédito: Cuenta de X @TigresOficial

Alineación Tigres: Nahuel Guzmán, Joaquim Pereira, Marco Farfan, Fernando Gorriarán, Juan Brunetta, Diego Lainez, Francisco Córdova, Javier Aquino, Romulo Zanré, Bernardo Parra y Ángel Correa.

00:35 hsHoy
Alineación de las Chivas para
Alineación de las Chivas para enfrentar al cuadro de los Tigres. Imagen cuenta de X @Chivas

Alineación de las Chivas: Raúl Rangel, Gilberto Sepúlveda, Miguel Tapias, Bryan González, Diego Campillo, Miguel Gómez, Cade Cowell, Efraín Álvarez, Luis Romo, Fernando González y Santiago Sandoval.

00:18 hsHoy

¿Cómo quedará el partido pendiente entre las Chivas y los Tigres de la jornada 1 de acuerdo a la IA?

Guadalajara llega fortalecido tras vencer al América y los universitarios sin su goleador, todo esto influiría en el marcador final

Por Gerardo Lezama

El partido pendiente entre Chivas
El partido pendiente entre Chivas y Tigres se jugará el 17 de septiembre en el Estadio Akron, tras ser reprogramado por remodelaciones para el Mundial 2026.

El partido pendiente entre Chivas y Tigres, correspondiente a la jornada 1 del Torneo Apertura 2025, se disputará este miércoles 17 de septiembre en el Estadio Akron, luego de haber sido postergado por las remodelaciones del inmueble rumbo al Mundial 2026.

Leer la nota completa
23:56 hsAyer
Chivas buscará una victoria cuándo
Chivas buscará una victoria cuándo enfrente a los Tigres este miércoles 17 de septiembre. (Cuartoscuro)

Las Chivas Rayadas del Guadalajara buscarán una victoria en su partido pendiente contra los Tigres en el estadio Akron.

